Ten rower oszukuje grawitację. Nowy poziom enduro odblokowany

Czeska firma CDuro, znana z produkcji rowerów z włókna węglowego, przygotowuje się do kolejnego sezonu wyścigów UCI World Cup z odświeżonym prototypem. Tym razem ich konstrukcja otrzymała wyjątkową nazwę, która sięga korzeni czeskiej kultury i mitologii. Prototyp High Pivot Gen2 został określony mianem Šemík, a to na cześć legendarnego mówiącego konia z czeskich opowieści. Ta nieprzypadkowa nazwa nawiązuje do zdolności skakania – zarówno mitycznego stworzenia, jak i roweru przeznaczonego do ekstremalnych warunków górskich tras.

Jak firma CDuro chce podbić serca rowerzystów swoim High Pivot Gen2?

Nazwa nowego roweru od CDuro zakorzenia się głęboko w czeskiej tradycji. Šemík to legendarny biały koń, który uratował rycerza Horymíra skokiem przez mury zamku Vyšehrad do rzeki Wełtawy. Historia rozgrywa się za panowania księcia Křesomysla, kiedy to chciwy władca zmuszał chłopów do porzucania pól na rzecz poszukiwań złota i srebra. Horymír, próbując wstawić się za swoimi ludźmi, został skazany na śmierć. Według legendy, przed egzekucją poprosił o ostatnią przejażdżkę na swoim ukochanym koniu wokół murów zamku, co Šemík wykorzystał do spektakularnej ucieczki.

Firma ma więc zapewne nadzieje, że jej Šemík pozwoli uciec wszystkim rowerzystom od swoich rywali na trasie, jako jeszcze lepsza druga generacja prototypu, która zachowuje podstawowy układ zawieszenia oraz połączenie włókna węglowego z aluminium drukowanym w 3D. Cały projekt został znacząco udoskonalony, a firma przeszła wizualną metamorfozę, wprowadzając minimalistyczne logo, które podkreśla unikalny wzór ich wewnętrznej konstrukcji z włókien nawijanych. Jest to zresztą część szerszej transformacji CDuro – od przedsiębiorstwa skupionego wyłącznie na technologii do dojrzałego producenta zaawansowanych rowerów, a nie modeli kopiuj-wklej z Chin.

Pod względem technicznym Šemík wykorzystuje zawieszenie typu mid-high pivot Horst-link z rolką napinającą przy głównym punkcie obrotu, która ogranicza wzrost długości łańcucha. System oferuje regulowany skok tylnego koła wynoszący 170 mm lub 190 mm oraz możliwość przyjęcia obu 29-calowych kół, lub utrzymania ich w układzie mullet dzięki podwójnym górnym mocowaniom amortyzatora i flip-chipowi. W najnowszym prototypie rower otrzymał z prototypowy widelec Intend Infinity EN, w którym klasyczne aluminiowe rury górne zastąpiono niestandardowymi rurami z włókna węglowego od firmy macierzystej CompoTech.

CDuro wykorzystuje Zintegrowaną Technologię Pętli, a więc zautomatyzowany proces umożliwiający produkcję karbonowych rur ze zintegrowanymi złączami konstrukcyjnymi. To rozwiązanie ma maksymalizować bezpieczeństwo i wydajność, jednocześnie definiując charakterystyczną estetykę marki. Inżynierowie nie spoczywają jednak na laurach i pracują już nad nowym projektem ze stopu aluminium drukowanego w 3D, który łączy gwintowany suport, dolne mocowanie amortyzatora i główny dolny punkt obrotu w jedną część. Według producenta takie rozwiązanie ma być zarówno lżejsze, jak i sztywniejsze od obecnego połączenia.

Co to high pivot w rowerach?

High pivot to rodzaj kinematyki tylnego zawieszenia w rowerach górskich, w której główny punkt obrotu wahacza jest umieszczony wyraźnie wyżej niż w klasycznych konstrukcjach. Dzięki temu tylne koło podczas uderzenia w przeszkodę porusza się po bardziej cofającej się trajektorii. W praktyce koło nie wbija się w kant kamienia, tylko łatwiej “ucieka” do tyłu, co zmniejsza utratę prędkości i poprawia trakcję przy jeździe po kamieniach, przy lądowaniach i na szybkich, nierównych sekcjach.

Ponieważ high pivot naturalnie powoduje większy wzrost długości łańcucha (zjawisko, w którym przy ugięciu zawieszenia efektywna odległość między zębatką a kasetą rośnie), takie ramy zwykle mają dodatkową rolkę napinającą przy suporcie. Jej rola jest kluczowa, bo to ona kontroluje linię łańcucha, ogranicza odbijanie pedałów i pozwala projektantowi ustawić sensowny poziom anti-squat, żeby rower nie bujał przy pedałowaniu. Dobrze zestrojony high pivot daje wrażenie większej stabilności i “spokoju” tylnego koła, co ułatwia utrzymanie tempa w trudnym terenie, ale za to kosztem dodatkowej wagi, tarcia w napędzie oraz złożoności serwisowej.

Czy firma CDuro zacznie sprzedawać produkcyjną wersję roweru Šemík?

Prototyp High Pivot 02 nie jest jeszcze gotowy do produkcji seryjnej, ale ma być testowany w nadchodzącym sezonie przez najlepszych z najlepszych. Firma usunęła ze swojej strony wcześniejszą wzmiankę o wstępnej cenie na poziomie 5000 euro (około 21300 zł), a to tylko sugeruje, że ostateczna wycena może ulec znaczącym zmianom. Realna dostępność dla konsumentów nie jest spodziewana przed połową 2026 roku, a do tego momentu czeski Šemík może nie będzie skakał z zamkowych murów, ale z pewnością będzie poddawany ekstremalnym próbom na górskich trasach. Czas pokaże, czy podobnie jak jego mityczny imiennik, również on zapisze się w historii kolarstwa górskiego.