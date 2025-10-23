Coś niedobrego dzieje się z aplikacją Spotify na popularnych smartfonach

Podsumowanie artykułu . . .

Co wywołuje awarię Spotify?

Problem stał się na tyle powszechny, że użytkownicy zalewają nim oficjalne fora Spotify oraz platformy takie jak Reddit. Skargi są do siebie bliźniaczo podobne: aplikacja zaczyna losowo się crashować lub zamarzać, co uniemożliwia słuchanie muzyki czy podcastów. Co najgorsze, problem dotyka nie tylko Samsunga (który ma ogromną bazę użytkowników), ale także flagowe modele Google Pixel, co sugeruje, że źródło usterki leży głębiej niż w specyficznej nakładce systemowej producenta.

Co najgorsze, próby samodzielnego rozwiązania problemu przez użytkowników jak dotąd kończyły się fiaskiem. Standardowe metody, które zazwyczaj pomagają na większość usterek – odinstalowanie i ponowna instalacja aplikacji – w tym przypadku niewiele zdziałały. Zmiana sieci Wi-Fi również nie zapobiega nagłym awariom.

Jednak analitycy, opierając się na doniesieniach społeczności, wskazują na bardzo konkretny trop: łączność internetową. Użytkownicy zauważają, że kiedy przełączają się z sieci Wi-Fi na połączenie komórkowe (dane mobilne), problem magicznie znika. To sugeruje, że usterka tkwi w sposobie, w jaki najnowsza wersja Spotify komunikuje się ze smartfonami za pośrednictwem połączenia Wi-Fi – być może chodzi o jakiś błąd w obsłudze protokołu lub zarządzaniu energią. Dla osób, które używają Spotify głównie w domu lub w pracy, poleganie wyłącznie na danych komórkowych nie jest długofalowym rozwiązaniem, ponieważ szybko zużywa limity transferu danych.

Na chwilę obecną, oficjalne stanowisko Spotify jest dość lakoniczne: firma analizuje sprawę, ale nie podała jeszcze żadnych szczegółów dotyczących przyczyny ani przewidywanego terminu wydania poprawki. Czekanie na aktualizację to zatem jedyna oficjalna ścieżka. Dla tych, którzy są już zirytowani i nie mogą obyć się bez muzyki, pozostają więc dwa nieoficjalne, tymczasowe wyjścia:

Jeśli to możliwe i masz wystarczający pakiet danych, przełączenie się na sieć 4G/5G może tymczasowo rozwiązać problem niestabilności. Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że przejście do wcześniejszej, stabilnej wersji aplikacji Spotify skutecznie eliminuje problem. Wiąże się to jednak z koniecznością pobrania pliku APK spoza oficjalnego sklepu, co zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. Zdecydowanie zalecamy ostrożność.

Problem ten przypomina, jak bardzo staliśmy się zależni od sprawnie działających aplikacji. Kiedy globalny lider streamingu nagle przestaje działać na czołowych smartfonach z Androidem, staje się to irytującym doświadczeniem, które zakłóca rutynę.