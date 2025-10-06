Dla tych flagowców Samsunga to już koniec. W przyszłym roku nie będzie nowych funkcji

Podsumowanie artykułu . . .

Seria Galaxy S22 otrzymuje finalną dużą aktualizację systemową do One UI 8.0

Kiedy w 2022 roku na rynek wchodziła seria Galaxy S22, firma złożyła ambitną obietnicę: cztery duże aktualizacje systemu operacyjnego Android. Teraz ta obietnica została oficjalnie spełniona. Najstarsza generacja flagowców objęta tym programem – w skład której wchodzą Galaxy S22, S22+ oraz potężny S22 Ultra – właśnie zaczęła otrzymywać swoją ostatnią, czwartą i zarazem finalną, główną aktualizację: One UI 8.0, bazujące na Androidzie 16.

Ta wiadomość to dowód na to, że Samsung dotrzymuje słowa, zapewniając użytkownikom długoterminowe wsparcie, które stawia go w czołówce producentów Androida. Aktualizacja o wadze ponad 3 GB (dokładnie 3177,80 MB) jest już dostępna w Europie i nosi numer firmware S90xBXXUIGYI7. Choć to ostatni duży skok, seria S22 w przyszłym roku dostanie jeszcze pomniejszą aktualizację w postaci One UI 8.5, ale to właśnie One UI 8.0 wprowadza najwięcej kluczowych nowości.

Czytaj też: Czy Twój telefon dostał bilet na HyperOS 3? Sprawdź listę urządzeń Xiaomi kwalifikujących się do aktualizacji

Proces aktualizacji wystartował 6 października i objął wszystkie warianty – standardowy S22, S22+ oraz topowy S22 Ultra. Jak to zwykle bywa u Samsunga, wdrażanie przebiega etapami, zaczynając od wybranych rynków z stopniowym rozszerzaniem na kolejne regiony. Nowa wersja nakładki przynosi liczne usprawnienia interfejsu, ulepszenia w działaniu sztucznej inteligencji oraz optymalizacje wydajnościowe. Android 16 jako baza systemu wnosi własne nowości, choć jak zwykle Samsung znacząco modyfikuje większość elementów zgodnie z własną koncepcją.

Czytaj też: Nie tylko zmiany kosmetyczne. One UI 8.5 będzie większą rewolucją, niż myślisz

Chociaż One UI 8.0 zamyka cykl głównych aktualizacji, nie oznacza to całkowitego porzucenia serii S22. Producent zapowiada, że w przyszłym roku pojawi się jeszcze wersja 8.5, która prawdopodobnie przyniesie drobne ulepszenia i dodatkowe funkcje.Po tej aktualizacji użytkownicy mogą liczyć już tylko na regularne poprawki bezpieczeństwa przez kolejne lata. Gigant zobowiązał się do pięcioletniego wsparcia w tym zakresie dla swoich flagowców, co dla serii S22 oznacza aktualizacje do 2027 roku.

Czytaj też: OxygenOS 16 będzie najbardziej inteligentnym systemem w historii OnePlus, a to wszystko dzięki Gemini

Taka polityka stawia koreańskiego giganta w całkiem dobrej pozycji na tle konkurencji. Cztery duże aktualizacje systemu to więcej niż oferuje większość producentów sprzętu z Androidem, choć wciąż wyraźnie mniej niż Apple, które wspiera swoje iPhony nawet sześć-siedem lat.

Czytaj też: Motorola przyspiesza z aktualizacjami. Android 16 trafia na kolejne modele

Wdrożenie One UI 8.0 na serię Galaxy S22 to więcej niż rutynowa aktualizacja – to symboliczne wypełnienie obietnicy Samsunga o długoterminowym wsparciu. Użytkownicy tych flagowców otrzymują kompletny pakiet usprawnień, które nie tylko odświeżają interfejs, ale przede wszystkim zwiększają produktywność, poprawiają bezpieczeństwo i ułatwiają codzienne interakcje z telefonem. Choć seria S22 właśnie zakończyła swój cykl dużych aktualizacji OS, otrzymanie stabilnego Androida 16 z tak bogatym zestawem nowych funkcji jest godnym pożegnaniem z tą generacją. Jeśli Twój S22 jest już na czwartej aktualizacji, to wiesz, że służy Ci dobrze i jeszcze trochę posłuży.

One UI 8.0 trafia też do innych modeli

Galaxy S22 to nie jedyne urządzenia otrzymujące teraz najnowszą wersję systemu. Galaxy A25 już otrzymuje stabilną wersję One UI 8.0, co pokazuje, że Samsung nie rezerwuje najnowszego oprogramowania wyłącznie dla premium segmentu. Równolegle Samsung rozszerza dostępność aktualizacji dla Galaxy Z Flip 5 na kolejne regiony, a Galaxy A34 dostaje stabilną wersję One UI 8 w coraz większej liczbie krajów. Tak szeroki zasięg wdrażania świadczy o tym, jak poważnie Samsung traktuje One UI 8.0 jako kluczową aktualizację dla całego swojego ekosystemu.