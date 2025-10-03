Emulator PlayStation 4 przełamuje kolejne bariery. Gry na Unreal Engine działają lepiej niż kiedykolwiek

Podsumowanie artykułu . . .

Nowy rozdział dla PlayStation 4

Najnowsza aktualizacja emulatora ShadPS4 wprowadza istotne usprawnienia techniczne, które szczególnie korzystnie wpływają na tytuły wykorzystujące popularny silnik Unreal Engine. Wiele produkcji opartych na tej technologii uruchamia się obecnie bez większych problemów, a część z nich osiągnęła już status w pełni grywalnych.

Emulacja gier wykorzystujących Unreal Engine zawsze stanowiła szczególne wyzwanie ze względu na złożone systemy renderowania i zaawansowane efekty wizualne. Obecna wersja emulatora radzi sobie z tymi elementami znacznie lepiej, choć najbardziej wymagające produkcje wciąż potrzebują dodatkowych optymalizacji. Postęp jest jednak wyraźnie widoczny gołym okiem.

Najlepszym przykładem obecnych możliwości ShadPS4 stało się Bloodborne od studia FromSoftware. W zaledwie kilka tygodni gra przeszła imponującą transformację, od stanu ledwo uruchamialnego do w pełni grywalnego, osiągając przy tym lepszą wydajność niż na oryginalnym sprzęcie. Entuzjaści, studia FromSoftware, opracowali poprawki wizualne, które śmiało można porównać z oficjalnymi remasterami.

Sukces emulacji tego tytułu to w dużej mierze zasługa zaangażowanej społeczności modderskiej. Wprowadzone przez nich poprawki wizualne dorównują jakością wielu komercyjnym remasterom, co pokazuje prawdziwy potencjał emulacji w ulepszaniu starszych produkcji. Rosnące znaczenie ShadPS4 zbiega się w czasie z stopniowym wygaszaniem wsparcia dla konsoli PlayStation 4. Oficjalne wsparcie ma zostać zakończone do 2026 roku, co może oznaczać prawdziwy początek ery PlayStation 5.

Przykładem tego trendu jest rezygnacja Genshin Impact ze wsparcia PS4 z powodu ograniczeń sprzętowych i rosnących wymagań aplikacji. Twórcy gry jednocześnie podnieśli wymagania systemowe dla wersji na komputery PC, co pokazuje naturalną ewolucję branży w kierunku nowszych platform. ShadPS4 obecnie wyróżnia się jako najbardziej zaawansowany i najszybciej rozwijający się projekt emulacji PlayStation 4. Po udanej optymalizacji Bloodborne, twórcy skupili się na poprawie działania innych ekskluzywnych tytułów, które z każdą aktualizacją działają coraz lepiej.

Dla graczy oznacza to możliwość kontynuowania przygody z ekskluzywnymi tytułami PlayStation 4 nawet po zakończeniu oficjalnego wsparcia konsoli. ShadPS4 staje się swoistym pomostem między generacjami, oferując często lepszą wydajność i wyższą jakość graficzną niż oryginalna platforma.

Warto tutaj, oczywiście zachować zdrowy sceptycyzm, ponieważ nie wszystkie gry działają idealnie, a niektóre wymagają jeszcze sporo pracy. Jednak tempo postępu jest imponujące i daje realne podstawy do optymizmu. Emulacja konsol zawsze była wyścigiem z czasem, a w przypadku PlayStation 4 ten wyścig wyraźnie przyspieszył.