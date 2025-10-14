Google wreszcie daje nam kontrolę nad reklamami, choć robi to w typowy dla siebie, nieco nieśmiały sposób

Podsumowanie artykułu . . .

To prawdziwy cud. Google wreszcie pozwala ukryć wyniki sponsorowane w Wyszukiwarce

Większość z nas wypracowała sobie przez lata mechanizm naturalnego ignorowania pierwszych kilku wyników wyszukiwania, oznaczonych jako reklamy. Wynika to z naturalnej nieufności do płatnych postów – w końcu szukamy najlepszej informacji, a nie tej, za którą ktoś zapłacił. Google, które przez te lata zbierało dane, w końcu musiało zdać sobie sprawę, że klienci chcą po prostu szybko dotrzeć do rzeczywistych informacji.

W odpowiedzi na to, Google wprowadza odświeżenie interfejsu dla płatnych wyników:

Grupowanie i lepsze etykietowanie – wszystkie sponsorowane wyniki tekstowe są teraz grupowane pod jedną, dużą etykietą Wyniki sponsorowane. Ma to na celu bardziej wyraźne oznaczenie reklam, co jest zgodne z rosnącymi standardami transparentności w branży. Trwałość etykiety – etykieta ta ma być “trwała” – nawet jeśli przewiniesz ekran obok początkowego nagłówka sponsorowanego, nagłówek ten będzie utrzymywał się na górze ekranu, tak długo, jak długo będziesz patrzeć na sponsorowane treści. To jest mały, ale ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości, co jest reklamą.

Przycisk “Ukryj” – prezent, który wymaga wysiłku

A teraz najlepsza część: Google faktycznie udostępnia przycisk, który pozwala ukryć sponsorowane wyniki wyszukiwania jednym kliknięciem. To rewolucja w sposobie interakcji z wyszukiwarką. Nie musisz już mrużyć oczu ani polegać na wtyczkach blokujących reklamy, aby pozbyć się płatnych linków z głównego widoku.

Jest tu jednak pewien haczyk, typowy dla firmy, bo przycisk ten jest umieszczony dopiero na samym dole listy wyników sponsorowanych. Oznacza to, że aby go kliknąć i usunąć reklamy, musisz najpierw przewinąć całą sekcję sponsorowanych linków. Nie jest to więc idealne rozwiązanie, ale jest to lepsze niż nic. Co więcej, na razie nie ma możliwości zastosowania tej zmiany globalnie – musisz klikać “Ukryj” przy każdym nowym wyszukiwaniu, które zawiera reklamy. Mimo to, w świecie, w którym reklamy w wyszukiwarce były od zawsze niezbywalne, to jest gest dobrej woli, którego nikt się nie spodziewał.

Warto pamiętać, że doświadczenie Google Search jest dziś o wiele bardziej złożone niż kiedyś, zwłaszcza w trybie AI, gdzie poruszanie się po wynikach wymaga dużo większej uwagi i selekcji niż samo przewijanie reklam. Nawet mała zmiana, która upraszcza interfejs, jest mile widziana.

Google nie może całkowicie zrezygnować z reklam w wyszukiwarce – to jest serce ich modelu biznesowego. Jednak nowa funkcja, która pozwala użytkownikom na natywne ukrycie sponsorowanych wyników, jest zachęcającym krokiem w kierunku dania większej kontroli nad cyfrowym doświadczeniem. Choć umieszczenie przycisku “Ukryj” po przescrollowaniu wszystkich reklam jest komiczne i typowe dla korporacji, fakt, że taki przełącznik w ogóle się pojawił, jest symbolicznym zwycięstwem użytkowników. W miarę jak internet staje się coraz bardziej skomplikowany i pełen treści generowanych przez AI, nawet proste zmiany, które ułatwiają dotarcie do rzetelnych informacji, są na wagę złota. Aktualizacja jest już wdrażana globalnie zarówno na Chrome dla urządzeń mobilnych, jak i na desktopach, więc wypatrujcie dużego napisu “Wyniki sponsorowane” i przycisku na dole.