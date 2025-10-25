HBO Max znów idzie w ślady Netflixa i tym razem ta funkcja naprawdę mi się podoba

Podsumowanie artykułu . . .

Kocham, lubię, nie dla mnie: nowe poziomy oceny na HBO Max

Nowy system oceniania w HBO Max opiera się na trzech prostych, ale konkretnych opcjach. Pozwala to na bardziej szczegółowe odróżnienie tego, co nam się po prostu podobało, od tego, co absolutnie kochasz i chcesz oglądać więcej w tym stylu.

Oto trzy nowe opcje oceniania:

„Love” (Kocham) – kiedy wybierzemy tę opcję, dajemy zielone światło algorytmowi. HBO Max wykorzysta tę informację, by stworzyć na ekranie domowym specjalną karuzelę, która będzie wyświetlać sekcje typu „Because You Love [Nazwa Tytułu]”. To ma być najsilniejszy sygnał, że chcesz widzieć więcej treści o podobnym klimacie, gatunku czy obsadzie. „Like” (Lubię) – ta opcja jest odpowiednikiem standardowego „kciuka w górę”. Oznacza, że doceniamyjakość, ale niekoniecznie chcemy, by algorytm szalał, bazując tylko na tym tytule. Pomaga to zachować równowagę w rekomendacjach. „Not For Me” (Nie Dla Mnie) – to najważniejsza opcja porządkująca. Kiedy ją wybierzemy, HBO Max będzie odrzucał dla nas ten tytuł i treści do niego podobne. To gwarancja, że dany gatunek czy seria nie będą nas już prześladować na ekranie głównym.

Nowy system pojawia się w aplikacji HBO Max na wielu platformach: w przeglądarce, na urządzeniach mobilnych oraz na smart TV. Możemy ocenić tytuł na dwa sposoby – wybierając przycisk na stronie opisu danego filmu lub serialu, albo wybierając jedną z opcji, która pojawi się na ekranie po zakończeniu oglądania danego odcinka lub filmu.

Jak wspomniałam, wprowadzenie systemu ocen, który jest bardzo podobny do tego, który od dawna oferuje Netflix (kciuk w górę, podwójny kciuk w górę i kciuk w dół), nie jest przypadkowe. HBO Max testowało ten mechanizm już w zeszłym roku, dążąc do jak najlepszej personalizacji strony głównej. W świecie streamingu, gdzie walka o subskrybenta trwa nieustannie, utrzymanie uwagi widza poprzez trafne rekomendacje jest absolutnym priorytetem.

Co ciekawe, ta ważna aktualizacja pojawia się tuż po tym, jak firma macierzysta HBO Max, Warner Bros. Discovery, ogłosiła, że jest gotowa na potencjalną sprzedaż i jednocześnie po raz trzeci z rzędu wprowadziła podwyżkę cen swoich planów subskrypcyjnych. To może sugerować, że wprowadzenie kluczowych ulepszeń interfejsu jest częścią strategii, która ma na celu zwiększenie wartości platformy i poprawę retencji użytkowników w obliczu rosnących kosztów. Ulepszona personalizacja to twardy argument w negocjacjach z inwestorami i sposób na uzasadnienie kolejnej podwyżki cen.

Chociaż ta nowość jest mile widziana, to nie ma się co oszukiwać – to żaden game-chenger. Jak zwykle ważniejsze są treści, dostępne na platformie i cena, a skoro ta wciąż idzie w górę, dodanie systemu oceniania raczej nie ociepli wizerunku HBO Max i jeśli dla kogoś będzie za drogo, to nawet najlepiej dopasowane rekomendacje nie zatrzymają go a platformie.