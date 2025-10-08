Nowy smartfon HMD niepokojąco przypomina model konkurencji. Szykuje się kolejna kopia iPhone’a?

Podsumowanie artykułu . . .

To, co najbardziej przykuwa uwagę, to podobno całkowicie przeprojektowana wyspa aparatów, która ma czerpać garściami z estetyki iPhone’a 17. W połączeniu z solidną baterią, nowym ekranem 120 Hz i zachowaniem kluczowej dla HMD funkcji samodzielnej naprawy, Pulse 2 Pro jawi się jako bardzo ciekawy kandydat w segmencie, gdzie liczy się stosunek jakości do ceny. Czas przyjrzeć się bliżej, co dokładnie ma do zaoferowania ten nadchodzący smartfon.

Ewolucja HMD — lepszy ekran, więcej mocy i design zapożyczony od gigantów

Jeśli chodzi o konstrukcję, HMD Pulse 2 Pro ma łączyć elegancję z praktycznością. Choć dual-camera setup pozostaje, moduł aparatu ma być osadzony w podłużnej pigułce, która z kolei spoczywa w wyższej, zaokrąglonej kwadratowej sekcji – designie, który ma przypominać modele iPhone 17 Pro.

HMD kontynuuje trend na wytrzymałość i łatwość naprawy. Telefon ma podwyższoną odporność na wodę i pył do IP54 (z IP52 w poprzedniku). Najważniejszą cechą jest jednak Self-Repair (Samodzielna Naprawa), która pozwala użytkownikom na łatwą wymianę podstawowych komponentów, takich jak ekran, w domu.

rzechodząc do specyfikacji, przeciek zdradza, że HMD w końcu zrezygnowało z kompromisów w kwestii ekranu. Wyświetlacz IPS LCD rośnie do 6,7” (z 6,65”) i zyskuje rozdzielczość FHD+ (zamiast HD+), co już samo w sobie oznacza skok jakościowy. Wisienką na torcie jest podniesienie częstotliwości odświeżania z 90 Hz do 120 Hz. To gwarantuje znacznie płynniejsze wrażenia podczas przewijania i grania, a takie ulepszenia zawsze są na plus.

Sercem urządzenia ma być procesor Unisoc T615 SoC, który zastępuje Unisoca T606 z poprzednika. Choć nazewnictwo może być mylące (wcześniejsze plotki mówiły o Unisoc T7250, który jest niemal tym samym), układ ten jest nadal produkowany w technologii 12 nm i co najważniejsze, nie obsługuje łączności 5G. Dla użytkowników, dla których 5G jest priorytetem, może to być wada, ale dla reszty, jest to akceptowalny kompromis za prawdopodobnie niższą cenę, choć akurat o tym przekonamy się dopiero przy okazji premiery.

Wspomniana podwójna konfiguracja aparatów składa się z jednostki głównej 50 Mpix z OIS i dodatkowego sensora 2 Mpix. Do wyboru będziemy mieli dwa warianty pamięci – 6/128 GB oraz 8/256 GB. Za zasilanie odpowie tu solidny akumulator 5000 mAh z ładowaniem 20 W. Smartfon ma działać od razu na systemie Android 15. Ponadto, specyfikacja wymienia – podwójne głośniki, dwa mikrofony, Custom Button (niestandardowy przycisk) oraz NFC. Smartfon ma być dostępny w trzech eleganckich kolorach: Glacier Green, Midnight Black i Twilight Purple.

Na podstawie dostarczonych szczegółów HMD Pulse 2 Pro zapowiada się na przemyślaną ewolucję w ofercie producenta. Nie będzie to model z najwyższej półki, ale jeśli firma nie zaszaleje ze zbyt wygórowaną ceną, może spodobać się wielu osobom.