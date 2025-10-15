Elektryczny rower T Line Electric waży tak mało, że w niego nie uwierzysz

Podsumowanie artykułu . . .

Kiedy myślimy o miejskiej mobilności, często pojawia się dylemat między ekologią a praktycznością. Brytyjska marka Brompton od lat próbuje pogodzić te dwa światy za pomocą swoich kultowych rowerów składanych, a ich najnowsza elektryczna propozycja zdaje się być kolejnym krokiem w tej ewolucji. Co więc wyróżnia nowy model na tle coraz bardziej zatłoczonego rynku rowerów elektrycznych? Okazuje się, że odpowiedź kryje się w liczbie, która może zrewolucjonizować nasze wyobrażenie o przenośności, bo waga rzędu 14,1 kilograma z akumulatorem to wynik, który stawia nowe standardy w kategorii składanych elektryków. Dla porównania poprzednie modele marki były cięższe o ponad kilogram, co w codziennym użytkowaniu ma niemałe znaczenie.

Tytan, włókno węglowe i inteligentny napęd w najlżejszym rowerze elektrycznym firmy Brompton

Podstawa konstrukcyjna T Line Electric opiera się na sprawdzonym już modelu T Line, który wcześniej wyznaczał kierunek w dążeniu do minimalizacji wagi. Sam rower bez akumulatora waży zaledwie 11,2 kilograma, a to dzięki połączeniu tytanowej ramy, widelca z włókna węglowego oraz korby i karbonowej sztycy ze stalową osłoną. Tytan zapewnia wytrzymałość porównywalną ze stalą przy znacząco mniejszej masie, podczas gdy elementy z włókna węglowego dodatkowo redukują wagę bez utraty sztywności konstrukcji. Różnica rzędu kilku kilogramów może wydawać się nieistotna z punktu widzenia “typowego rowerzysty”, ale dla osób regularnie przenoszących rower po schodach lub korzystających z komunikacji publicznej każdy zaoszczędzony gram przekłada się na codzienny komfort użytkowania.

Brompton podjął decyzję o ujednoliceniu systemu napędowego w całej gamie elektrycznej. W efekcie wszystkie modele (C Line Electric, P Line Electric i nowy T Line Electric) wykorzystują ten sam silnik e-Motiq umieszczony w tylnej piaście, który zastąpił dotychczasowe rozwiązania z napędem w przednim kole. Jednostka ta oferuje 250 watów nominalnej mocy oraz 24-Nm momentu obrotowego, a więc niespecjalnie dużo na tle innych e-bike, ale najpewniej wystarczająco do pokonywania typowo miejskich tras. Kluczową rolę w kwestii przyjemności z jazdy odgrywa tutaj czujnik momentu obrotowego, który dynamicznie dopasowuje moc silnika do siły nacisku na pedały.

Najciekawszą cechą nowego układu napędowego jest jego zdolność do adaptacji. Przez pierwsze 100 kilometrów system analizuje styl jazdy użytkownika, a następnie dokonuje drobnych korekt co każde 6 kilometrów, personalizując całe doświadczenie. Aplikacja Brompton Electric nie tylko monitoruje ten proces, ale także przewiduje zasięg, który w przypadku T Line Electric może sięgać nawet 90 kilometrów na jednym ładowaniu wymiennego, 345-Wh akumulatora, który jest umieszczony w przypinanym plecaku na kierownicy. Rozwiązanie to umożliwia łatwe ładowanie akumulatora w domu lub biurze, niezależnie od miejsca przechowywania roweru.

Miejski elektryczny rower składany T Line Electric pozycjonowany jest w segmencie premium, a to znajduje odzwierciedlenie w cenie, która sięga aż 6799 euro, czyli około 29000 zł. Przedsprzedaż rozpoczęła się 21 października w sklepach Brompton i na stronie internetowej marki, a ogólna dostępność u 1500 akredytowanych sprzedawców na całym świecie ruszyła 28 października. W ogólnym rozrachunku Brompton T Line Electric stanowi kolejny etap ewolucji miejskiej mobilności, łącząc sprawdzoną konstrukcję składaną z nowoczesnymi technologiami elektrycznymi. Ten e-bike nie udaje, że jest “dla wszystkich”, bo w praktyce jest to precyzyjnie zaprojektowane narzędzie dla tych osób, które łączą rower z transportem publicznym, codziennie mierzą się ze schodami i windami, a przy tym chcą, żeby ich rower zachowywał się jak naturalne przedłużenie nóg, a nie skuter z pedałami.