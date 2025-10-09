Zobaczą cię na szlaku i będą zazdrościć. Rower enduro bez łańcucha

Podsumowanie artykułu . . .

Nowy model o nazwie Vanth ma zostać oficjalnie zaprezentowany 31 października 2025 roku, ale już sama zapowiedź wywołała ogromne emocje. Trudno się temu dziwić, bo ten rower połączył zaawansowaną technologię zawieszenia z charakterystycznym dla marki napędem paskowym, a tego typu duet może zdefiniować nowe standardy w kategorii enduro. Zwłaszcza że cały projekt opiera się na autorskiej platformie zawieszenia, która podobno rozwiązuje kluczowe problemy techniczne dotychczas ograniczające rozwój tej technologii.

Sercem nowego roweru jest platforma zawieszenia Stillpoint, czyli system z wysokim punktem obrotu zaprojektowany specjalnie do współpracy z napędami paskowymi. Priority zabezpieczyło to rozwiązanie dwoma świeżo przyznanymi patentami, co sugeruje, że firma poważnie podchodzi do swojej innowacji i być może planuje licencjonowanie technologii innym producentom. Ważniejszy z patentów opisuje innowacyjne koło napinające, które obraca się podczas pracy zawieszenia, kompensując wzrost długości paska, co samo w sobie jest kluczowe, ponieważ napędy paskowe wymagają precyzyjnego naciągu, a tym samym walki z tak zwanym “wirtualnym wzrostem łańcucha”, co stanowi zwiększenie efektywnej długości odcinka napędu między zębatką przednią a zębatką tylną.

To zjawisko nie jest żadną magią. Zachodzi podczas ugięcia zawieszenia, kiedy to łańcuch nie rozciąga fizycznie, a zamiast tego zmienia całkowicie swoje ułożenie względem stanu domyślnego, bo oś tylnego koła i elementy zawieszenia przesuwają się względem suportu. Skutek? Rośnie napięcie łańcucha lub paska, może pojawić się tzw. pedal kickback, konieczny bywa napinacz albo koło pośrednie, które kompensuje zmianę długości toru napędu. W rowerach wyposażonych w zawieszenie o wysokim punktem obrotu (high pivot) oś tylnego koła porusza się bardziej do tyłu i w górę, więc odległość od suportu rośnie wyraźniej niż w konstrukcjach z niskim punktem obrotu. Dlatego przy tym samym skoku zawieszenia wzrost wirtualny bywa istotnie większy.

Zbyt luźny pasek może zeskoczyć, a zbyt napięty ulec uszkodzeniu. Jeśli więc napinacz poradzi sobie z regularnymi ugięciami 160-170 mm bez skoków i pisków, będzie to duży punkt dla Vantha. Drugi patent dotyczy podobnego mechanizmu, ale dla tradycyjnych napędów łańcuchowych, co tylko potwierdza, że Priority myśli strategicznie o swojej technologii. Problem wzrostu wirtualnej długości łańcucha to realna zmora konstruktorów ram z wysokim punktem obrotu. W takich układach przy tym samym skoku koła wzrost może być nawet o ok. 22% większy niż w konstrukcjach z niższym punktem obrotu. Nowy napinacz Priority ogranicza właśnie ten efekt, bo umieszczono go między kołem prowadzącym a przednią zębatką, dzięki czemu stabilizuje napięcie i minimalizuje zmianę kąta linii napędowej podczas pracy zawieszenia.

Rower Vanth ma szanse ustanowić nowy standard na całym rynku

Przechodząc już do konkretnej do specyfikacji technicznej, Vanth wykorzystuje sprawdzone rozwiązania od renomowanych producentów. Rower wyposażony jest w napęd paskowy Gates Belt-Drive połączony z wewnętrzną skrzynią biegów Pinion Smart.Shift, a więc elektronicznym systemem zmiany biegów umożliwiającym precyzyjną kontrolę. Reszta osprzętu ma obejmować widelec 38 i amortyzator X2 od Fox, prawdopodobnie hamulce Evo Pro od TRP, regulowaną sztycę od OneUp oraz koła WTB. Na podstawie użytego osprzętu Fox można szacować, że skok zawieszenia wyniesie 160-170 mm, co uplasuje rower Vanth w kategorii klasycznych rowerów enduro. Zdjęcia promocyjne pokazują też agresywną specyfikację opon od Continental.

Paski Gates CDX wzmocnione włóknem węglowym mają zapewnić stałą wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach, zachowując płynne przeniesienie mocy mimo błota i brudu. Chociaż brzmi to obiecująco, to warto poczekać na realne testy i wrażenia z jazdy, bo napędy paskowe w rowerach górskich wciąż są raczej niszowym rozwiązaniem. No, możemy też się spodziewać, że taki rower tani ewidentnie nie będzie, choć wszystkie szczegóły poznamy dopiero w przyszłości. Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z założeniami firmy, to rower Vanth może stać się produktem, który udowodni, że napędy paskowe mają swoje miejsce także w najbardziej wymagających zastosowaniach górskich.