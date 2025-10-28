Google powinien się uczyć. Firefox wprowadza funkcję, której w Chrome nie znajdziecie

Podsumowanie artykułu . . .

Mozilla musiała pokonać wiele wyzwań, ale w końcu Firefox zyskał innowacyjną funkcję

Firma wprowadza funkcję „inteligentnych sugestii”, która ma dostarczać bezpośrednie odpowiedzi i rozbudowane wyniki w samym pasku adresu. Koniec z przechodzeniem na stronę wyników wyszukiwania, by sprawdzić status lotu czy adres lokalnego biznesu. To rozwiązanie, które ma pozwolić użytkownikom „pominąć wyszukiwanie” i zyskać czas. Ale to, co czyni to wdrożenie naprawdę godnym uwagi, to fakt, że Mozilla musiała najpierw rozwiązać jeden z najtrudniejszych problemów cyfrowego świata: prywatność.

Firma przyznaje, że próbowała wprowadzić podobną funkcję już kilka lat temu, ale porzuciła ten pomysł. Dlaczego? Problemem była właśnie kwestia prywatności. Aby dostarczyć skomplikowane, bezpośrednie odpowiedzi, przeglądarka musiałaby wysyłać każde wpisywane przez użytkownika zapytanie na serwer do przetworzenia. Jak tłumaczy Mozilla, przez swój „wysoki standard prywatności” nie byli zadowoleni z żadnego systemu, który wysyłałby ich własne, nieprzetworzone zapytania bezpośrednio na ich serwery. Przez lata eksperymentalne wersje tej funkcji nie zyskały popularności, a lokalnie dopasowywane sugestie były po prostu za mało użyteczne.

Czytaj też: ChatGPT Atlas już tu jest, a OpenAI zapowiada lawinę ulepszeń

Teraz jednak, Mozilla twierdzi, że ma rozwiązanie, które pozwala jej zobaczyć zapytanie, jednocześnie chroniąc nasz adres IP. Wprowadza w tym celu protokół o nazwie Oblivious HTTP (OHTTP).

Mechanizm działa w sprytny sposób:

Szyfrowanie — nasze zaszyfrowane zapytanie (to, co wpisujemy w pasku adresu) najpierw trafia do przekaźnika, który jest obsługiwany przez firmę Fastly. Anonimizacja IP — przekaźnik widzi nasz adres IP, ale nie widzi samego zapytania (jest zaszyfrowane). Anonimizacja zapytania – przekaźnik następnie przekazuje zaszyfrowane zapytanie do serwerów Mozilli. Firma widzi zapytanie (które teraz jest odszyfrowywane), ale nie widzi adresu IP.

Dzięki temu, ani Mozilla, ani partnerzy reklamowi (jeśli się pojawią) nie wiedzą, kto dokładnie widzi dany wynik. Ta funkcja, zasilana przez serwis Merino (stojący za istniejącą funkcją Firefox Suggest), to prawdziwy majstersztyk inżynierii prywatności.

Czytaj też: Gemini najbardziej kłamie? Międzynarodowe badanie bierze pod lupę wiarygodność AI

Co potrafią „inteligentne sugestie” w Firefoxie?

Nowe „inteligentne sugestie” (na razie dostępne tylko dla użytkowników w USA) obiecują, że pasek adresu stanie się prawdziwym centrum informacji.

Status lotu — wpisując numer lotu, np. „AC 8170”, natychmiast zobaczysz w pasku adresu trasę lotu, czasy odlotu i przylotu oraz aktualny status.

— wpisując numer lotu, np. „AC 8170”, natychmiast zobaczysz w pasku adresu trasę lotu, czasy odlotu i przylotu oraz aktualny status. Szybkie linki do zasobów — wpisanie popularnego skrótu, np. „mdn” (Mozilla Developer Network), przeniesie nas bezpośrednio do właściwej strony, skracając drogę do zasobów.

— wpisanie popularnego skrótu, np. „mdn” (Mozilla Developer Network), przeniesie nas bezpośrednio do właściwej strony, skracając drogę do zasobów. Informacje lokalne — szukając np. „naprawa rowerów boston”, możesz zobaczyć wysoko oceniany lokalny warsztat, wraz z jego adresem i godzinami otwarcia, wyświetlonymi w sugestiach.

Czytaj też: Microsoft funduje nam powrót do przeszłości. Copilot dostaje swojego Clippy’ego

Jeśli interesuje was kwestia reklam, to Mozilla wprost zaznacza, że w sugestiach mogą się one pojawić, jednak dzięki zastosowaniu protokołu OHTTP, ani firma, ani sponsor reklamy nie będą wiedzieli, który konkretny użytkownik widzi daną reklamę. To bardzo ważne, bo utrzymuje wysoki standard prywatności, nawet w obliczu monetyzacji.

Choć nowa funkcja brzmi świetnie, Mozilla daje pełną kontrolę nad jej włączeniem lub wyłączeniem

Gdy funkcja zostanie wprowadzona, będzie ją można wyłączyć w Ustawieniach wyszukiwania (poprzez odznaczenie opcji „Pobieraj sugestie podczas pisania”). Dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą wyłączyć funkcję natychmiast, można to zrobić na stronie about:config, ustawiając wartość browser.urlbar.quicksuggest.online.enabled na false.