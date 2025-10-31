Oppo przedłuża wsparcie swoich smartfonów. Te modele będą aktualizowane przez pięć lat

Podsumowanie artykułu . . .

Żyjemy w kulturze ciągłej wymiany. Co roku nowa wersja telefonu, co roku nowe funkcje, a poprzedni model szybko trafia na cyfrowy cmentarz. Jednak coraz więcej konsumentów dostrzega problem w tym błyskawicznym cyklu, szukając urządzeń, które dotrzymają im kroku przez dłuższy czas. A kluczem do długowieczności smartfona nie jest tylko wytrzymała obudowa, ale przede wszystkim wsparcie software’owe. Na szczęście firmy również zmieniają swoje podejście. Oppo po cichu, ale konsekwentnie, ulepsza swoją politykę wsparcia. Dzięki najnowszym zmianom, niektórzy użytkownicy flagowych modeli mogą liczyć na aż pięć dużych aktualizacji systemu operacyjnego Android. To duży krok naprzód i jasny sygnał, że producent stawia na trwałość i zmniejszenie potrzeby częstej wymiany sprzętu.

Które modele Oppo skorzystają na wydłużonym okresie wsparcia?

Od razu trzeba zaznaczyć, że Oppo nie wprowadziło tej zasady dla wszystkich modeli naraz. Polityka pięciu dużych aktualizacji OS zaczęła się od modelu Oppo Find X8, który zadebiutował w zeszłym roku. Od tego czasu wsparcie to objęło kolejne urządzenia z najwyższej półki. Takie posunięcie znacząco podnosi wartość flagowców w dłuższej perspektywie, co jest świetną wiadomością dla każdego, kto nie lubi przesiadać się na nowy sprzęt co dwa lata.

Poniżej znajduje się oficjalna lista smartfonów Oppo, które mają gwarancję otrzymania pięciu dużych aktualizacji Androida:

Seria Oppo Find X9 – wsparcie do Androida 21

Seria Oppo Find X8 – wsparcie do Androida 20

Modele Find X8 i X8 Pro wystartowały z Androidem 15 i mają zagwarantowane aktualizacje aż do Androida 20. Seria Find X9, która pojawiła się na rynku w 2025 roku z Androidem 16, otrzyma wsparcie jeszcze dłużej – aż do Androida 21. To jednak nie wszystko, co dostają właściciele tych flagowców. Oprócz pięciu dużych aktualizacji systemu, użytkownicy mogą liczyć na sześć lat ciągłych aktualizacji zabezpieczeń. Taki okres wsparcia jest kluczowy nie tylko dla funkcjonalności, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa naszych danych i prywatności.

Choć pięć lat wsparcia OS jest obecnie domeną serii Find X, istnieją doniesienia, że ta polityka może się rozszerzyć na inne, równie popularne linie. Nieoficjalne źródła sugerują, że modele Oppo Reno 14 i Reno 14 Pro również mogą otrzymać pięć dużych uaktualnień Androida. Chociaż to nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzone, taki ruch świadczyłby o tym, że Oppo chce podnieść standardy wsparcia w bardziej przystępnych cenowo segmentach. Jeśli te plotki się sprawdzą, możemy spodziewać się, że długie wsparcie OS stanie się nową normą dla przyszłych telefonów z serii Reno.

Dzięki tej nowej polityce, Oppo weszło do ścisłej czołówki producentów Androida oferujących najdłuższe wsparcie software’owe. Z pięcioma dużymi aktualizacjami OS, Oppo wyprzedza wielu swoich bezpośrednich konkurentów, takich jak OnePlus, Realme czy Vivo, które obecnie oferują do czterech aktualizacji systemu.