Samsung rozdaje powerbanki za opinie. Tylko najpierw trzeba kupić projektor

Podsumowanie artykułu . . .

Do końca grudnia 2025 roku trwa akcja promocyjna związana z projektorem The Freestyle Gen.2. To nie pierwsza inicjatywa koreańskiego giganta, ale tym razem wyraźnie stawia się nacisk na prawdziwą mobilność – od przytulnej sypialni po biwak pod gwiazdami.

Samsung The Freestyle Gen.2 – jesienna promocja z powerbankiem za opinię

The Freestyle Gen.2 waży zaledwie 830 gramów, co rzeczywiście pozwala zabrać go praktycznie wszędzie. Najciekawszym elementem konstrukcji jest obrotowy mechanizm, który umożliwia wyświetlanie obrazu nie tylko na ścianie, ale również na suficie czy nawet materiale namiotu. Urządzenie deklaruje możliwość stworzenia ekranu o przekątnej sięgającej 100 cali.

Wbudowany system Tizen zapewnia dostęp do popularnych platform streamingowych bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń. Funkcja cloud gaming może zainteresować graczy poszukujących mobilnych rozwiązań, choć jej praktyczna użyteczność zależy od stabilności łącza internetowego.

Projektor wyposażono w głośnik z technologią Dźwięk Premium 360°, który teoretycznie ma wypełniać pomieszczenie dźwiękiem bez dodatkowych akcesoriów. Diody LED mają zapewniać żywotność na poziomie 30 tysięcy godzin, co przy umiarkowanym użytkowaniu wystarczyłoby na wiele lat. Powerbank oferowany w promocji rozwiązuje jeden z podstawowych problemów przenośnych projektorów — ograniczony czas pracy autonomicznej.

Czy The Freestyle Gen.2 spełni oczekiwania miłośników kina? Mobilność ma swoją cenę — zwykle w postaci kompromisów dotyczących jasności obrazu czy jakości dźwięku. Dla osób szukających uniwersalnego urządzenia do okazjonalnych seansów w różnych lokalizacjach może to być interesująca propozycja, zwłaszcza dzięki najnowszej promocji. Jasne, dodatkowy powerbankt to nie jakiś spektakularny prezent, ale to zawsze miły dodatek, zwłaszcza w przypadku sprzętu, który stawia na mobilność.

Jak więc skorzystać z tej oferty?

Warunki otrzymania powerbanka wydają się proste, choć wymagają od kupujących pewnego zaangażowania. Najpierw trzeba nabyć projektor w określonych sieciach handlowych, wśród których znajdują się Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt czy sklep internetowy Samsunga. Następnie konieczne jest opublikowanie recenzji produktu zawierającej minimum 100 znaków z odpowiednimi hashtagami:

#KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent

#PromocjaTheFreestyleSamsungOgladajGdzieChcesz3.

Cała procedura kończy się wypełnieniem formularza na dedykowanej stronie. Promocja potrwa do 29 grudnia 2025 roku albo do momentu, gdy skończą się zapasy prezentów. Wysyłka powerbanków może zająć do 14 dni roboczych, przy czym ostateczny termin realizacji ustalono na 23 lutego 2026 roku.