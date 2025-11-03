Chiny mają nową broń. Feilong ma robić brudną robotę za ułamek ceny

Podsumowanie artykułu . . .

Zaprezentowany podczas targów w 2024 chiński bezzałogowiec Feilong-300D może radykalnie przekształcić dostęp do nowoczesnych technologii militarnych. Tym razem nie mamy do czynienia z kolejnym prototypem, który nigdy nie ujrzy światła dziennego, bo jest to sprzęt już produkowany na masową skalę, gotowy do dostarczenia do armii państw, dla których dotychczas zaawansowane drony pozostawały poza zasięgiem finansowym. Chociaż ten sprzęt został zaprezentowany w 2024 roku, to dziś Feilong-300D ponownie trafił w światło reflektorów, a to za sprawą… chińskiego magazynu.

Przełom cenowy i jego skutki dla globalnego bezpieczeństwa

Cena rzędu 10000 dolarów (około 40000 złotych) za pojedynczego drona Feilong-300D stanowi prawdziwy przełom w dziedzinie technologii wojskowej, bo tradycyjne pociski manewrujące kosztują setki tysięcy dolarów, a zaawansowane systemy bezzałogowe wymagają wydatków rzędu nawet wielu milionów. Wedle najnowszych doniesień, przy większych zamówieniach cena może być jednak nawet jeszcze niższa, a to zwłaszcza dla krajów takich jak Pakistan, który jest wymieniany jako potencjalny odbiorca.

Ta przystępność finansowa otwiera możliwość masowego wdrożenia systemów bezzałogowych. Armie, które dotychczas mogły pozwolić sobie na kilkanaście dronów, teraz mogą zbudować flotę liczoną w setkach sztuk. Jest to fundamentalna zmiana w strategii wojskowej, bo oto właśnie, zamiast chronić każdy drogi system i oglądać go z każdej strony przed dowolną misją bojową, nawet mniejsze kraje mogą teraz zastosować taktykę przytłoczenia przeciwnika ogromną liczbą celów. Nie jest to przesada, bo Feilong-300D to bardzo kompetentny dron bojowy.

Zaawansowana technologia za niską ceną. Co potrafi Feilong-300D?

Mimo przystępnej ceny Feilong-300D to zaawansowany technologicznie system bojowy. Dron ten wykorzystuje konstrukcję typu delta-wing, zapewniającą wysoką stabilność lotu i duży zasięg, a w ruch wprawia go silnik tłokowy, korzystający ze standardowego paliwa, który to został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi i niezawodności w trudnych warunkach polowych. Chińczycy twierdzą, że podczas jednej z misji dron pokonał dystans około 1000 kilometrów, uniknął systemów obrony powietrznej i precyzyjnie uderzył w makietę bazy wojskowej. Jest to zasięg porównywalny z pociskami manewrującymi, ale przy ułamku ich kosztu.

Feilong-300D może współpracować z innymi systemami, a w tym z odrzutowcami bojowymi i pociskami naziemnymi, tworząc tym samym zintegrowaną sieć bojową. Oferuje na dodatek modułowe głowice bojowe dostosowane do różnych scenariuszy taktycznych i może być wykorzystywany do niszczenia pojazdów opancerzonych, infrastruktury wojskowej, a także do misji rozpoznawczych. W trybie nadzoru dron może z kolei pozostawać w powietrzu przez wiele godzin, przekazując dane w czasie rzeczywistym, a następnie przeprowadzić atak na wyznaczony cel.

Feilong-300D to przykład amunicji krążącej, która dosłownie zmieniła wojny

Prezentacja Feilong-300D podczas Airshow China 2024 w Zhuhai nie była przypadkowa. Targi, które przyciągnęły 600000 zwiedzających i wygenerowały zamówienia o wartości 38,7 miliarda dolarów, stały się platformą demonstracji chińskiej potęgi militarnej. Obok drona pokazano drugi chiński myśliwiec stealth J-35A, dwumiejscowy J-20S, czyli pierwszy na świecie dwumiejscowy myśliwiec piątej generacji oraz różnorodne systemy bezzałogowe – od małej amunicji krążącej FH-901 po 6-tonowego drona zmiennopłatowego Lanying R6000.

Skutki ataków dronów Shahed-136

Pamiętajmy, że amunicja krążąca, często określana jako drony kamikadze, już zmienia charakter współczesnych konfliktów zbrojnych. Irański Shahed 136, używany przez Rosję w Ukrainie pod nazwą Geran-2, udowodnił skuteczność tanich systemów bezzałogowych w wojnie na wyniszczenie, a Feilong-300D posuwa się o krok dalej, oferując większy zasięg, lepsze możliwości rozpoznawcze i wyższą precyzję.