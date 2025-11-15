Nezha w przestworzach. Chiny usunęły właśnie lukę w swojej potędze wojskowej

Podsumowanie artykułu . . .

KJ-600 to pierwszy w pełni rodzimy chiński samolot tego typu, który został zaprojektowany specjalnie do operowania z pokładu lotniskowca. Jego wdrożenie stanowi ważny moment w rozbudowie potencjału morskiego Państwa Środka, choć prawdziwe możliwości tej platformy zweryfikuje dopiero sama praktyka morska.

Hawkeye po chińsku, czyli co realnie potrafi KJ-600?

Podczas parad wojskowych w Pekinie, a więc stolicy Chin, prezentacji doczekała się maszyna nieoficjalnie nazywana mianem Nezha, co nawiązuje do mitologicznej postaci o trzech głowach i sześciu ramionach. Konstruktorzy wskazują, że ta symbolika doskonale oddaje charakterystyczną budowę samolotu z trzema wyraźnie wyodrębnionymi elementami przedniej części oraz czterema statecznikami pionowymi. Jednak tym najbardziej rzucającym się w oczy elementem konstrukcji jest ogromna kopuła radarowa umieszczona nad kadłubem. Inżynierowie zmaksymalizowali rozmiary anten, aby osiągnąć jak najdłuższy zasięg detekcji, co ma kluczowe znaczenie w operacjach morskich.

Samo umieszczenie tak masywnej struktury na stosunkowo niewielkim kadłubie stanowiło poważne wyzwanie projektowe. Podobne problemy rozwiązywali wcześniej konstruktorzy amerykańskiego E-2 Hawkeye oraz rosyjskiego Ka-31, co pokazuje uniwersalny charakter wyzwań stojących przed twórcami tego typu platform. Naturalnie jednak KJ-600 nie jest tylko latającym radarem, bo w rzeczywistości projektowano go jako kompleksowe centrum dowodzenia, które jest zdolne do wykrywania, rozpoznawania, analizowania i dystrybuowania informacji taktycznych pomiędzy wszystkie jednostki całej grupy lotniskowca. Taka zdolność koordynacji działań może okazać się nieoceniona podczas złożonych operacji, gdzie o sukcesie często decydują sekundy.

Platforma znajdzie zastosowanie nie tylko w misjach wojskowych. Według doniesień państwowej telewizji CCTV samolot może koordynować akcje poszukiwawczo-ratownicze na morzu oraz zarządzać kontrolą przestrzeni powietrznej na rozległych obszarach Pacyfiku. Nie możemy zapominać, że sam charakter KJ-600 sprawia, że jego projekt musiał być gruntownie przemyślany od samych podstaw i nastawiony na wytrzymałość. Silniki takiego sprzętu muszą być odporne na korozję w agresywnym środowisku morskim, a jednocześnie zdolne do natychmiastowego zwiększenia mocy podczas manewrów odejścia na drugi krąg przy nieudanym lądowaniu. Start z katapulty generuje ogromne przeciążenia, lądowanie z użyciem lin hamujących wiąże się z gwałtownym opóźnieniem, a codzienne operacje na ciasnym pokładzie narażają konstrukcję na ciągłe wibracje i uderzenia.

Jak wiele zyska lotniskowiec Fujian z KJ-600?

Wprowadzenie KJ-600 na pokład Fujiana domyka brakujący segment chińskiej projekcji siły z morza. Nie chodzi wyłącznie o radar pod kopułą, ale o integrację trzech krytycznych warstw: sensora dalekiego zasięgu, odpornej sieci łączności oraz procedur zarządzania ruchem powietrznym nad grupą uderzeniową, w której lotniskowiec jest chronionym za wszelką cenę diamentem. Bez tego taka pływająca baza lotnicza widzi tylko własnym zestawem czujników i pokładowymi myśliwcami, a KJ-600 gwarantuje wgląd w sytuację na setki kilometrów, z korelacją śladów i dystrybucją obrazów taktycznych do myśliwców, fregat i okrętów podwodnych.

Tego typu przejście z taktyki punktowej do operowania obrazem sytuacyjnym całego obszaru. Chociaż to niewątpliwie ważny krok w rozwoju chińskich zdolności projekcji siły, to prawdziwy sprawdzian czeka tę platformę podczas długotrwałych rejsów operacyjnych w wymagających warunkach morskich.