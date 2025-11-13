Edge, Excel i Outlook z turbodoładowaniem. Microsoft zapowiada falę nowości

Podsumowanie artykułu . . .

Nowości w Microsoft 365. Co nas czeka w grudniu?

Edge for Business zyska nowe możliwości. W biznesowej wersji przeglądarki Edge pojawią się dwie znaczące zmiany. Od grudnia przyszłego roku firmy zyskają rozszerzenie umożliwiające bezpieczne wykonywanie kodu generowanego przez sztuczną inteligencję. To odpowiedź na rosnące potrzeby korporacji, gdzie kwestie ochrony danych są niezwykle istotne. W lutym 2026 roku dojdzie jeszcze strona „Co nowego”, która szczegółowo opisze wprowadzane ulepszenia. Administratorzy IT zyskają dzięki temu lepsze narzędzie do śledzenia zmian w środowisku przedsiębiorstwa.

Użytkownicy smartfonów z systemami Android i iOS zauważą również zmiany w interfejsie aplikacji Outlook. Pasek narzędzi do tworzenia wiadomości zostanie udoskonalony i stanie się bardziej konfigurowalny. Podobne ulepszenia dotkną opcje pracy z wieloma wiadomościami naraz, co powinno przyspieszyć zarządzanie skrzynką pocztową. W wersji na Androida przycisk uruchamiający Copilota zostanie przesunięty w inne miejsce. Ma to zapobiec przypadkowemu otwieraniu czatu z asystentem AI podczas codziennych zadań.

Jedną z ciekawszych zapowiedzi jest pełne wdrożenie trybu agenta w Excelu w wersji webowej. Narzędzie wykorzystujące Copilota potrafi automatycznie tworzyć arkusze, generować wizualizacje i analizować dane. Dla osób pracujących z rozbudowanymi zestawieniami informacji może to oznaczać realne oszczędności czasu. Warto jednak pamiętać, że podobne obietnice słyszeliśmy już wcześniej. Ciekawe, czy tym razem AI faktycznie spełni oczekiwania użytkowników, czy pozostanie jedynie ciekawostką.

Sam Copilot, serce ekosystemu AI, również otrzyma szereg znaczących usprawnień, które zwiększą jego funkcjonalność i integrację z innymi usługami:

Uproszczona autoryzacja — usprawnienie procesu uwierzytelniania OAuth dla administratorów konektorów.

Integracja ServiceNow — wprowadzenie obsługi szablonów wiedzy dla konektora ServiceNow Knowledge, co ułatwi zarządzanie informacją. Dodatkowo, pojawi się funkcja edycji opcji odczytu uprawnień dla istniejących połączeń ServiceNow.

Współpraca z OneDrive na Macu — możliwość korzystania z Copilota bezpośrednio z plikami OneDrive w Finderze na macOS.

Generowanie dokumentów z Copilot Studio Lite — zdolność do generowania kompletnych dokumentów Word, Excel i PowerPoint z agentów zbudowanych za pomocą uproszczonej wersji Copilot Studio Lite.

Microsoft wkracza w 2026 rok z silnym postanowieniem, by uczynić swój pakiet Microsoft 365 jeszcze bardziej inteligentnym i zintegrowanym. Od personalizowanych pasków narzędzi w mobilnym Outlooku i bezpiecznego kodu AI w przeglądarce Edge, po Tryb Agenta w Excelu, który ma samodzielnie generować analizy i wizualizacje – wszystkie te nowości zapowiadają przyszłość, w której AI przejmuje najbardziej czasochłonne zadania. Użytkownicy mogą się spodziewać znacznego skoku wydajności i komfortu pracy już w grudniu 2025 roku.