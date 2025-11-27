Gemini wkracza na Wear OS i zmienia smartwatcha w inteligentnego partnera

Podsumowanie artykułu . . .

Proces wdrażania nowego systemu odbywa się metodycznie, krok po kroku. Obecnie zmiana dotyczy przede wszystkim urządzeń z najnowszą wersją systemu operacyjnego, ale zakres kompatybilności ma się systematycznie poszerzać. Gemini ma uczynić smartwatche bardziej pomocnymi, konwersacyjnymi i świadomymi kontekstu narzędziami.

Odpowiedzi kontekstowe i mniej kliknięć. Jak Gemini ulepsza codzienne użytkowanie?

Gemini na Wear OS został od podstaw zaprojektowany tak, aby był nie tylko responsywny, ale przede wszystkim inteligentny w codziennym użytkowaniu.

1. Asystent, który zrozumie intencje

Największa zmiana polega na głębi zrozumienia. Zamiast prosić go o standardowe zadania, teraz możesz pytać Gemini o rzeczy o wiele bardziej skomplikowane i kontekstowe:

Płynna rozmowa — Gemini jest w stanie rozumieć pytania uzupełniające i interpretować Twoją intencję z większą precyzją.

Więcej niż komenda — zamiast „Zadzwoń do mamy”, możesz powiedzieć: „Podsumuj ostatniego maila od Emilii”, „Stwórz mi playlistę do biegania” lub „Zapamiętaj, że zaparkowałem na poziomie 4, miejsce 27”.

Dane ustrukturyzowane — asystent korzysta z tych samych fundamentalnych modeli AI co na telefonach, co pozwala mu na wykorzystanie danych z Twojego Gmaila, Kalendarza i innych usług Google.

To sprawia, że interakcja z zegarkiem staje się bardziej naturalna i przypomina rozmowę z lekkim, osobistym towarzyszem AI na Twoim nadgarstku.

Czytaj też: Google się rozpędza, jeśli chodzi o zmiany w Gemini. Konkurencja powinna się zacząć bać

2. Maksymalna produktywność przy minimalnym wysiłku

Gemini upraszcza zadania, które zazwyczaj wymagałyby otwierania wielu aplikacji i klikania na małym ekranie.

Działanie w ruchu — podczas biegu możesz podyktować wiadomość do menedżera bez konieczności zwalniania.

Planowanie i nawigacja — możesz zaplanować powtarzające się przypomnienie o pięciu kolejnych meczach Twojego dziecka, albo poprosić o wskazówki dojazdu do dentysty – wszystko za pomocą głosu.

Gemini na Wear OS jest łatwo dostępny: poprzez wykrywanie hasła „Hey Google”, dotknięcie ikony aplikacji, a także poprzez naciśnięcie i przytrzymanie bocznego przycisku. Niektóre zegarki obsługują nawet gest „Podnieś, aby mówić”, aktywujący asystenta, gdy podnosisz nadgarstek. Dzięki temu zegarek staje się prawdziwym narzędziem produktywności, a nie tylko lustrzanym odbiciem powiadomień z telefonu.

3. Supermoce dzięki integracji z ekosystemem

Największą przewagą Gemini jest głęboka integracja z kontem Google. Asystent może przeglądać Twoje ostatnie wiadomości, sprawdzać kalendarz pod kątem kolizji terminów, a nawet generować szybkie odpowiedzi – i to wszystko bez potrzeby odblokowywania telefonu.

A jeśli Twój zegarek otrzyma aktualizację do Wear OS 6, możliwości Gemini wzrosną jeszcze bardziej. Wprowadzane jest nowe API funkcji aplikacji, które pozwoli Gemini kontrolować lub pobierać dane ze specyficznych aplikacji producentów. Przykładowo:

Samsung — lepsza integracja z Samsung Health lub Kalendarzem Samsung.

Pixel — możliwość pobierania danych z Dyktafonu lub Pogody.

Oznacza to przejście w kierunku bardziej spersonalizowanych i „markowo świadomych” asystentów.

Czytaj też: POCO ogłasza harmonogram HyperOS 3. Sprawdź, kiedy Twój telefon dostanie AI i resztę nowości

4. Pamięć do drobiazgów i kontrola domu

Gemini jest także mistrzem w drobnych, ale praktycznych zastosowaniach:

Zapamiętywanie — możesz po prostu powiedzieć, aby zapamiętał numer Twojej szafki, Twoje ulubione zamówienie kawy lub gdzie zostawiłeś okulary przeciwsłoneczne.

Lokalizacja i fitness — przypomnienia mogą być świadome lokalizacji – na przykład przypomni Ci o zakupach, gdy opuścisz pracę. Możesz też poprosić Gemini o śledzenie tętna lub podsumowanie treningu, a on uruchomi odpowiednią aplikację fitness.

Google Home — możliwość sterowania urządzeniami Google Home z nadgarstka – nadawanie wiadomości, regulacja świateł czy sprawdzenie, czy drzwi są zamknięte.

Które urządzenia otrzymają nowego asystenta?

Aktualna lista urządzeń kompatybilnych z nowym asystentem obejmuje flagowe modele od czołowych producentów. Właściciele Pixel Watch 4, Samsung Galaxy Watch 8 oraz OnePlus Watch 3 mogą już testować możliwości Gemini. Warunkiem koniecznym jest posiadanie systemu Wear OS w wersji co najmniej 4. Plan rozwoju wskazuje, że w przyszłości do tego grona dołączą kolejne modele. Gdy tylko starsze smartwatche otrzymają aktualizację do wymaganej wersji systemu, ich użytkownicy również zyskają dostęp do zaawansowanych funkcji AI. Trzeba jednak przyznać, że tempo rozszerzania wsparcia bywa różne w przypadku starszych urządzeń.

Czytaj też: Zaawansowany GPS i rekordowa bateria za 145 złotych? Rollme GT5S wchodzi na rynek z przytupem

Wdrożenie Gemini na platformę Wear OS stanowi element szerszej strategii Google’a, która stopniowo rozszerza obecność zaawansowanego asystenta AI na różne kategorie urządzeń. Po smartfonach przyszła kolej na technologię noszoną, co może zapowiadać dalszą ekspansję w ekosystemie firmy. Warto jednak zachować pewien dystans – często obietnice producentów różnią się od rzeczywistych doświadczeń użytkowników.