iPhone 17 Pro w świetnej cenie. Można zaoszczędzić kilka stówek

Podsumowanie artykułu . . .

Jeśli marzyłeś o wydajności i jakości iPhone’a Pro, ale czekałeś na lepszą okazję, to właśnie nadeszła. Sklep x-kom przygotował błyskawiczną promocję, która cofa cenę iPhone’a 17 Pro 256 GB do poziomu, obok którego naprawdę trudno przejść obojętnie.

iPhone 17 Pro taniej niż najtańsza opcja w dniu premiery

Okazuje się, że x-kom przygotował ofertę specjalną na iPhone’a 17 Pro. Promocyjna cena dotyczy jednak konkretnego wariantu i jest dostępna tylko przez krótki czas. Oferta obejmuje bowiem jedynie 20 egzemplarzy w niebieskim kolorze z pamięcią 256 GB. Po wyczerpaniu tego limitu cena wróci do standardowego poziomu 5799 złotych. To dość typowe dla tego typu promocji – producenci często testują w ten sposób reakcję rynku na niższe ceny. Wariant kolorystyczny ma znaczenie – klienci preferujący inne odcienie nie skorzystają z obniżki. To ważne zastrzeżenie, które może wpłynąć na decyzję zakupową.

Jest to świetna okazja, bo chociaż tegoroczny model Pro formalnie nie zdrożał, to zmieniła się struktura dostępnych wersji. Apple zrezygnowało z opcji 128 GB, przez co najtańsza konfiguracja zaczyna się teraz od 256 GB pamięci. To automatycznie podniosło cenę początkową o 500 złotych w porównaniu z poprzednimi generacjami. Decyzja ma swoje uzasadnienie – użytkownicy flagowych modeli rzeczywiście częściej wybierają większe pamięci, zwłaszcza przy nagrywaniu materiałów w wysokiej rozdzielczości. Niemniej dla budżetu domowego to odczuwalna zmiana, dlatego tego typu promocje są zawsze mile widziane.

Jeśli natomiast zastanawiacie się, czy warto, to iPhone 17 Pro ma naprawdę wiele do zaoferowania. Przede wszystkim inwestujemy w wydajność, którą Apple zapewnia przez bardzo długi czas. Sercem tego modelu jest nowy procesor Apple A19 Pro, który jest nie tylko wydajniejszy i lepiej sprawdza się w grach niż poprzednie generacje, ale także jest bardziej energooszczędny. Cała seria 17 otrzymała też rekordową (jak na giganta) moc ładowania. Choć komunikaty są nieco niejasne, mowa jest o maksymalnej mocy na poziomie aż 60 W we wszystkich modelach z serii 17.

Do tego mamy bardzo dobry zestaw aparatów. Model Pro został wyposażony w trzy 48-megapikselowe obiektywy (ultraszerokokątny, szerokokątny i teleobiektyw), a na pokładzie znalazły się też dodatkowe funkcje wideo, dzięki którym nasze filmy staną się jeszcze lepsze. Oprócz tego nie można zapomnieć o wszystkich nowościach i ulepszeniach po stronie oprogramowania, wprowadzonych razem z iOS 26, w tym Apple Intelligence.

Warto więc się pospieszyć i upolować nowego iPhone’a zanim ktoś inny sprzątnie wam go sprzed nosa.