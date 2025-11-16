powrót

OnePlus 15R oficjalnie potwierdzony. Przyniesie ze sobą gigantyczną baterię i nowego Snapdragona

Joanna Marteklas
16.11.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Niedawna globalna premiera flagowego OnePlus 15 nie przyniosła oczekiwanego gościa modelu OnePlus 15R. Od kilku lat OnePlus przyzwyczaił nas do wspólnego debiutu obu smartfonów. Jednakże, ku uciesze fanów, oficjalnie potwierdziła istnienie modelu 15R, prosząc jedynie o cierpliwość. Choć premiera tego urządzenia jest dopiero przed nami, można już spekulować na temat jego specyfikacji, opierając się na strategii firmy. Model z literą „R” najprawdopodobniej będzie rebrandowaną wersją jednego z potężnych urządzeń z chińskiej serii OnePlus Ace. Na horyzoncie rysują się dwie możliwości: OnePlus Ace 6 lub jego szybszy wariant, Ace 6T, który może zadebiutować z najnowszym procesorem Snapdragon 8 Gen 5.
Co zaoferuje OnePlus 15R?

Tradycyjnie, modele z serii „R” dziedziczą podzespoły z chińskich modeli Ace, oferując flagową wydajność w nieco przystępniejszej cenie. Ponieważ OnePlus Ace 6, wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite, jest już dostępny na rynku chińskim, a premiera Ace 6T dopiero się spodziewana, to właśnie ten drugi model wydaje się bardziej prawdopodobnym kandydatem na globalnego OnePlus 15R.

Spekulacje wskazują, że Ace 6T ma trafić na rynek z najnowszym Snapdragonem 8 Gen 5 na pokładzie – co czyniłoby z 15R prawdziwego mocarza. Dotychczasowe doniesienia zdradziły nam jego specyfikację. Zgodnie z nią smartfon ma być napędzany przed Snapdragona 8 Gen 5, a za zasilanie odpowie ogromna bateria 8000 mAh z szybkim ładowaniem 100 W. Do tego na pokładzie znajdzie się ekran OLED 1.5K z odświeżaniem 165 Hz – prawdopodobnie taki sam, jak we flagowej „piętnastce”. Po stronie aparatów powinniśmy oczekiwać 50-megapikselowej jednostki głównej i 8-megapikselowego aparatu dodatkowego, prawdopodobnie z obiektywem ultraszerokokątnym, z przodu natomiast umieszczona zostanie 32-megapikselowa kamerka do selfie. Doniesienia wskazują też na metalową ramę, ultradźwiękowy skaner linii papilarnych, silnik liniowy osi X, podwójne głośniki, NFC i Androida 16 z nakładką ColorOS 16.

Alternatywna wersja bazująca na Ace 6 różniłaby się kilkoma kluczowymi komponentami. Miałaby większy, 6,83-calowy ekran OLED, choć dokładna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania nie zostały jeszcze ujawnione. Pojemność baterii wyniosłaby 7800 mAh, ale z szybszym ładowaniem 120W. Przedni aparat miałby rozdzielczość 16 Mpix, a za wydajność odpowiadałby procesor Snapdragon 8 Elite zamiast najnowszego Gen 5.

Bez względu na to, który model ostatecznie trafi na rynek, OnePlus 15R ma oferować szereg funkcji charakterystycznych dla droższych urządzeń. System Android 16 z nakładką ColorOS 16 zapewni aktualne oprogramowanie i funkcje bezpieczeństwa. Metalowa ramka, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie, liniowy silnik wibracyjny, podwójne głośniki stereo i obsługa NFC – to elementy, które zwykle rezerwuje się dla flagowych konstrukcji.

Wybór między wariantem z Ace 6 a Ace 6T będzie prawdopodobnie podyktowany strategią cenową. Model z najnowszym Snapdragonem 8 Gen 5 naturalnie byłby droższy, ale oferowałby lepszą wydajność i potencjalnie dłuższe wsparcie aktualizacji. Wersja ze Snapdragon 8 Elite mogłaby pojawić się szybciej i w bardziej atrakcyjnej cenie, zachowując przy tym solidne parametry.

OnePlus nie ujawnił jeszcze konkretnej daty premiery ani szczegółów dotyczących dostępności w poszczególnych regionach. Biorąc pod uwagę dotychczasowe praktyki marki, można spodziewać się oficjalnego ogłoszenia w ciągu najbliższych tygodni, z rynkową premierą jeszcze przed końcem roku. Warto jednak zachować pewien dystans – producenci często modyfikują swoje plany w zależności od sytuacji rynkowej.

