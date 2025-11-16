OnePlus 15R oficjalnie potwierdzony. Przyniesie ze sobą gigantyczną baterię i nowego Snapdragona

Podsumowanie artykułu . . .

Co zaoferuje OnePlus 15R?

Tradycyjnie, modele z serii „R” dziedziczą podzespoły z chińskich modeli Ace, oferując flagową wydajność w nieco przystępniejszej cenie. Ponieważ OnePlus Ace 6, wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite, jest już dostępny na rynku chińskim, a premiera Ace 6T dopiero się spodziewana, to właśnie ten drugi model wydaje się bardziej prawdopodobnym kandydatem na globalnego OnePlus 15R.

Spekulacje wskazują, że Ace 6T ma trafić na rynek z najnowszym Snapdragonem 8 Gen 5 na pokładzie – co czyniłoby z 15R prawdziwego mocarza. Dotychczasowe doniesienia zdradziły nam jego specyfikację. Zgodnie z nią smartfon ma być napędzany przed Snapdragona 8 Gen 5, a za zasilanie odpowie ogromna bateria 8000 mAh z szybkim ładowaniem 100 W. Do tego na pokładzie znajdzie się ekran OLED 1.5K z odświeżaniem 165 Hz – prawdopodobnie taki sam, jak we flagowej „piętnastce”. Po stronie aparatów powinniśmy oczekiwać 50-megapikselowej jednostki głównej i 8-megapikselowego aparatu dodatkowego, prawdopodobnie z obiektywem ultraszerokokątnym, z przodu natomiast umieszczona zostanie 32-megapikselowa kamerka do selfie. Doniesienia wskazują też na metalową ramę, ultradźwiękowy skaner linii papilarnych, silnik liniowy osi X, podwójne głośniki, NFC i Androida 16 z nakładką ColorOS 16.

Alternatywna wersja bazująca na Ace 6 różniłaby się kilkoma kluczowymi komponentami. Miałaby większy, 6,83-calowy ekran OLED, choć dokładna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania nie zostały jeszcze ujawnione. Pojemność baterii wyniosłaby 7800 mAh, ale z szybszym ładowaniem 120W. Przedni aparat miałby rozdzielczość 16 Mpix, a za wydajność odpowiadałby procesor Snapdragon 8 Elite zamiast najnowszego Gen 5.

Bez względu na to, który model ostatecznie trafi na rynek, OnePlus 15R ma oferować szereg funkcji charakterystycznych dla droższych urządzeń. System Android 16 z nakładką ColorOS 16 zapewni aktualne oprogramowanie i funkcje bezpieczeństwa. Metalowa ramka, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie, liniowy silnik wibracyjny, podwójne głośniki stereo i obsługa NFC – to elementy, które zwykle rezerwuje się dla flagowych konstrukcji.

Wybór między wariantem z Ace 6 a Ace 6T będzie prawdopodobnie podyktowany strategią cenową. Model z najnowszym Snapdragonem 8 Gen 5 naturalnie byłby droższy, ale oferowałby lepszą wydajność i potencjalnie dłuższe wsparcie aktualizacji. Wersja ze Snapdragon 8 Elite mogłaby pojawić się szybciej i w bardziej atrakcyjnej cenie, zachowując przy tym solidne parametry.

OnePlus nie ujawnił jeszcze konkretnej daty premiery ani szczegółów dotyczących dostępności w poszczególnych regionach. Biorąc pod uwagę dotychczasowe praktyki marki, można spodziewać się oficjalnego ogłoszenia w ciągu najbliższych tygodni, z rynkową premierą jeszcze przed końcem roku. Warto jednak zachować pewien dystans – producenci często modyfikują swoje plany w zależności od sytuacji rynkowej.