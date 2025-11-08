Jetour startuje w Polsce. Trzy samochody, 7 lat spokoju i koniec z obawami o serwis

Podsumowanie artykułu . . .

Podczas listopadowej prezentacji w Warszawie poznaliśmy szczegóły oferty, która ma zdobyć serca polskich kierowców. Asian Automotive Distribution Center, odpowiedzialne za dystrybucję, nie kryje ambitnych planów. Celuje w sprzedaż kilku tysięcy sprzedanych aut miesięcznie. Czy się uda? Czas pokaże, ale patrząc na aktualną ofertę i to, z jakim przytupem marka Jetour weszła do Polski, trudno patrzeć na to krzywo. Zwłaszcza że firma ta powstała w 2018 roku jako część koncernu Chery Automobile.

Trzy modele Jetour w polskiej ofercie, a ceny zaczynają się od 112900 zł

Gama Jetoura w Polsce obejmuje na początek trzy modele SUV-ów, różniące się charakterem i przeznaczeniem. Najprzystępniejszy cenowo Jetour Dashing startuje od 112900 zł, co plasuje go m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie konkurencyjnego MG HS. Ten 4,6-metrowy kompaktowy SUV ma odpowiadać za większość sprzedaży, bo sami przedstawiciele marki szacują, że nawet 60 procent transakcji ma obejmować właśnie ten model. Jest on dostępny z dwoma silnikami. Podstawowy 1.5 Turbo rozwija 156 KM i współpracuje z 6-biegową skrzynią dwusprzęgłową, a za mocniejszą wersję 1.6 TGDI z 197 KM i 7-biegowym automatem zapłacimy od 129900 zł.

Drugi w kolejności Jetour T2, a więc propozycja dla tych, którzy w SUV-ach szukają terenowych możliwości. Za cenę 174900 zł otrzymujemy auto stylizowane na podobieństwo Land Rovera Defendera, wyposażone w 254-konny silnik 2.0 Turbo. Moment obrotowy 390 Nm, stały napęd 4×4 i 22 centymetry prześwitu tworzą zestaw, który teoretycznie powinien poradzić sobie poza asfaltem, a nie tylko w miejskiej dżungli pełnej wysokich krawężników.

Największy w rodzinie jest X70 Plus, czyli siedmiomiejscowy SUV o długości 4,7 metra. Jego ceny zaczynają się od 124900 zł za wersję z silnikiem 1.5 Turbo, a za odmianę 1.6 TGDI zapłacimy 144900 zł. Masywna stylistyka z ogromnym chromowanym grillem przywodzi na myśl amerykańskie SUV-y, choć w praktyce ma konkurować z europejskimi modelami jak Mazda CX-60.

Nowoczesne wyposażenie i praktyczne rozwiązania

Kabina Dashinga robi wrażenie nowoczesnością, choć nie pozbawioną pewnych ciekawostek. Oprócz standardowego szerokiego wyświetlacza centralnego producent dodał niewielkie ekrany w drzwiach pokazujące temperaturę i jakość powietrza. W standardzie znajdziemy system bezkluczykowy, system audio firmy Sony z ośmioma głośnikami oraz ładowarkę indukcyjną. Model T2 prezentuje się w tej kwestii solidniej, bo jest wykończony materiałami, które nie odbiegają od europejskiej konkurencji. Przestrzeń dla pasażerów jest ot wystarczająca, bo kierowca o wzroście 186 cm nie powinien narzekać na brak miejsca, a mniej wprawni kierowcy docenią system kamer z pokryciem 540 stopni, który pokazuje także przestrzeń pod pojazdem, co może się przydać podczas jazdy terenowej.

Jetour Zongheng G700 wnętrze

Wszystkie modele objęte są gwarancją na okres siedmiu lat lub do przebiegu 150 tysięcy kilometrów. To jeden z dłuższych okresów ochrony na rynku i niewątpliwie mocny argument w rękach sprzedawców. Nie liczcie jednak na to, że z każdego miejsca w Polsce dojedziecie do serwisu w kilkadziesiąt minut. Aktualnie na terenie naszego kraju działa 12 salonów, ale do końca tego roku ma ich być już 20. Na połowę 2026 roku zaplanowano rozwój do 30 punktów sprzedaży, a to akurat bardzo ambitny plan, biorąc pod uwagę, że marka dopiero startuje na polskim rynku. Zwłaszcza że oferta Jetoura ma się znacząco poszerzyć w przyszłym roku. Do oferty dołączy kompaktowy X50 o długości 4,4 metra oraz T1, czyli 4,7-metrowy SUV o zaokrąglonych liniach. Najciekawiej zapowiada się jednak T3, a więc pięciometrowy kolos z napędem hybrydowym plug-in generującym 475 KM i 820 Nm momentu obrotowego.