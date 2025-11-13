Samsung rozdaje telewizory. Kup jeden, a drugi otrzymasz gratis

Podsumowanie artykułu . . .

Samsung przygotował ofertę, która na pierwszy rzut oka wygląda niezwykle atrakcyjnie dla każdego planującego zakup nowego telewizora. Akcja Smart Duet wystartowała 12 listopada i potrwa do końca roku, obiecując drugi ekran zupełnie za darmo przy zakupie droższego modelu. Brzmi jak marzenie, ale jak to zwykle bywa w przypadku takich promocji, warto przyjrzeć się warunkom uczestnictwa. Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, musisz też wiedzieć, że liczba nagród jest mocno ograniczona. Tylko 270 osób będzie miało szansę na bezpłatny telewizor, a do tego czeka Cię dość skomplikowany proces rejestracji. Czy rzeczywiście opłaca się angażować w tę grę?

Samsung Smart Duet — kup duży telewizor Neo QLED i odbierz 42-calowy OLED gratis

W promocji uczestniczy dziesięć modeli telewizorów Neo QLED z 2025 roku o przekątnych od 65 do 115 cali (od około 165 do 292 cm). W ofercie znajdziemy zarówno wersje 4K, jak i 8K wyposażone w technologię Mini LED. Chodzi konkretnie o modele:

QE65QN990FTXXH,

QE75QN900FTXXH,

QE75QN990FTXXH,

QE85QN900FTXXH,

QE85QN990FTXXH,

QE98QN90FATXXH,

QE115QN90FTXXH,

QE100QN80FUXZH,

QE85QN92FATXXH,

QE98QN990FTXXH.

Ceny tych urządzeń zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych, a za największe egzemplarze trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy. W zamian za taki wydatek Samsung proponuje 42-calowy (około 107 cm) telewizor Samsung S90F z matrycą QD-OLED. To wcale nie jest podstawowy model – oferuje doskonałą czerń, kontrast i jasność około 1200 nitów. Wyposażono go w procesor AI NQ4 Gen3, skalowanie obrazu do 4K wspomagane sztuczną inteligencją oraz odświeżanie 144 Hz, co szczególnie ucieszy miłośników gier.

Sam zakup to dopiero początek drogi

Aby otrzymać dodatkowy telewizor, musisz najpierw napisać recenzję kupionego modelu – minimum 200 znaków z oceną od 1 do 5 gwiazdek. Co ciekawe, producent nie wymaga pozytywnej opinii. Konieczne jest jednak użycie dwóch hashtagów: #KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent i #PromocjaSmartDuetSamsung. Możesz opublikować ją u sprzedawcy, na porównywarce cenowej lub specjalnej stronie promocyjnej.

Następnie masz 14 dni od daty zakupu (nie później niż do 14 stycznia 2026 roku) na rejestrację na stronie smart-tv-duet.samsung.pl. Wymagane jest konto Samsung Account. Do formularza trzeba dołączyć:

Skan paragonu lub faktury

Zdjęcie tabliczki znamionowej telewizora

Zrzut ekranu z opublikowaną opinią

Fotografię numeru seryjnego wyciętego z opakowania

Zdjęcie opakowania po usunięciu numeru

Tak, dokładnie tak – musisz fizycznie wyciąć numer seryjny z kartonu. Weryfikacja zgłoszeń trwa do 14 dni roboczych, a zwycięzcy otrzymają nagrody najpóźniej 25 lutego 2026 roku.

Akcja skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich mieszkańców Polski kupujących telewizor na własny użytek. Obecność NIP-u na paragonie lub rozliczenie zakupu w ramach działalności gospodarczej dyskwalifikuje uczestnika. Każda osoba może zgłosić tylko jeden telewizor i otrzymać jedną nagrodę, nawet jeśli zakupiła kilka uprawnionych modeli. Kluczowym ograniczeniem jest pula 270 sztuk. Oznacza to, że spełnienie wszystkich warunków nie gwarantuje wygranej – liczy się szybkość działania. Zakupy można realizować w Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Samsung Brand Stores, na samsung.pl oraz w x-komie.

Warto też wspomnieć, że decydując się na zakup w sklepie Samsunga, zyskasz kilka dodatkowych benefitów. Program OdZysk umożliwia otrzymanie zniżki za oddanie starego sprzętu. Samsung Rewards nalicza punkty lojalnościowe wymienialne na kolejne zakupy. Dostępne są także raty 0% z RRSO 0%, bezpłatna dostawa w wybranym terminie oraz możliwość przedłużenia gwarancji do trzech lat przez program Samsung Guard.

Promocja zakończy się 31 grudnia 2025 roku lub po wyczerpaniu puli nagród – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę telewizorów i konieczność szybkiej rejestracji, warto działać bez zwłoki, jeśli zakup dużego modelu i tak był w Twoich planach.