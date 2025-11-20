Samsung pokaże inteligentne okulary z własnym internetem. Meta Ray-Ban czuje już oddech konkurencji

Podsumowanie artykułu . . .

Najciekawsze w tym wszystkim nie jest jednak samo istnienie okularów, ale jeden kluczowy detal specyfikacji, który może sprawić, że obecny król tego segmentu – okulary Meta Ray-Ban – poczuje na plecach gorący oddech konkurencji. Mowa o niezależności, jaką daje mobilna transmisja danych. Czy Samsung Galaxy Glasses (bo taką nazwę prawdopodobnie przyjmą) staną się naszym nowym, nieodłącznym asystentem? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Samsung Galaxy Glasses — inteligentne okulary XR mają pojawić się w 2026 roku

Zacznijmy od technikaliów, które zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. Nowe urządzenie zostało zidentyfikowane pod numerem modelu SM-O200P. Dla fanów marki litera „O” w nazwie jest jasnym sygnałem: nie mamy do czynienia z kolejnym wariantem gogli XR (które oznaczane są literą „I”, prawdopodobnie od Immersive lub Input). „O” sugeruje kategorię Optical lub Outdoor – sprzęt lekki, przeznaczony do noszenia na co dzień, a nie tylko w domowym zaciszu.

Wiele wskazuje na to, że pierwsza generacja tych okularów będzie filozoficznie zbliżona do hitu od Meta i Ray-Ban. Plotki sugerują, że Samsung przyjmie strategię dwuetapową:

Rok 2026 – premiera okularów “smart” bez wyświetlacza AR, skupionych na AI, audio i kamerze. Rok 2027 – debiut wersji z pełnym wyświetlaczem rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Taki ruch ma sens. Pozwala firmie wejść na rynek z produktem lżejszym, tańszym i bardziej stylowym, zanim technologia miniaturyzacji ekranów pozwoli na stworzenie estetycznych okularów AR.

Internet bez smartfona?

To tutaj robi się naprawdę ciekawie. Okulary Meta Ray-Ban są świetne, ale mają jedną wadę – są “uwiązane” do smartfona. Bez niego tracą większość swoich inteligentnych funkcji. Samsung zamierza to zmienić. Przecieki mówią wprost: Galaxy Glasses mają posiadać własną łączność mobilną.

Oprócz standardowego Wi-Fi i Bluetooth, obecność modemu (prawdopodobnie 5G lub LTE) oznacza, że okulary będą mogły działać w pełni autonomicznie. Wyobraź sobie bieganie bez telefonu, podczas którego okulary same streamują muzykę ze Spotify, a wbudowany asystent AI przetwarza zapytania w chmurze w czasie rzeczywistym. To poziom wygody, którego obecna konkurencja po prostu nie oferuje. Jeśli Samsungowi uda się upchnąć modem w oprawkach bez drastycznego zwiększenia wagi i drenażu baterii, może to być “szach-mat” dla konkurencji.

Fotochromy i partnerstwo z gigantem?

Komfort noszenia to podstawa. Samsung rzekomo stawia na soczewki Transitions. To technologia fotochromowa, która sprawia, że szkła automatycznie przyciemniają się w słońcu i stają się przezroczyste w pomieszczeniach. Dzięki temu nie trzeba żonglować dwiema parami okularów – masz jedne, uniwersalne “inteligentne patrzałki” na każdą okazję.

Warto tu dodać smaczku korporacyjnego. Marka Transitions należy do koncernu EssilorLuxottica – tego samego, który jest właścicielem Ray-Ban i bliskim partnerem Meta. Czy Samsung nawiąże współpracę z tym samym optycznym gigantem, czy może po prostu wykorzysta ich technologię na licencji? A może zobaczymy sojusz z inną marką modową? Samsung już wcześniej zarejestrował nazwę Galaxy Glasses, co sugeruje, że chce budować silną, własną tożsamość, ale partnerstwo z uznaną marką optyczną mogłoby pomóc w przekonaniu klientów, że to nie tylko gadżet, ale też stylowy dodatek.

Wygląda na to, że rok 2026 będzie rokiem walki o miejsce na naszych nosach. Samsung SM-O200P zapowiada się na przemyślaną odpowiedź na sukces Meta Ray-Ban. Dodanie niezależnej łączności mobilnej oraz praktycznych soczewek Transitions adresuje największe ograniczenia obecnych smart-okularów. Oczywiście, kluczowa będzie cena i czas pracy na baterii, ale wizja okularów, które zastępują słuchawki, aparat i częściowo smartfon, staje się coraz bardziej realna. Premiera w USA jest już pewna, a my z niecierpliwością czekamy na potwierdzenie dostępności w Europie.