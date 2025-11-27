powrót

Szukasz taniej płyty LGA1851? Gigabyte B860M DS3H to konstrukcja stworzona dla Ciebie

Michał Andruszkiewicz
27.11.2025|Przeczytasz w 4 minuty
Gigabyte B860M DS3H to ciekawa płyta główna dostępna w naprawdę atrakcyjnej cenie. Jeśli budujecie zestaw oparty o procesor LGA1851 i szukacie taniej płyty głównej, to zdecydowanie warto dać jej szansę.
Szukasz taniej płyty LGA1851? Gigabyte B860M DS3H to konstrukcja stworzona dla Ciebie

Co oferuje Gigabyte B860M DS3H?

Płyta to podstawowa konstrukcja, która jednak zaskakuje możliwościami. Jest to model micro ATX, który zmieści się do mniejszych obudów (w sprzedaży jest też jednak model ATX – bez dopisku M w nazwie). Utrzymana jest ona w czarno-srebrnej kolorystyce, przez co powinna pasować do większości zestawów. Sekcja zasilania ma 5+1+2+1 faz 50A Ppak, które spokojnie wystarczą do obsługi procesorów ze średniej półki. Nie zabrakło dwóch radiatorów utrzymujących sekcję w dobrych temperaturach.

Gigabyte B860M DS3H ma wzmacniane złącze PCie 5.0 x16. Nie zabrakło tutaj technologii EZ-Latch ułatwiającej zwolnienie blokady. Poza nim mamy też dwa złącza PCI 4.0 x16 pracujące jako x1. Mimo mniejszych rozmiarów płyta oferuje dwa złącza M.2. Jedno PCIe 5.0 x4 i jedno PCIe 4.0 x4. To pierwsze ma radiator z technologią łatwego demontażu EZ-Latch. Nie zabrakło też 4 złączy SATA, jeśli takowe potrzebujecie.

Konstrukcja ma cztery złącza pod pamięci RAM DDR5. Ich maksymalna prędkość może wynosi 9066 MHz, a pojemność 256 GB. Pamięci łatwo ustawicie włączając profil XMP. Kolejna rzecz to łączność z siecią. Omawiany model ma złącze ethernet 2,5 Gbps, ale w sprzedaży jest też wersja z Wi-Fi 6E, jeśli potrzebujecie łączności bezprzewodowej. Karta audio to Realtek ALC897, czyli standardowe rozwiązanie w tej półce cenowej.

Przejdźmy może do samych złączy. Na płycie mamy 4 złącza na wentylatory, 3 ARGB i jedno RGB. Bez problemów podłączycie więc większą liczbę wentylatorów, również tych podświetlanych. Nie zabrakło też złącza USB-C 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 oraz dwóch USB 2.0. Tutaj nie będzie problemów z podłączeniem złączy z przednich paneli większości obudów. Z tyłu znajdziemy następującą konfigurację:

  • 1 x port klawiatury/myszy PS/2,
  • 1 x HDMI port,
  • 2 x DisplayPorts,
  • 1 x USB 3.2 Gen 2,
  • 2 x USB 3.2 Gen 1,
  • 3 x USB 2.0,
  • 1 x RJ-45,
  • 3 x audio jacks.

Jak na podstawową płytę B860 jest naprawdę dobrze – mamy choćby złącze USB 3.2 Gen2, którego może brakować u konkurencyjnych rozwiązań.

Nie zapominajmy też o oprogramowaniu. Sam BIOS jest typowy dla Gigabyte i szybko się w nim odnajdziecie. Jeśli chodzi o sterowanie np. podświetleniem to mamy Gigabyte Control Centre, który warto zainstalować i dzięki niemu łatwo zarządzać wspomnianym podświetleniem czy wentylatorami.

Gigabyte B860M DS3H dostępny jest w niskiej cenie

Gigabyte B860M DS3H kupicie już za ok. 595 zł. Jest to świetna cena i płyta jest jedną z najtańszych opartych o chipset B860. Jeśli potrzebujecie Wi-Fi to wersja z Wi-Fi 6E kosztuje ok. 650 zł – to również bardzo atrakcyjna cena. Co ciekawe modele o pełnym rozmiarze ATX wcale nie są o wiele droższe. Model Gigabyte B860 DS3H kosztuje ok. 630 zł, a wersja z Wi-Fi ok. 690 zł.

Większe modele przynoszą też kilka zmian. Oferują one mocniejszą sekcję 8+1+2+2 faz 50A Ppak. Nie zabrakło więcej złączy PCie 4.0 x16 działających jako x1 czy złączy na wentylatory. Na tylnym panelu pojawia się też złącze USB-C, choć mamy mniej szybszych tradycyjnych złączy. Oczywiście ma ona rozmiar ATX, więc lepiej wypełni Wam obudowę, jeśli mieści ona tego typu konstrukcje. Jeśli więc mniejsza płyta do Was nie przemawia i chcecie pełny rozmiar to zdecydowanie warto dać szansę serii bez dopisku M w nazwie.

A może coś droższego od Gigabyte?

Gigabyte ma w swojej ofercie również wyższe serie płyt B860, które mają lepszą sekcję VRM, więcej złączy USB (w tym USB 4), Wi-Fi 7 czy więcej złączy M.2. Seria wyżej to modele Eagle, a o jednym z nich przeczytacie w tym artykule. Kolejny krok wyżej to bardzo popularna seria Gaming X. Te modele to naprawdę fajna średnia półka, która dobrze sprawdzi się nawet z wydajniejszymi procesorami. O nich również więcej przeczytacie w naszym artykule. Najwyższe i tym samym najlepsze modele należą do serii Aorus Pro i Elite. Oferują one najlepsze wyposażenie, wykonania oraz ogólną jakość. Warto je wziąć pod uwagę, jeśli szukacie topowej płyty B860.

We wspomnianych seriach znajdziecie wersja z Wi-Fi lub bez, ATX lub micro ATX. Chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę na jedyny model mini ITX – B860I Aorus Pro ICE. Jest to znakomita propozycja do najmniejszego komputera. Mimo najmniejszych rozmiarów mamy całkiem niezłą sekcję zasilania, dwa złącza M.2, wzmacniane złącze PCIe x16 5.0, Wi-Fi czy fajną konfigurację złączy z tyłu – włączając w to obecność Thunderbolt 4. Całość jest srebrno-biała, co dodatkowo może naprawdę dobrze wyglądać w małym zestawie. Jeśli więc polujecie na taką płytę to model Gigabyte może być strzałem w dziesiątkę.

Lokowanie produktu: Gigabyte
UdostępnijTwitter