Odpowiadaj na wiadomości bez wyciągania telefonu. WhatsApp na Apple Watch już jest

Podsumowanie artykułu . . .

W końcu nadszedł ten moment. Najnowsza aktualizacja WhatsAppa na iOS (wersja 25.34.75) przyniosła długo oczekiwane wydanie oficjalnej aplikacji towarzyszącej WhatsApp dla Apple Watch. To oznacza koniec frustracji dla wszystkich użytkowników ekosystemu Apple. Choć aplikacja na razie nie jest w pełni niezależna od iPhone’a, przenosi niemal wszystkie kluczowe funkcje komunikatora bezpośrednio na Twój nadgarstek, radykalnie podnosząc komfort korzystania z niego w biegu.

Pełna funkcjonalność na nadgarstku — co potrafi WhatsApp na Apple Watch?

Nowa aplikacja WhatsApp na Apple Watch (wymagająca watchOS 10.0 lub nowszego oraz Apple Watch Series 4 lub nowszego) działa jako aplikacja towarzysząca – podobnie jak wersja dla Wear OS. Wymaga to stałego połączenia z iPhonem, co ma zapewniać bezpieczeństwo i ciągłe szyfrowanie danych. Mimo tego ograniczenia, zestaw dostępnych funkcji jest naprawdę imponujący i pozwala wykonać większość czynności bez sięgania po telefon.

Kluczowe możliwości WhatsAppa na Apple Watch:

Powiadomienia i historia- możemy otwierać, czytać i przeglądać najnowsze wiadomości oraz historię czatów bezpośrednio na zegarku.

możemy otwierać, czytać i przeglądać najnowsze wiadomości oraz historię czatów bezpośrednio na zegarku. Aktywne odpowiadanie — mamy do dyspozycji wiele metod odpowiedzi, takich jak szybkie odpowiedzi, sugestie, wiadomości głosowe, pisanie na zegarku, dyktowanie odpowiedzi, wysyłanie reakcji emoji.

— mamy do dyspozycji wiele metod odpowiedzi, takich jak szybkie odpowiedzi, sugestie, wiadomości głosowe, pisanie na zegarku, dyktowanie odpowiedzi, wysyłanie reakcji emoji. Wysyłanie i odbieranie — możemy wysyłać i odbierać wiadomości, a także przeglądać zdjęcia i naklejki w ramach czatu.

— możemy wysyłać i odbierać wiadomości, a także przeglądać zdjęcia i naklejki w ramach czatu. Rozpoczynanie konwersacji — możemy rozpocząć nową rozmowę bezpośrednio z zegarka.

— możemy rozpocząć nową rozmowę bezpośrednio z zegarka. Powiadomienia o połączeniach — otrzymujemy powiadomienia o połączeniach WhatsApp i masz możliwość ich odrzucenia.

— otrzymujemy powiadomienia o połączeniach WhatsApp i masz możliwość ich odrzucenia. Bezproblemowa synchronizacja — aplikacja automatycznie paruje się i synchronizuje z iPhonem, zapewniając płynność działania.

Warto dodać, że wraz z tą aktualizacją wprowadzono szereg poprawek stabilności, w tym usunięto błędy zgłaszane podczas pierwszego procesu synchronizacji aplikacji Apple Watch.

Jak włączyć i skonfigurować aplikację?

Jeśli masz włączoną funkcję automatycznego pobierania aplikacji, WhatsApp na Apple Watch powinien pojawić się na zegarku automatycznie po zaktualizowaniu aplikacji na telefonie. Jeśli tak się nie stanie, możesz zainstalować go ręcznie za pośrednictwem aplikacji Watch na iPhonie. Aby zapewnić sobie pełny dostęp do powiadomień i funkcji, upewnij się, że spełniasz następujące warunki:

WhatsApp jest zaktualizowany do najnowszej wersji.

Na iPhonie masz system iOS 9.1 lub nowszy.

Na zegarku masz system watchOS 10 lub nowszy.

Posiadasz Apple Watch Series 4 lub nowszy.

Choć aplikacja powinna działać automatycznie, w razie problemów z powiadomieniami musisz sprawdzić ustawienia ręczne, upewniając się, że klonowanie alertów z iPhone’a jest aktywne:

Upewnij się, że Bluetooth jest włączony na iPhonie, a oba urządzenia są połączone i w zasięgu. W Ustawieniach iPhone’a włącz powiadomienia dla WhatsAppa, zezwól na alerty i włącz opcję „Pokazuj powiadomienia”. Przejdź do aplikacji Apple Watch na telefonie. Otwórz sekcję Powiadomienia. Przewiń do sekcji „Klonowanie alertów z iPhone’a” i upewnij się, że opcja WhatsApp jest włączona.

Po wykonaniu tych kroków i zaktualizowaniu aplikacji możesz cieszyć się pełnym dostępem do swoich wiadomości bezpośrednio z nadgarstka. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wystarczy kliknąć Odpowiedz w powiadomieniu, a następnie wybrać ulubioną metodę wprowadzania.

Oficjalna aplikacja WhatsApp na Apple Watch to kluczowe, choć spóźnione, usprawnienie dla użytkowników tego ekosystemu. Choć apka wciąż wymaga połączenia z iPhonem, to i tak świetna wiadomość dla wszystkich użytkowników.