Pokazali rower dla młodszych, którego nie trzeba się bać. Idealny model na pierwsze enduro?

Zmniejszone, ale nie rozwodnione. Filozofia nowych rowerów od Whyte

Whyte Bikes postanowił podejść do tematu rowerów młodzieżowych w sposób, który może zaskoczyć wielu rodziców. Zamiast standardowych, uproszczonych konstrukcji dla młodszych użytkowników, firma przygotowała dwa modele, które stanowią dokładne miniatury swoich dorosłych odpowiedników. To interesujące podejście, które może zmienić sposób myślenia o sprzęcie dla nastolatków, bo nowe rowery Secta 26 i T-140 27 oferują ten sam poziom zaawansowania technicznego co modele dla dorosłych, co stanowi wyraźne odejście od typowych kompromisów spotykanych w segmencie młodzieżowym. Whyte Bikes nie poszedł na ustępstwa w kwestii komponentów ani geometrii, co powinno zainteresować rodziców szukających poważnego sprzętu dla swoich dzieci.

Filozofia projektowania rowerów młodzieżowych w Whyte Bikes opiera się na założeniu, że młodzi jeźdźcy zasługują na pełnowartościowy sprzęt. Dlatego też oba nowe rowery zachowują pełną funkcjonalność i jakość komponentów znane z dorosłych wersji. Rama wykonana ze stopu 6061-T6, wewnętrzne prowadzenie linek oraz przygotowanie pod sztycę regulowaną to elementy typowo spotykane w droższych konstrukcjach, ale projektanci Whyte zastosowali je właśnie w swoich nowych rowerach młodzieżowych Secta 26 i T-140 27. Najważniejsze jest to, że punkty kontaktu takie jak gripy, siodełko i korby zostały precyzyjnie przeskalowane pod kątem anatomii młodszych użytkowników. Dzięki temu mają to nie być ot zwykłe, pomniejszone wersje z tańszymi komponentami, lecz przemyślane konstrukcje dostosowane do siły i budowy ciała nastolatków. Różnica w komforcie jazdy jest zresztą wyraźnie odczuwalna.

Whyte Secta 26 jako rower typu hardtail dla młodszych rowerzystów

Secta 26 to hardtail z 26-calowymi kołami, który został zaprojektowany dla młodych rowerzystów pragnących rozwijać umiejętności bez dodatkowej złożoności pełnego zawieszenia. Model oferuje możliwości trailowe dla nastolatków gotowych na podnoszenie swoich umiejętności. Rama ze stopu 6061-T6 o zmiennej grubości rur stanowi solidną podstawę konstrukcji, wewnętrzne prowadzenie linek nadaje rowerowi czysty wygląd, a przygotowanie pod sztycę regulowaną umożliwia przyszłe modernizacje. Whyte wyposażył Sectę w 100-milimetrowy powietrzny widelec Suntour XCM Air z regulowaną sprężyną powietrzną, tłumieniem odbicia i blokadą. Rozwiązanie to redukuje wagę i daje młodym jeźdźcom możliwość nauki obsługi zawieszenia.

Napęd oparty na systemie Shimano 1×9 z przekładnią 30T na 11-36T zapewnia szeroki zakres przełożeń i niezawodną zmianę biegów. Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M275 z 160-milimetrowymi tarczami z przodu i tyłu oferują pewność hamowania w różnych warunkach, a 26-calowe koła z obręczami trailowymi i oponami Vee Crown Gem dopełniają specyfikacji technicznej. Whyte dostosował punkty kontaktu specjalnie dla młodzieży, uwzględniając gripy, siodełko i korby o długości 152 mm proporcjonalne do mniejszych dłoni i nóg. Rower dostępny jest w jednym rozmiarze i dwóch wariantach kolorystycznych: Aqua z koralowym pomarańczem oraz fioletowym z żółtym. Cena wynosi 649 funtów, co przekłada się na około 3850 złotych z VAT.

Whyte T-140 27 gwarantuje pełne zawieszenie dla ambitnych

T-140 27 reprezentuje zupełnie inną klasę w porównaniu z poprzednim modelem. Konstrukcja z pełnym zawieszeniem, 27,5-calowymi kołami i 140-milimetrowym widelcem RockShox Pike to propozycja dla młodych rowerzystów traktujących jazdę terenową poważnie. Whyte zapewnia, że ten rower ma potencjał, by adept mógł dorównać, a nawet przewyższyć umiejętności rodziców na singletrackach.

Rama ze stopu 6061 T6 SCR z regulacją geometrii i rozstawem Boost 148 to ta sama konstrukcja stosowana w modelach dla dorosłych. Widelec RockShox Pike 27.5 z pełną regulacją współpracuje z 135 milimetrami skoku tylnego zawieszenia z damperem RockShox Deluxe Select+ RT dostrojonym dla lżejszych rowerzystów. Takie wyposażenie umożliwia agresywną jazdę w trudnym terenie.

Napęd Shimano Deore 1×11 z przekładnią 32T na 11-51T oferuje szeroki zakres przełożeń i precyzyjną zmianę biegów, a czterotłoczkowe hydrauliczne hamulce TRP Slate Evo z 180-milimetrowymi tarczami zapewniają potężną siłę hamowania. Koła 27,5 cala z obręczami WTB ST i30 i piastami Boost są przystosowane do systemu bezdętkowego, a charakterystykę tego roweru dopełniają opony Maxxis w konfiguracji trailowej z przyczepnym modelem z przodu i szybko toczącym się z tyłu.

Sztyca regulowana KS 900i z manetką ma skok dopasowany do rozmiaru ramym, a punkty kontaktu obejmujące kierownicę, mostek, gripy i korby o długości 155 mm są proporcjonalne dla młodszych użytkowników. Co ciekawe, T-140 27 sprawdza się również jako rower dla niższych dorosłych, zachowując identyczną kinematykę zawieszenia i równowagę geometrii co dorosłe modele Whyte.

Model dostępny jest w rozmiarach Extra Small i Small, w kolorach zielonym i metalicznym fioletowym. Cena wynosząca 1799 funtów przekłada się na około 10700 złotych z VAT, co stanowi znaczną inwestycję, ale z drugiej strony zapewnia sprzęt na lata, który nie będzie ograniczał rozwoju młodego rowerzysty.