Adobe i YouTube łączą siły. Premiere mobile zyskało dedykowaną przestrzeń do Shorts

Adobe ogłosiło uruchomienie dedykowanej przestrzeni do tworzenia wideo – Content Creation Hub – w swojej mobilnej aplikacji Premiere dla iOS, stworzonej specjalnie z myślą o twórcach YouTube Shorts. To partnerstwo jest strategicznym ruchem YouTube, mającym zachęcić autorów do korzystania z narzędzi, które ułatwiają produkcję wysokiej jakości wideo i ich natychmiastową publikację. Nowe centrum ma na celu dostarczenie wszystkiego, czego twórcy potrzebują, aby w pełni wykorzystać trendy, od vlogów po kulisy i klipy podróżnicze.

Gotowe szablony, efekty i publikacja jednym kliknięciem — nowe funkcje w Premiere mobile

Głównym celem nowej przestrzeni “Create for YouTube Shorts” jest nie tylko ułatwienie edycji, ale przede wszystkim integracja procesu twórczego z platformą YouTube. Twórcy mają teraz dostęp do wyjątkowych szablonów, przejść i efektów, a co najważniejsze – mogą natychmiast publikować gotowe Shortsy na swoich kanałach prosto z telefonu.

Meagan Keane, dyrektor ds. marketingu produktów w Adobe, podkreśla, że unikalność tego partnerstwa leży w dwukierunkowej współpracy. Oprócz możliwości udostępniania treści edytowanych w Premiere na innych platformach, twórcy, którzy znajdą inspirację w swoim kanale YouTube Shorts, będą mogli uruchomić szablon, który przykuł ich uwagę, bezpośrednio w aplikacji mobilnej i od razu dostosować go do swojego stylu.

Ta przestrzeń do tworzenia treści w aplikacji Premiere mobile została zaprojektowana i zoptymalizowana specjalnie dla YouTube Shorts – wyjaśnia Keane.

Centrum “Create for YouTube Shorts” to więcej niż tylko zestaw narzędzi. To skarbnica gotowych rozwiązań od najlepszych twórców, bo znajdziemy tam szablony Shorts z wbudowanymi presetami tekstu, efektów i przejść. Twórcy mogą po prostu podmienić własne media i dostosować szablon. Istnieje również opcja tworzenia i przesyłania własnych, oryginalnych szablonów do biblioteki, jeśli zależy wam na większej oryginalności.

Od pomysłu do publikacji w kilku krokach

Aby rozpocząć pracę w nowej przestrzeni, wystarczy darmowe konto w Premiere mobile i profil YouTube do bezpośredniej publikacji.

Pobierz Adobe Premiere z App Store. Wybierz opcję „Create for YouTube”, aby wejść do nowego centrum tworzenia. Prześlij klipy z rolki aparatu, pamięci w chmurze lub Adobe Creative Cloud. Wykonaj edycję: przycinanie klipów, nakładanie ścieżek wideo i audio, dostosowywanie kolorów, jasności oraz dodawanie tekstu i podpisów. Po eksporcie i dostosowaniu ustawień, gotowy produkt można natychmiast wgrać na YouTube.

Keane podkreśla, że dzięki nowym możliwościom, takim jak zaawansowana edycja wielościeżkowa, studyjna jakość dźwięku, efekty dźwiękowe AI oraz generowanie treści przez Firefly AI, produkcja i udostępnianie treści stanie się szybsze i łatwiejsze.

Pierwsze reakcje użytkowników są zróżnicowane. Pozytywnie oceniana jest zwłaszcza jakość ulepszania mowy i ogólna dostępność aplikacji. Z drugiej strony, profesjonaliści zwracają uwagę na brak zaawansowanych opcji, takich jak obsługa przestrzeni barwnej Rec 709, materiałów 10-bitowych czy HDR. Pojawiają się też głosy o niedopracowanej optymalizacji pod większe ekrany iPada Pro, szczególnie w kontekście wsparcia dla trackpada i rysika Apple Pencil.

Adobe zapowiada już, że aktywnie rozwija aplikację w oparciu o feedback. Na papierze połączenie rozpoznawalnej marki profesjonalnego oprogramowania, głębokiej integracji z największą platformą wideo oraz darmowego modelu dostępu wygląda zachęcająco. W praktyce sukces zależeć będzie od tego, czy łatwość użycia i ekskluzywne szablony zrekompensują twórcom brak niektórych zaawansowanych funkcji, do których przywykli w innych aplikacjach. Rynek mobilnej edycji jest niezwykle dynamiczny, a lojalność użytkowników bywa ulotna. To, czy Premiere mobile z nową przestrzenią dla Shorts stanie się ich głównym narzędziem, okaże się w ciągu najbliższych miesięcy.