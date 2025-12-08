Wear OS 6 z One UI 8 Watch dociera w końcu do fanowskiego Galaxy Watch

Podsumowanie artykułu . . .

Samsung sukcesywnie aktualizuje swoje sprzęty do One UI 8. Na smartfonach w zasadzie ten proces się skończył, by płynnie przejść do bety One UI 8.5. W przypadku smartwatchy wdrażanie przebiega mniej sprawnie, bo przecież One UI 8 Watch (oparte na Wear OS 6) zostało wydane ponad cztery miesiące temu. W tym czasie trafiło do najnowszych modeli oraz ex-flagowców, ale co z Galaxy Watch FE?

Dla posiadaczy jednego z przystępniejszych zegarków w portfolio koreańskiego giganta oczekiwanie dobiegło końca. Fanowski smartwatch zaczyna otrzymywać aktualizację do One UI 8 Watch, opartą na systemie Wear OS 6.

Korea testuje, świat czeka — co przynosi One UI 8 Watch dla Galaxy Watch FE?

Jak to często bywa u Samsunga, pierwsze aktualizacje testowane są na rodzimym rynku. Dystrybucja wersji o oznaczeniu R861XXU1CYK6 ruszyła właśnie dla użytkowników w Korei Południowej. To standardowa procedura, która ma wychwycić ewentualne poważne błędy, zanim oprogramowanie rozjedzie się po całym świecie. Jeśli nie pojawią się problemy, globalne wdrożenie może nastąpić już w ciągu najbliższych kilkunastu dni.

W pakiecie znajdują się m.in. poprawki bezpieczeństwa z października 2025 roku. Niestety, w grudniu jest to już dość przestarzały zestaw łatek. Opóźnienia w dostarczaniu najnowszych poprawek to jednak bolączka nie tylko Samsunga, ale całego ekosystemu Wear OS. W tym temacie trudno oczekiwać szybkich zmian.

One UI 8 Watch to nie tylko kosmetyczne zmiany. Samsung przeprojektował wiele elementów, kładąc nacisk na większą przejrzystość i wygodę użytkowania. Dla właścicieli Watch FE będzie to już trzecia wersja interfejsu od momentu zakupu – zegarek startował z One UI 5, potem przeszedł na szóstą wersję, a teraz dostaje ósemkę. Taki rytm aktualizacji dla urządzenia z niższej półki cenowej robi wrażenie.

Swoją drogę do urządzeń One UI 8 Watch rozpoczęło już w lipcu tego roku

Jako pierwszy nowy system dostał topowy Galaxy Watch Ultra. Następnie kolejka dotarła do modeli 7, 6 oraz 5 serii. Teraz przyszła pora na wariant FE, a w perspektywie kilku tygodni aktualizacja ma trafić także do oryginalnego Galaxy Watch 4. Dla tej generacji będzie to prawdopodobnie ostatnia duża aktualizacja interfejsu. Ciekawie wygląda natomiast sytuacja Galaxy Watch FE. Choć technicznie to ten sam sprzęt co Watch 4, dzięki późniejszej premierze może liczyć na nieco dłuższy okres otrzymywania nowego oprogramowania. To dość pragmatyczne, ale też uczciwe podejście względem klientów.

Sam proces instalacji na Watch FE nie odbiega od standardów. Wykonuje się go przez aplikację Galaxy Wearable na sparowanym smartfonie, w sekcji ustawień zegarka dotyczącej aktualizacji oprogramowania. Po pobraniu i instalacji, która trwa kilka minut, urządzenie restartuje się z nowym systemem. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na globalną dostępność nowego oprogramowania. Jeśli w Korei nie pojawią się żadne problemy, aktualizacja powinna dotrzeć do Polski w kolejnych tygodniach.