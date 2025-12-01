Powiew świeżości z AI. OnePlus 12R dostaje stabilny OxygenOS 16 z rewolucyjnymi animacjami i narzędziami Trinity Engine

Podsumowanie artykułu . . .

Ta aktualizacja, o numerze kompilacji CPH2585_16.0.1.300(EX01) i początkowo udostępniana w Indiach, a wkrótce w innych regionach, to prawdziwa rewolucja. Przynosi ze sobą nie tylko długą listę ulepszeń wizualnych, wydajnościowych i sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim wprowadza filozofię “Fast & Smooth” na zupełnie nowy poziom. Zapnijcie pasy, bo Wasze smartfony właśnie mają stać się płynniejsze i mądrzejsze niż kiedykolwiek.

OxygenOS 16 wprowadzi na pokład OnePlus 12R ogrom nowości

Nowa wersja nakładki OnePlus opiera się na trzech głównych filarach innowacji, które mają na celu podnieść komfort codziennego użytkowania: zwiększona płynność, Trinity Engine oraz OnePlus AI.

1. Wizualna rewolucja

Najbardziej odczuwalną zmianą jest gruntowne przeprojektowanie systemu animacji. Interakcje z telefonem mają teraz przypominać naturalne ruchy, a nie mechaniczne przejścia.

Płynne przejścia — aplikacje otwierają się i zamykają z jedwabiście gładkimi przejściami. Wprowadzono płynne animacje przeciągania i upuszczania ikon, widżetów i folderów na ekranie głównym.

— aplikacje otwierają się i zamykają z jedwabiście gładkimi przejściami. Wprowadzono płynne animacje przeciągania i upuszczania ikon, widżetów i folderów na ekranie głównym. Gest powrotu — gesty cofania są teraz interaktywne – podczas przeciągania można podglądać poprzednią stronę i przerywać gest w dowolnym momencie, z ruchem naturalnie podążającym za palcem.

— gesty cofania są teraz interaktywne – podczas przeciągania można podglądać poprzednią stronę i przerywać gest w dowolnym momencie, z ruchem naturalnie podążającym za palcem. Efekty świetlne — wprowadzono nowe, organiczne efekty świetlne dla animacji ładowania i czytnika linii papilarnych, imitujące naturalne fale. Efekty ruchu pola świetlnego (Light field motion effects) i Luminous Rendering Engine dodają głębi i wielozmysłowych wrażeń w całym interfejsie.

— wprowadzono nowe, organiczne efekty świetlne dla animacji ładowania i czytnika linii papilarnych, imitujące naturalne fale. Efekty ruchu pola świetlnego (Light field motion effects) i Luminous Rendering Engine dodają głębi i wielozmysłowych wrażeń w całym interfejsie. Usprawnione elementy UI — odświeżono animacje lupy do zaznaczania tekstu, kontrole odtwarzania audio w Szybkich Ustawieniach oraz przejścia paska stanu przy otwieraniu powiadomień.

2. Trinity Engine

Pod maską, Trinity Engine zajmuje się inteligentnym zarządzaniem obciążeniem i zasobami w czasie rzeczywistym. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie stabilnej wydajności nawet podczas najbardziej wymagających zadań, takich jak granie, długie nagrywanie kamerą czy odtwarzanie wideo.

Smart Scheduling — silnik inteligentnie analizuje i priorytetyzuje kluczowe zadania obliczeniowe, zarządzając operacjami równoległymi (np. wyskakujące okna czy połączenia wideo), co redukuje zużycie energii przy zachowaniu płynności.

— silnik inteligentnie analizuje i priorytetyzuje kluczowe zadania obliczeniowe, zarządzając operacjami równoległymi (np. wyskakujące okna czy połączenia wideo), co redukuje zużycie energii przy zachowaniu płynności. Szybsze ładowanie — aplikacje uruchamiają się szybciej, albumy ze zdjęciami ładują się błyskawicznie przy mniejszym zużyciu energii, a pamięć podręczna wideo działa szybciej.

— aplikacje uruchamiają się szybciej, albumy ze zdjęciami ładują się błyskawicznie przy mniejszym zużyciu energii, a pamięć podręczna wideo działa szybciej. Zarządzanie energią — tryb oszczędzania energii teraz dostosowuje wydajność w zależności od poziomu baterii, zapewniając dłuższą żywotność przy jednoczesnej płynności.

3. Ekosystem AI

OnePlus AI to nie tylko jedna funkcja, ale cały pakiet rozszerzeń wprowadzonych w kluczowych aplikacjach systemowych:

Mind Space — dodano integrację Plus to Mind Space na miniaturach zrzutów ekranu, co pozwala na natychmiastowe zapisywanie treści. Wprowadzono też Mind Assistant do przeszukiwania zapisanych treści.

— dodano integrację Plus to Mind Space na miniaturach zrzutów ekranu, co pozwala na natychmiastowe zapisywanie treści. Wprowadzono też Mind Assistant do przeszukiwania zapisanych treści. Zdjęcia — galeria zyskuje nowy, płynny wygląd, łatwiejszą nawigację, a także bogatsze narzędzia do edycji wideo (dzielenie, łączenie, kontrola prędkości). Możliwe jest automatyczne prostowanie zdjęć architektonicznych oraz tworzenie kolaży ze zdjęć ruchomych bez utraty jakości HDR.

— galeria zyskuje nowy, płynny wygląd, łatwiejszą nawigację, a także bogatsze narzędzia do edycji wideo (dzielenie, łączenie, kontrola prędkości). Możliwe jest automatyczne prostowanie zdjęć architektonicznych oraz tworzenie kolaży ze zdjęć ruchomych bez utraty jakości HDR. Notatki — nowy tryb edycji blokowej pozwala na szybkie formatowanie, a nowe narzędzia tekstowe (zmiana czcionki, kolorowania, wstawianie separatorów) umożliwiają bardziej stylowe i spersonalizowane zapiski.

— nowy tryb edycji blokowej pozwala na szybkie formatowanie, a nowe narzędzia tekstowe (zmiana czcionki, kolorowania, wstawianie separatorów) umożliwiają bardziej stylowe i spersonalizowane zapiski. Dyktafon — przeprojektowany interfejs, redukcja szumów sterowana przez AI oraz inteligentne szablony wykrywające kontekst (spotkania, wykłady).

— przeprojektowany interfejs, redukcja szumów sterowana przez AI oraz inteligentne szablony wykrywające kontekst (spotkania, wykłady). AI Writer — dostępny systemowo asystent pisania, który pomaga generować teksty, podsumowania, posty i oferuje zaawansowane narzędzia do formatowania, polerowania (z różnymi tonami, np. humorystycznym) i korekty.

OxygenOS 16 wprowadza też nową czcionkę systemową “One Serif”, ulepszone widżety, możliwość zmiany rozmiaru ikon i rezygnację z podpisów pod nimi. W dziedzinie łączności dodano funkcję Touch to Share oraz wsparcie dla Apple Watch poprzez aplikację OHealth Connect, pozwalającą na zarządzanie wiadomościami i synchronizację danych fitness. Nie zapomniano również o bezpieczeństwie, bo aktualizacja zawiera też listopadową łatkę bezpieczeństwa na rok 2025.

Jak wcześniej wspomniałam, wdrażanie ruszyło w Indiach, ale to tylko kwestia czasu, aż dotrze w pozostałe regiony. Jeśli po drodze nie wystąpią nieprzewidziane komplikacje, właściciele OnePlus 12R powinni spodziewać się aktualizacji w najbliższych tygodniach.