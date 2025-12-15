Bateria 10000 mAh i konstrukcja cieńsza niż w najlepszym iPhonie. Xiaomi szykuje prawdziwą bestię

Podsumowanie artykułu . . .

Jak bowiem donosi znany leaker Digital Chat Station, chiński gigant szykuje smartfon, który łączyć będzie ogromną pojemność baterii z niezwykle smukłym profilem. Choć nazwa marki nie padła, wszystkie poszlaki wskazują na Redmi K90 Ultra, a jeśli przecieki się potwierdzą, ten model wyznaczy nowy standard, oferując aż 10 000 mAh pojemności, przy jednoczesnym zachowaniu obudowy o grubości poniżej 8,5 mm. To będzie prawdziwy przełom w zakresie ergonomii i wytrzymałości.

Redmi K90 Ultra pozwoli zapomnieć o ładowaniu nawet na kilka dni

Informator zdradził, że urządzenie będzie obsługiwać przewodowe ładowanie o mocy 100 W, a także zaoferuje pełnowymiarowe ładowanie bezprzewodowe. Choć Redmi K90 Pro Max, poprzednik, miał już solidną baterię 7560 mAh, plotki sugerowały, że nowy model dostanie 8000 mAh. Osiągnięcie pełnych 10 000 mAh w tak smukłej obudowie jest więc wyczynem inżynieryjnym.

Czytaj też: Alarm w przypomnieniach i totalny porządek na iPadzie. Co nowego w iOS 26.2 i iPadOS 26.2?

Kluczowym elementem tej układanki jest priorytet, jaki producent stawia na komfort użytkowania. Kiedy jeden z użytkowników Weibo zapytał, dlaczego nie zwiększono grubości obudowy do 9,5 mm, aby zmieścić jeszcze większą baterię, DCS odpowiedział: “Więc całkowicie nie dbasz o wrażenia z trzymania w dłoni?“. To jednoznacznie sugeruje, że mimo dążenia do maksymalnej wytrzymałości, ergonomia i odczucia dotykowe są dla producenta priorytetem. W rezultacie, producent celuje w elegancki, a jednocześnie wygodny flagowiec.

Co jeszcze zaoferuje nam Xiaomi w tym modelu?

Początkowe spekulacje sugerowały, że urządzenie może używać procesorów ze średniej półki, takich jak Snapdragon 7 lub Dimensity 8000. Digital Chat Station szybko zdementował te plotki, retorycznie pytając: “Nie chcesz procesora z najwyższej półki?“. To potwierdza, że urządzenie będzie częścią sub-serii skupiającej się na wydajności i ma korzystać z flagowego chipsetu MediaTek z serii Dimensity 9.

Czytaj też: Szybciej, ale czy lepiej? HyperOS 3 przyspiesza system Xiaomi i jednocześnie sprawia problemy

Według wcześniejszych przecieków, które można powiązać z tym modelem, Redmi K90 Ultra będzie naprawdę imponujący, nie tylko pod względem baterii. Na pokładzie ma się znaleźć nowo opracowany, płaski wyświetlacz o przekątnej około 6,8” z rozdzielczością 1.5K i częstotliwością odświeżania 165 Hz LTPS. Do tego będziemy mieli metalową ramkę, ultradźwiękowy czujnik linii papilarnych zintegrowany z wyświetlaczem oraz zaawansowaną odporność na wodę i kurz.

Czytaj też: Pełna kontrola z nadgarstka. Możesz teraz sterować dronem DJI Neo 2 z poziomu Apple Watch

Jeśli Redmi K90 Ultra faktycznie trafi na rynek z baterią 10 000 mAh i grubością poniżej 8,5 mm, będzie to kamień milowy w projektowaniu smartfonów. Tylko że Xiaomi nie jest jedyny, który dąży do takich przełomów. Istnieją doniesienia, że OnePlus również planuje wyposażenie swojej nadchodzącej serii Turbo (średnia półka) w baterię o pojemności 9000 mAh. Ta zmiana sygnalizuje szerszy, branżowy zwrot w kierunku projektów skoncentrowanych na wytrzymałości, które jednocześnie muszą sprostać wymaganiom energochłonnych paneli o wysokiej częstotliwości odświeżania. Dla konsumentów to duży plus, choć oczywiście nie każdy producent idzie w tym kierunku – Apple, Samsung i Google nadal nie chcą przekonać się do ogniw na bazie krzemu, przez co pod tym względem chińska konkurencja pozostawia ich coraz bardziej w tyle.