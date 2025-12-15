Podsumowanie artykułu . . .

Jednak, jak to często bywa przy dużych aktualizacjach, nie wszyscy mają powody do zadowolenia. Pewna, choć bardzo zaangażowana, grupa użytkowników – entuzjaści emulacji gier na Androidzie – zaczęła zgłaszać problemy. Wygląda na to, że to, co jest “wygraną” dla ogólnej wydajności, może być “stratą” dla tych, którzy wykorzystują swoje urządzenia do najbardziej wymagających zadań, takich jak emulacja konsol.

Emulacja i problemy z grafiką w HyperOS 3. Czym grozi “zbyt szybki” system?

Zgłoszenia o problemach zaczęły się pojawiać na forach dyskusyjnych, takich jak r/EmulationOnAndroid, krótko po rozpoczęciu wdrażania HyperOS 3. Użytkownicy, w tym właściciele potężnego Xiaomi Pad 6S Pro, donosili o zauważalnym spadku wydajności emulacji. Jeden z użytkowników tabletu udokumentował widoczne migotanie i niestabilność obrazu, które nie występowały przed aktualizacją. Podobne skargi pojawiły się również u posiadaczy innych modeli Xiaomi, co sugeruje, że nie jest to problem ograniczony wyłącznie do jednej konkretnej konfiguracji sprzętowej.

Wydaje się, że sytuacja nie jest czarno-biała. Niektórzy użytkownicy twierdzą, że ich emulowane gry działają na HyperOS 3 bez zarzutu. To nasuwa podejrzenie, że problem może być związany ze specyficznymi konfiguracjami sprzętowymi lub ustawieniami procesora graficznego, a nie samą nakładką systemową. Dla tych, których problem dotknął, pojawiło się jednak potencjalne, choć nieoficjalne, rozwiązanie: przejście na sterownik GPU Turnip w wersji v25.3.0 (Revision 5). Zmiana ta ma pomóc w ograniczeniu graficznych zakłóceń.

Niestety, jak to zwykle bywa, to rozwiązanie ma duży haczyk – sterowniki Turnip nie obsługują obecnie urządzeń z najnowszymi flagowymi układami Qualcomm, takimi jak Snapdragon 8 Elite i nowsze. Oznacza to, że właściciele najświeższych i najmocniejszych flagowców chińskiego giganta i tabletów są wykluczeni z możliwości zastosowania tego “domowego” rozwiązania. W efekcie, są zdani na łaskę i niełaskę kolejnych poprawek systemowych od Xiaomi.

W skrócie — HyperOS 3 jest bezsprzecznie zwycięstwem dla ogólnej, codziennej wydajności i responsywności systemu. Jednak dla niszowej, ale technicznie wymagającej grupy entuzjastów emulacji, aktualizacja wiąże się z pewnym ryzykiem i kompromisami. Prawdopodobnie producent, jak zawsze, będzie starało się wyeliminować te błędy w nadchodzących poprawkach. Jednak na razie wpływ nowej nakładki na wydajność emulacji pozostaje loterią.