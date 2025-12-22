Inni obiecywali, Chiny zbudowały i zaczęły sprzedawać. Takiego samochodu jeszcze nie było

Podsumowanie artykułu . . .

Przez ponad dekadę producenci samochodów obiecywali całkowicie nową erę elektromobilności opartą na akumulatorach półstałych (solid-state). Slajdy z prezentacji i przemówienia na konferencjach pełne były ogniw, które ładują się w kilka minut, nigdy nie wybuchają i oferują zasięgi zarezerwowane dotąd dla dalekobieżnych diesli. W praktyce jednak większość kierowców nadal jeździ na bardzo dopracowanych wersjach tej samej technologii litowo jonowej, która zadebiutowała razem z pierwszym Nissanem Leafem. Prawdziwie przełomowa chemia uparcie tkwi w laboratoriach, prototypach i optymistycznych planach na rok 2027 albo “drugą połowę dekady”.

Na tym tle niepozorny kompaktowy hatchback z Chin właśnie przekroczył ważną granicę. Nie oferuje realnego zasięgu 1000 km ani osiągów superauta. Z zewnątrz wygląda jak całkiem rozsądne auto rodzinne, wycenione w Chinach na poziomie, który w Europie kojarzy się raczej z miejskim kompaktem z podstawowym silnikiem. Jednak to właśnie ten samochód, w formie modelu MG4 najnowszej generacji, jest przedstawiany jako pierwszy na świecie masowo produkowany samochód elektryczny z akumulatorem półstałym.

Budżetowe MG, które ogłasza światowe pierwszeństwo… czy jednak na pewno?

W sierpniu 2025 roku marka MG należąca do koncernu SAIC pokazała zupełnie nowe MG4 na salonie w Chengdu i określiła je jako “pierwszy na świecie masowo produkowany samochód elektryczny z akumulatorem solid-state”. Auto trafiło do sprzedaży w Chinach w pięciu wersjach wyposażenia nazwanych Comfort, Ease, Freedom, Smart oraz topowej Secure, czyli Anxin, która jako jedyna korzysta z nowej chemii. 18 grudnia 2025 MG ogłosiło, że dostawy MG4 Anxin do klientów detalicznych w Chinach oficjalnie ruszyły, zamieniając tym samym marketingowe hasło w realne wdrożenie produkcyjne, a nie kolejną obietnicę na przyszłość.

W ogólnym rozrachunku nie jest to ten “prawdziwy pierwszy raz”, gdy tego typu akumulator trafia do samochodu drogowego. Firma Nio wprowadziła bowiem wcześniej pakiet 150 kWh z ogniwami półstałymi od WeLion, który gwarantował ponad 950 km realnego zasięgu na jednym ładowaniu w modelach ET5 i ET7. Problem w tym, że ten akumulator był drogą, niskoseryjną opcją, którą firma po cichu wycofała po zbudowaniu kilkuset egzemplarzy, bo popyt nie uzasadniał kosztu.MG4 Anxin różni się od tamtego podejścia w jednym kluczowym punkcie – to nie nisza, czy pokazówka, a pełnoprawna, fabryczna odmiana popularnego kompaktowego EV.

Co ma do zaoferowania MG4?

Nowa rodzina MG4 na rynku chińskim opiera się na dwóch pojemnościach wykorzystywanych akumulatorów i jednej zasadniczej zmianie chemii na szczycie oferty. Trzy najtańsze wersje (Comfort, Ease i Freedom) korzystają z akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego (LFP) o pojemności 42,8 kWh, a więc chemii już dobrze znanej z niskiego kosztu i wysokiej trwałości. W chińskim cyklu testowym CLTC taki zestaw ma homologowany zasięg 437 km. Wyżej pozycjonowana odmiana Smart dostaje większy pakiet LFP 53,95 kWh o zasięgu 530 km, a flagowa wersja Secure/Anxin zachowuje tę samą pojemność (53,95 kWh) i zasięg (530 km), ale przechodzi na litowo-jonowy akumulator półstały z dodatkiem manganu.

Ale zaraz… zasięg ten sam, pojemność taka sama, więc gdzie jest ta rewolucja? Akumulatory tego typu plasują się gdzieś pośrodku między klasycznymi ogniwami litowo jonowymi z w pełni ciekłym elektrolitem a ambitnymi konstrukcjami całkowicie stałymi. Zamiast zanurzać elektrody w dużej objętości łatwopalnego, organicznego rozpuszczalnika, inżynierowie uwięziają mniejszą ilość cieczy lub żelu w stałej lub polimerowej matrycy. Cel tego podejścia jest prosty: zachować dobry kontakt i wysoką przewodność jonową typową dla cieczy, a jednocześnie radykalnie ograniczyć ilość lotnego materiału, który może wyciec lub się zapalić. Tego typu elektrolity żelowo-polimerowe i kompozytowe rozwijane są od lat i potrafią poprawić zarówno bezpieczeństwo, jak i gęstość energii. Przy okazji omijają część problemów produkcyjnych ogniw w pełni stałych, które zmagają się z kruchymi interfejsami i wysoką rezystancją w miejscach styku stałych warstw.

W przypadku MG4 koncern SAIC i jego partner QingTao stosują manganowe ogniwa litowo jonowe z systemem elektrolitu półstałego i deklarują, że udział ciekłego elektrolitu udało się ograniczyć do około 5 procent ilości używanej w porównywalnym klasycznym pakiecie. To powinno zmniejszyć ryzyko wycieków i sprawić, że potencjalne zjawisko thermal runaway będzie mniej prawdopodobne albo przynajmniej mniej gwałtowne. Musimy jednak pamiętać, że półstałe nie oznacza niepalne. Nawet w pełni stałe akumulatory pozostają układami chemicznymi o wysokiej gęstości energii, więc w skrajnych scenariuszach wciąż mogą wejść w thermal runaway, a takie zjawiska jak wzrost dendrytów litu czy zwarcia wewnętrzne zostają złagodzone, a nie całkowicie wyeliminowane.

MG4 to ciągle dobrze znany kompaktowy EV

Pomijając rodzaj akumulatora, samochód MG4 mechanicznie jest bardzo klasycznym elektrykiem. Wykorzystuje pojedynczy silnik z przodu o mocy 120 kW (161 KM) i momencie obotowym 250 Nm, rozpędza się maksymalnie do 160 km/h, a jego realne osiągi zamykają się w okolicach 7-8 sekundy do 100 km/h, czyli jest dosyć typowo, jak na rodzinnego hatchbacka, a nie auta sportowego. Pakiet 53,95 kWh obsługuje ładowanie 2C, co przekłada się na około 20-21 minut od 30 do 80 procent na szybkiej ładowarce DC, więc tempo jest sensowne, ale dalekie od futurystycznych obietnic “pełnego w 10 minut”.

Pod względem wymiarów to klasyczny kompakt. Mierzy 4395 mm długości, 1842 mm szerokości, 1551 mm wysokości, jego rozstaw osi sięga 2750 mm, a masa około 1500 kg. Bagażnik 471 litrów (1362 litrów po złożeniu kanapy) lokuje auto w tej samej klasie praktyczności co europejskie hatchbacki. W środku mamy z kolei typowy dla chińskich EV minimalistyczny kokpit z dużym ekranem centralnym (12,8 lub 15,6 cala) i cienkim zestawem cyfrowych zegarów, a w Anxin dochodzi do tego rozbudowany pakiet asystentów jazdy z kamerami, czujnikami ultradźwiękowymi i mocną jednostką obliczeniową do jazdy po autostradzie i automatycznego parkowania.

W Chinach MG4 z akumulatorem LFP startuje od 68800 juanów, a półstała wersja Anxin kosztuje 102800 juanów, co po przeliczeniu bezpośrednim daje mniej więcej 35-36 tys. zł za bazę i 52-53 tys. zł za topową odmianę. Na rodzimym rynku MG faktycznie pozycjonuje więc pierwszy seryjny samochód elektryczny z akumulatorem półstałym w widełkach zwykłego budżetowego spalinowego hatchbacka. W Europie obraz jest zupełnie inny, bo MG4 starszej generacji są sprzedawane w Polsce mniej więcej od 130900 zł i dochodzą do około 175600 zł za wariant XPower. Dla wersji półstałej nie ma jeszcze ani terminu wprowadzenia, ani cennika, ale wizja elektrycznego MG za 50 tys. zł w polskim salonie jest na pewno nierealna.