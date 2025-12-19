Koniec z „zażółconymi” zdjęciami? Samsung wprowadza małą, ale znaczącą zmianę

Podsumowanie artykułu . . .

Firma niedawno wystartowała z programem beta One UI 8.5, dając posiadaczom flagowców z serii Galaxy S25 możliwość sprawdzenia, jakie zmiany przyniesie nowa wersja oprogramowania. To właśnie tam odkryto drobną, ale niezwykle przydatną zmianę, która może znacząco poprawić jakość naszych codziennych fotek bez konieczności kończenia kursu profesjonalnej fotografii.

Smartfony Galaxy z prostszym balansem bieli. Jeden suwak, by wszystkimi kolorami rządzić

Znany leaker, Ice Universe, dostrzegł, że w najnowszej becie One UI 8.5 w standardowej aplikacji aparatu pojawił się dedykowany suwak balansu bieli. Co w tym przełomowego? Przede wszystkim lokalizacja. Funkcja ta została umieszczona bezpośrednio w domyślnym trybie foto. Oznacza to, że jeśli widzisz, że podgląd zdjęcia wygląda nienaturalnie, nie musisz zmieniać trybu ani przekopywać się przez menu – po prostu przesuwasz suwak i dostosowujesz temperaturę barwową w czasie rzeczywistym.

Czytaj też: Google Pixel 10 i Tensor G5 dostają aktualizację sterowników GPU. W końcu będzie szybciej

Ice Universe zauważa, że taka nowość jest szczególnie potrzebna w modelu Galaxy S25 Ultra. Według niego telefon ten miewa czasem problemy z idealną precyzją balansu bieli, a szybki dostęp do ręcznej korekty pozwoliłby użytkownikom błyskawicznie naprawić błędy oprogramowania przed naciśnięciem migawki.

Choć funkcja jest już widoczna w interfejsie, jest pewien haczyk. Obecnie w wersji beta suwak… jeszcze nie działa. Wygląda na to, że Samsung przygotował już miejsce pod nowe rozwiązanie, ale sama funkcja nie jest jeszcze aktywna programowo. Pojawiają się spekulacje, że pełnoprawny debiut tego rozwiązania może nastąpić dopiero wraz z premierą serii Galaxy S26.

Czytaj też: Od sprzątania do ładowania. Dreame pokazuje swój pierwszy powerbank z obsługą Qi2

Warto jednak zaznaczyć, że południowokoreański gigant nie jest tu pionierem. Google w swoich Pixelach od dłuższego czasu oferuje podobne, szybkie skróty do regulacji obrazu. Decyzja Samsunga o pójściu tą drogą to świetna wiadomość dla każdego, kto chce mieć większą kontrolę nad tym, jak wygląda jego zdjęcie, ale nie ma czasu ani ochoty bawić się w profesjonalne ustawienia manualne za każdym razem, gdy chce sfotografować obiad czy zachód słońca.

Czytaj też: Kryzys na rynku RAM potrwa latami, Micron wskazuje winowajcę

Wprowadzenie suwaka balansu bieli do standardowego trybu foto w One UI 8.5 to dowód na to, że Samsung zaczyna stawiać na praktyczną użyteczność, a nie tylko na kolejne megapiksele. To drobna zmiana, która może uratować tysiące zdjęć przed nienaturalnymi kolorami spowodowanymi kiepskim oświetleniem. Pozostaje więc czekać na aktualizację lub przynajmniej rozszerzenie programu beta, choć na ten temat firma na razie milczy.