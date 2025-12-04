OnePlus 15 dostaje poprawki błędów i kolejne nowości. OxygenOS 16 dociera też do kolejnych modeli

Podsumowanie artykułu . . .

W dobie, gdy smartfony z wyższej półki walczą o każdy detal, OnePlus dąży do perfekcji od pierwszych tygodni życia swojego flagowca. Aktualizacja, oznaczona numerem CPH2745_16.0.1.305(EX01), trafia na razie do Indii w niewielkich partiach, ale wkrótce powinna objąć szerszy zasięg. Co najważniejsze, równolegle z tymi poprawkami, marka realizuje dużą transformację na innych urządzeniach, udostępniając Android 16 i OxygenOS 16 dla starszych flagowców, takich jak OnePlus 11 i OnePlus 12.

Co zmienia OxygenOS 16.0.1.305?

Najnowsza aktualizacja dla OnePlus 15 bierze na celownik trzy obszary – interakcji z użytkownikiem, wydajności systemu oraz funkcjach sieciowych. Amatorzy fotografii powinni się ucieszyć, bo nowa aktualizacja przynosi poprawki problemów z odwzorowywaniem barw w specyficznych warunkach. Zgodnie z informacjami z dziennika zmian, usunięto błędy powodujące niedokładne kolory w niektórych scenariuszach fotograficznych. Naprawiono również problem z nieprawidłowym odwzorowaniem kolorów w filmach nagrywanych przy pochmurnej pogodzie. Ponadto, uruchamianie samej aplikacji aparatu jest teraz szybsze, co poprawia ogólną płynność i responsywność.

OnePlus dokonał także kilku subtelnych, ale ważnych korekt w sposobie interakcji z telefonem. Ulepszono aktywację funkcji „Zakreśl, by wyszukać”. Nawet jeśli pasek nawigacji gestami jest ukryty, funkcję można uruchomić, dotykając i przytrzymując obszar, w którym zwykle się znajduje. Zwiększono też wskaźnik powodzenia odblokowania twarzą. Poprawiono także stabilność ogólną systemu oraz zarządzanie przegrzewaniem w określonych scenariuszach.

Największą nowością funkcjonalną jest wprowadzenie ulepszonego interfejsu dla AI LinkBoost Network Engine. To w zasadzie “mózg” zarządzający łącznością. Użytkownicy zyskują transparentność i kontrolę, bo nowy interfejs pozwala na bieżąco monitorować liczbę wykonanych optymalizacji sieciowych oraz to, o ile zredukowany został czas opóźnienia. Telefon może teraz wysyłać powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy akceleracja sieci włącza się z powodu słabych warunków (np. z dala od routera). Oprócz tego, dodano możliwość wykonania testu prędkości sieci, z wyświetlaniem szczegółów, takich jak latencja, prędkość wysyłania i pobierania.

OxygenOS 16 dla starszych flagowców

Warto zaznaczyć, że w tle prac nad najnowszym flagowcem, OnePlus nie zapomina o starszych, ale nadal wspieranych modelach:

Prawie trzyletni OnePlus 11 otrzymuje obiecaną dużą aktualizację do OxygenOS 16 (bazującego na Androidzie 16), dotrzymując tym samym obietnicy 4 dużych aktualizacji. Ta kompilacja (CPH2447_16.0.1.300(EX01)) to ogromny pakiet zmian:

Trinity Engine — ulepszony silnik do regulacji obciążenia w czasie rzeczywistym, poprawiający stabilność w grach i obniżający zużycie energii.

— ulepszony silnik do regulacji obciążenia w czasie rzeczywistym, poprawiający stabilność w grach i obniżający zużycie energii. AI Feature Expansion — nowe funkcje AI w Zdjęciach, Notatkach, Rejestratorze, Pisarzu i VoiceScribe (np. automatyczne wykrywanie spotkań w dyktafonie, lepsze kolaże).

— nowe funkcje AI w Zdjęciach, Notatkach, Rejestratorze, Pisarzu i VoiceScribe (np. automatyczne wykrywanie spotkań w dyktafonie, lepsze kolaże). Nowa estetyka — płynniejsze animacje przejść, nowe efekty ładowania/odcisku palca i całkowicie przeprojektowane aplikacje systemowe.

— płynniejsze animacje przejść, nowe efekty ładowania/odcisku palca i całkowicie przeprojektowane aplikacje systemowe. Integracja ekosystemu — ulepszenia łączności, w tym obsługa wielu okien na PC dla OnePlus Connect i udostępnianie Wi-Fi.

Warto też wspomnieć, że OnePlus 12, który niedawno otrzymał duży OxygenOS 16, teraz dostaje pomniejszą aktualizację 16.0.1.300 (CPH2573_16.0.1.300(EX01)). Koncentruje się ona na: szybszym uruchamianiu aplikacji, większej personalizacji widżetów (zmiana nazwy, nowe widżety pogodowe) oraz tych samych, wyżej wymienionych ulepszeniach sieciowych AI LinkBoost.

Wszystkie trzy modele otrzymały też listopadową poprawkę zabezpieczeń z 2025 roku. OnePlus 11 zyskał dodatkowo wsparcie dla języka bośniackiego i narzędzie AI Doc Scanner do skanowania dokumentów. Warto zauważyć, że aktualizacja dla OnePlus 12 jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy wcześniej zaktualizowali się do OxygenOS 16 – osoby pozostające na OxygenOS 15 muszą najpierw wykonać ten krok.

Grudniowa fala aktualizacji pokazuje, że OnePlus traktuje wsparcie oprogramowania poważnie. Nawet trzyletni smartfon dostaje najnowsze funkcje sztucznej inteligencji i ulepszenia wydajności, co w świecie Androida wciąż nie jest standardem. To dobra wiadomość dla osób, które nie chcą wymieniać telefonu co roku.