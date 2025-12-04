powrót

OnePlus 15 dostaje poprawki błędów i kolejne nowości. OxygenOS 16 dociera też do kolejnych modeli

Joanna Marteklas
04.12.2025|Przeczytasz w 4 minuty
OnePlus 15, wprowadzony na rynek zaledwie kilka tygodni temu, jest już objęty intensywnym programem dopracowywania oprogramowania. Producent właśnie rozpoczął dystrybucję drugiej aktualizacji, OxygenOS 16.0.1.305. To nie jest jednak tylko standardowa łatka; to pakiet, który ma za zadanie usunąć ostatnie bolączki aparatu, poprawić stabilność i zaimplementować nowy, inteligentny silnik sieciowy.
OnePlus 15
W dobie, gdy smartfony z wyższej półki walczą o każdy detal, OnePlus dąży do perfekcji od pierwszych tygodni życia swojego flagowca. Aktualizacja, oznaczona numerem CPH2745_16.0.1.305(EX01), trafia na razie do Indii w niewielkich partiach, ale wkrótce powinna objąć szerszy zasięg. Co najważniejsze, równolegle z tymi poprawkami, marka realizuje dużą transformację na innych urządzeniach, udostępniając Android 16 i OxygenOS 16 dla starszych flagowców, takich jak OnePlus 11 i OnePlus 12.

Co zmienia OxygenOS 16.0.1.305?

Najnowsza aktualizacja dla OnePlus 15 bierze na celownik trzy obszary – interakcji z użytkownikiem, wydajności systemu oraz funkcjach sieciowych. Amatorzy fotografii powinni się ucieszyć, bo nowa aktualizacja przynosi poprawki problemów z odwzorowywaniem barw w specyficznych warunkach. Zgodnie z informacjami z dziennika zmian, usunięto błędy powodujące niedokładne kolory w niektórych scenariuszach fotograficznych. Naprawiono również problem z nieprawidłowym odwzorowaniem kolorów w filmach nagrywanych przy pochmurnej pogodzie. Ponadto, uruchamianie samej aplikacji aparatu jest teraz szybsze, co poprawia ogólną płynność i responsywność.

OnePlus dokonał także kilku subtelnych, ale ważnych korekt w sposobie interakcji z telefonem. Ulepszono aktywację funkcji „Zakreśl, by wyszukać”. Nawet jeśli pasek nawigacji gestami jest ukryty, funkcję można uruchomić, dotykając i przytrzymując obszar, w którym zwykle się znajduje. Zwiększono też wskaźnik powodzenia odblokowania twarzą. Poprawiono także stabilność ogólną systemu oraz zarządzanie przegrzewaniem w określonych scenariuszach.

OnePlus 15

Największą nowością funkcjonalną jest wprowadzenie ulepszonego interfejsu dla AI LinkBoost Network Engine. To w zasadzie “mózg” zarządzający łącznością. Użytkownicy zyskują transparentność i kontrolę, bo nowy interfejs pozwala na bieżąco monitorować liczbę wykonanych optymalizacji sieciowych oraz to, o ile zredukowany został czas opóźnienia. Telefon może teraz wysyłać powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy akceleracja sieci włącza się z powodu słabych warunków (np. z dala od routera). Oprócz tego, dodano możliwość wykonania testu prędkości sieci, z wyświetlaniem szczegółów, takich jak latencja, prędkość wysyłania i pobierania.

OxygenOS 16 dla starszych flagowców

Warto zaznaczyć, że w tle prac nad najnowszym flagowcem, OnePlus nie zapomina o starszych, ale nadal wspieranych modelach:

Prawie trzyletni OnePlus 11 otrzymuje obiecaną dużą aktualizację do OxygenOS 16 (bazującego na Androidzie 16), dotrzymując tym samym obietnicy 4 dużych aktualizacji. Ta kompilacja (CPH2447_16.0.1.300(EX01)) to ogromny pakiet zmian:

  • Trinity Engine — ulepszony silnik do regulacji obciążenia w czasie rzeczywistym, poprawiający stabilność w grach i obniżający zużycie energii.
  • AI Feature Expansion — nowe funkcje AI w Zdjęciach, Notatkach, Rejestratorze, Pisarzu i VoiceScribe (np. automatyczne wykrywanie spotkań w dyktafonie, lepsze kolaże).
  • Nowa estetyka — płynniejsze animacje przejść, nowe efekty ładowania/odcisku palca i całkowicie przeprojektowane aplikacje systemowe.
  • Integracja ekosystemu — ulepszenia łączności, w tym obsługa wielu okien na PC dla OnePlus Connect i udostępnianie Wi-Fi.

Warto też wspomnieć, że OnePlus 12, który niedawno otrzymał duży OxygenOS 16, teraz dostaje pomniejszą aktualizację 16.0.1.300 (CPH2573_16.0.1.300(EX01)). Koncentruje się ona na: szybszym uruchamianiu aplikacji, większej personalizacji widżetów (zmiana nazwy, nowe widżety pogodowe) oraz tych samych, wyżej wymienionych ulepszeniach sieciowych AI LinkBoost.

Wszystkie trzy modele otrzymały też listopadową poprawkę zabezpieczeń z 2025 roku. OnePlus 11 zyskał dodatkowo wsparcie dla języka bośniackiego i narzędzie AI Doc Scanner do skanowania dokumentów. Warto zauważyć, że aktualizacja dla OnePlus 12 jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy wcześniej zaktualizowali się do OxygenOS 16 – osoby pozostające na OxygenOS 15 muszą najpierw wykonać ten krok.

Grudniowa fala aktualizacji pokazuje, że OnePlus traktuje wsparcie oprogramowania poważnie. Nawet trzyletni smartfon dostaje najnowsze funkcje sztucznej inteligencji i ulepszenia wydajności, co w świecie Androida wciąż nie jest standardem. To dobra wiadomość dla osób, które nie chcą wymieniać telefonu co roku.

