Ten rower wyprzedał się w chwilę. Co było w nim tak unikalnego?

Czy firma, która niedawno zmagała się z poważnymi problemami, może odzyskać zaufanie klientów? YT Industries, niemiecka marka rowerowa, przeszła przez burzliwy okres, ale jej powrót okazał się bardziej spektakularny, niż ktokolwiek się spodziewał. Kiedy założyciel Markus Flossman odkupił markę w listopadzie 2024 roku, niewiele osób przewidziało, że limitowana edycja legendarnego modelu Tues zniknie ze sklepów w zaledwie dziesięć minut.

Kryzys i odkupienie marki YT Industries. Nowy rower to dopiero początek drogi

Latem 2024 roku sytuacja w YT Industries zaczęła się komplikować. Firma stanęła w obliczu poważnych problemów z dostawami, które przełożyły się na zaległe zamówienia i rosnące niezadowolenie klientów. Presja była tak duża, że marka musiała czasowo zawiesić sprzedaż na dwóch kluczowych rynkach – europejskim i amerykańskim. Wydawało się, że to może być koniec pewnej ery.

Punkt zwrotny nastąpił 17 listopada 2024 roku, a więc w momencie, gdy Markus Flossman postanowił odkupić stworzoną przez siebie niegdyś firmę. Ten ruch dał iskierkę nadziei, ale potrzebny był namacalny dowod dla społeczności, że YT wraca do swoich fundamentów. Odpowiedzią na tę potrzebę stał się nowy rower w postaci limitowanej edycji YT Tues Limited 2025. Ten model to bezpośrednie nawiązanie do pierwowzoru z lat 2011-2013, który w swoim czasie definiował filozofię marki, czyli oferowanie rowerów zjazdowych wysokiej klasy, ale w przystępnej cenie.

Wersja z 2025 roku to nie tylko sentymentalny gest. Rower YT Tues Limited 2025 został zbudowany w oparciu o nowoczesną ramę YT Tues mk4 carbon. Za komfort i przyczepność odpowiada zawieszenie RockShox Boxxer z przodu i Vivid Ultimate z tyłu. Napęd stanowi zestaw TRP EVO 7, a za hamowanie odpowiadają zaciski TRP DH-R Evo Pro. Obręcze Crankbrothers DH osadzono na piastach Industry Nine, a całość dopełnia unikalne, limitowane malowanie.

Firma wyprodukowała jedynie 50 takich egzemplarzy, wyceniając każdy na 4444 euro, czyli około 18750 zł. To spore pieniądze, ale w kontekście ekskluzywnego charakteru i wysokiej klasy podzespołów, cena znajduje swoje uzasadnienie w oczach najbardziej oddanych entuzjastów. Potwierdziło to wyprzedanie całego nakładu w ciągu 10 minut, kiedy tylko sprzedaż ruszyła 12 grudnia 2025 roku. Taka lojalność klientów nie bierze się znikąd. YT od lat inwestuje w bezpośredni kontakt z fanami, czego przykładem jest The Rolling Circus, trasa demonstracyjna będąca połączeniem testów sprzętu i spotkań entuzjastów. Firma rozwija także sieć Mills, czyli przestrzeni spotkań, które pełnią funkcję czegoś więcej niż zwykłe salony. Są to miejsca, gdzie można porozmawiać, obejrzeć zawody czy po prostu poczuć klimat marki.