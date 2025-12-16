Od GeForce RTX do DGX Spark: NVIDIA i Unsloth demokratyzują trening sztucznej inteligencji

Podsumowanie artykułu . . .

Jak Unsloth przyspiesza dostrajanie AI na kartach NVIDIA

Nie oznacza to, że każdy nagle będzie dostrajał modele wielkości GPT-4 w domu – to wciąż domena specjalistów z konkretnym budżetem. Niemniej sama możliwość prowadzenia zaawansowanych prac lokalnie, z pełną kontrolą nad danymi i bez opóźnień sieciowych, to istotna zmiana w ekosystemie. Zwłaszcza dla firm lub zespołów badawczych, dla których prywatność informacji lub szybkość iteracji są kluczowe.

Podstawowym wyzwaniem przy dostrajaniu modeli są gigantyczne wymagania obliczeniowe i pamięciowe. Framework Unsloth został zaprojektowany, aby te bariery znacząco obniżyć. Jego twórcy nie poprzestali na wykorzystaniu istniejących bibliotek, zamiast tego ręcznie zoptymalizowali kluczowe operacje, tworząc dedykowane jądra dla procesorów graficznych NVIDIA. Dzięki temu osiąga on nawet 2,5-krotny wzrost wydajności w porównaniu do standardowej biblioteki Hugging Face transformers, przy jednoczesnej oszczędności pamięci VRAM.

Efekty są najbardziej widoczne w wymagających procesach, które polegają na miliardach operacji na macierzach – w laboratoryjnych warunkach udawało się osiągnąć nawet 30-krotnie przyspieszenie treningu w konfiguracjach wieloprocesorowych. Rzeczywisty zysk zależy oczywiście od konkretnego modelu, zestawu danych i sprzętu. Bezpłatna, otwartoźródłowa wersja Unsloth działa również na platformach takich jak Google Colab, co otwiera drogę do eksperymentów tym, którzy nie dysponują własnym wysokiej klasy GPU.

Samo „dostrajanie” to szerokie pojęcie, które obejmuje różne techniki o odmiennej złożoności – najpopularniejszą i najbardziej ekonomiczną metodą jest dostrajanie z efektywnością parametrów (np. LoRA). Aktualizuje ono jedynie mały, wybrany zestaw wag modelu, co wystarcza często do dodania wiedzy specjalistycznej lub dostosowania stylu wypowiedzi. To dobry wybór przy mniejszych zbiorach danych, liczących od kilkuset do tysiąca przykładów.

Gdy potrzebna jest głębsza transformacja, sięga się po pełne dostrajanie. Ta metoda aktualizuje już wszystkie parametry, co jest niezbędne, gdy model musi ściśle przestrzegać nowych formatów wyjściowych lub skomplikowanych instrukcji. Wymaga to jednak znacznie większych zbiorów treningowych, liczących co najmniej kilka tysięcy próbek, oraz odpowiednio dużej mocy obliczeniowej.

Najbardziej wyrafinowaną techniką pozostaje uczenie ze wzmocnieniem, gdzie model doskonali swoje zachowanie na podstawie ciągłej informacji zwrotnej. Łączy się je często z wcześniejszymi metodami, a jego celem jest stworzenie agentów AI zdolnych do autonomicznego działania. To proces złożony i kosztowny, który do niedawna był poza zasięgiem lokalnych stacji roboczych.

Unsloth i DGX Spark, superkomputer o rozmiarze małego pudełka

O tym, że granice się przesuwają, świadczy najlepiej kompaktowe urządzenie NVIDIA o nazwie DGX Spark. Mierzące 15 na 15 na 5 centymetrów i ważące 1,2 kilograma pudełko mieści w sobie architekturę Grace Blackwel, a firma deklaruje, że oferuje ono wydajność sięgającą jednego petaflopa w precyzji FP4 – zachęcam do przeczytania recenzji takiego sprzętu, przygotowanej przez mojego redakcyjnego kolegę Mateusza Łysonia.

Kluczową innowacją jest tutaj 128 GB zunifikowanej pamięci, współdzielonej przez CPU i GPU. Ta architektura pozwala na obsługę modeli o rozmiarze do 200 miliardów parametrów, co jest poziomem niedostępnym dla konsumenckich kart graficznych, które zwykle „uchodzą” przy 30 miliardach. W praktyce DGX Spark umożliwia pełne dostrajanie modeli do 70 miliardów parametrów, a po połączeniu dwóch jednostek – pracę z modelami nawet 405-miliardowymi.

Generowanie 1000 obrazów w kilka sekund to tylko jeden z przykładów jego możliwości. Dla programisty oznacza to przede wszystkim swobodę – brak kolejek do zdalnych zasobów, natychmiastowy start eksperymentów i pełną kontrolę nad środowiskiem.

NVIDIA Nemotron 3 – modele stworzone do działania

Równolegle do rozwoju sprzętu, NVIDIA przygotowuje też specjalistyczne modele językowe. Rodzina Nemotron 3 została zaprojektowana z myślą o agentowej sztucznej inteligencji, czyli systemach wykonujących wieloetapowe zadania. Obecnie dostępny jest najmniejszy model, Nemotron 3 Nano (30 miliardów parametrów), który wykorzystuje architekturę Mixture-of-Experts. Dzięki temu oferuje czterokrotnie wyższą przepustowość i generuje o 60% mniej tzw. tokenów rozumowania niż poprzednik, co przekłada się na niższe koszty operacyjne.

Jego okno kontekstowe o długości miliona tokenów pozwala na pracę z bardzo długimi dokumentami, co jest przydatne przy debugowaniu kodu, podsumowaniach czy zaawansowanym wyszukiwaniu. Większe wersje – Super (około 100 miliardów parametrów) i Ultra (około 500 miliardów) – mają pojawić się w 2026 roku. Będą wykorzystywać 4-bitowy format NVFP4, co ma jeszcze bardziej zoptymalizować zużycie pamięci i szybkość treningu.

Rozwój ekosystemu NVIDIA RTX AI PC

Cały ekosystem NVIDIA dla AI ewoluuje w kilku kierunkach naraz. Modele generowania obrazu, takie jak FLUX.2, otrzymały kwantyzację FP8, redukującą zużycie pamięci VRAM i podnoszącą wydajność o 40%. To konkretna korzyść dla artystów cyfrowych i projektantów.

Pojawiają się też nowe narzędzia do lokalnego przetwarzania. Agent wyszukiwania Hyperlink od Nexa.ai potrafi indeksować dane trzy razy szybciej, skracając przygotowanie 1 GB folderu z 15 do około 5 minut. Model DeepSeek OCR działa lokalnie w formacie GGUF, analizując skany dokumentów, a nawet formuły matematyczne. Twórcy oprogramowania 3D też nie zostali pominięci – Blender 5.0 zyskuje wsparcie dla DLSS, co znacznie przyspiesza renderowanie skomplikowanych scen z włosami i futrem.

Połączenie wydajnego oprogramowania, specjalizowanego sprzętu w formacie DGX Spark oraz modeli zaprojektowanych pod konkretne zadania nie oznacza oczywiście końca ery chmury – ta nadal będzie niezbędna przy największych projektach. Otwiera jednak realną alternatywę dla tych, którzy potrzebują niezależności, prywatności i szybkości w pracy nad zaawansowaną sztuczną inteligencją.