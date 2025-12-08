Pokazali rowerowe koła, jakich jeszcze nie było. Falujące szprychy kluczem do wydajności

Podsumowanie artykułu . . .

Scribe stawia bardzo śmiałą tezę, twierdząc, że jej nowe produkty będą jednymi z najbardziej aerodynamicznych kół szosowych dopuszczonych przez UCI. W świecie, gdzie podobne deklaracje padają niemal co tydzień, brzmi to zarówno ekscytująco, jak i wymaga solidnego potwierdzenia. Firma postanowiła nie ograniczać się do samych zapowiedzi i podzieliła się konkretnymi danymi z testów w tunelu aerodynamicznym Silverstone. Sednem przewagi technologicznej ma być nietypowa, karbonowa szprycha oraz dwa różne podejścia do konstrukcji, które odpowiadają odmiennym potrzebom i budżetom kolarzy.

Falowane szprychy kontra giganci. Czy Scribe właśnie zbudował najszybsze koła szosowe UCI?

Sercem lżejszej serii Ultra Élan jest opatentowana szprycha OSL8 z włókna węglowego. Jej projekt odbiega od utartych schematów, bo zamiast tradycyjnego, płaskiego profilu, ma charakterystyczny, falowany kształt. Według producenta ten zabieg ma optymalnie łączyć sztywność, elastyczność i efektywność aerodynamiczną.

Testy miały potwierdzić realne korzyści. Przy prędkości 45 km/h nowa konstrukcja zapewnia oszczędność mocy od 0,2 do 0,5 wata (W) w porównaniu do standardowej, płaskiej szprychy. Największe zyski, sięgające właśnie 0,5 W, zostały uzyskane przy niewielkich kątach natarcia wiatru (0° i 5°). Może się to wydawać drobiazgiem, ale w wyścigu szosowym, gdzie liczy się każdy ułamek sekundy, suma takich oszczędności na długim dystansie może mieć znaczenie.

Seria Ultra Élan będzie oferowana w dwóch wariantach głębokości obręczy. Model Ultra 5 z profilem 50 mm deklaruje wagę 1149 gramów, podczas gdy głębszy Ultra 6 (65 mm) ma ważyć 1289 gramów. Obręcze charakteryzują się wewnętrzną szerokością 24 mm i zewnętrzną 30 mm, posiadają też profil “hooked”, co czyni je kompatybilnymi z popularnymi oponami o szerokości 28-30 mm.

Ultra CORE. Wybór między lekkością karbonu a trwałością stali.

Jako że nie wszyscy poszukują absolutnie najlżejszego sprzętu, Scribe przygotował też serię Ultra CORE specjalnie dla tych, którzy cenią sobie trwałość i nieco niższą cenę. To bardzo ciekawe podejście, ponieważ firma otwarcie przyznaje, że te koła są cięższe od swoich karbonowych odpowiedników. Zamiast szprych OSL8, wykorzystuje się tu włoskie, stalowe szprychy aerodynamiczne Alpina, a paradoksalnie Scribe twierdzi, że model Ultra CORE 6 (65 mm) to obecnie najszybszy zestaw kół z homologacją UCI dostępny na rynku. Sekret ma tkwić w identycznym, przetestowanym w tunelu, profilu obręczy, co we wspomnianych modelach Élan.

Nowe serie wyraźnie wskazują, że Scribe aspiruje do segmentu premium, co znajduje odzwierciedlenie w cenach. Koła Ultra Élan OSL8 mają kosztować 2299 euro, a wersja Ultra CORE jest tańsza, bo z cenami zaczynającymi się od 1699 euro. Stanowi to znaczący skok w stosunku do wcześniejszej oferty marki, która była znana z dobrego stosunku jakości do ceny. Firma podkreśla jednocześnie, że jej celem jest oferowanie najlepszego stosunku koszt-do-wat dla rowerzystów poszukujących prędkości. Na korzyść Scribe przemawia także polityka gwarancyjna. Wszystkie koła objęte są trzyletnią gwarancją, a dodatkowo funkcjonuje dożywotni program wymiany powypadkowej Infinity Program.

Premiera zaplanowana na styczeń 2026 roku będzie prawdziwym sprawdzianem dla brytyjskiej marki. Na papierze prezentuje się to wszystko bardzo obiecująco: konkretne dane z tunelu, innowacyjna szprycha, dwa wyraźnie różne modele produktowe i rozsądna ochrona gwarancyjna. Prawdziwa odpowiedź przyjdzie jednak dopiero wtedy, gdy pierwsze zestawy trafią w ręce zwykłych kolarzy-amatorów i profesjonalnych testerów. Wówczas okaże się, czy śmiała inżynieria i marketingowe deklaracje przełożą się na realne wrażenia z jazdy, które przekonają rowerzystów do wyboru mniej oczywistej marki.