Tani, wydajny i pełen niespodzianek. Rowerowy gadżet, którego musisz mieć

Przez ostatnie lata wybór gadżetu do pompowania opony w trasie był prosty i mało ekscytująca. W grę wchodziła albo miniaturowa pompka, która zamienia każde przebicie w trening siłowy, albo naboje CO 2 , które są szybkie, jednorazowe i bezlitosne w przypadku pomyłki z ciśnieniem. Ostatnio jednak w ten segment zaczęły się wciskać miniaturowe kompresory, do których dołączyła właśnie firma State Bicycle z najnowszym Electric Bike Inflator.

Kieszonkowa pompka, która zabija naboje dwutlenku węgla? Nowy mini kompresor State na papierze

Electric Bike Inflator to miniaturowy kompresor o wymiarach około 83 × 58 × 38 mm i masie około 150 gramów, więc w praktyce jest bliżej masywnego licznika rowerowego niż klasycznej pompki ręcznej. W środku pracuje bezszczotkowy, 13-cylindrowy silnik, konstrukcyjnie zbliżony do jednostek znanych z małych dronów, napędzający układ powietrzny o deklarowanym ciśnieniu maksymalnym 150 psi, czyli nieco ponad 10 barów. Wydajność przepływu powietrza wynosi 10 litrów na minutę, co wystarcza dla typowych opon szosowych, gravelowych i miejskich, choć może nie być wystarczające dla efektownego pompowania baloniastych opon fatbike czy samochodowych.

Na górze obudowy znajduje się niewielki dwurzędowy wyświetlacz cyfrowy, który pozwala ustawić docelowe ciśnienie i śledzić postęp pompowania, a urządzenie automatycznie odcina zasilanie po osiągnięciu zadanej wartości. Wężyk ma konstrukcję 2 w 1, obsługując zarówno wentyle Schradera, jak i Presta, przy czym State oznaczyło bezpośrednie końcówki kolorami: czerwony to Presta, szary to Schrader, co ma ograniczyć nerwowe szukanie właściwej końcówki na poboczu.

Zasilanie zapewnia akumulator o pojemności 1100 mAh, który to jest zbudowany z dwóch ogniw po 550 mAh. Według testów producenta taka pojemność wystarcza do tego, aby sześć lub siedem razy napompować oponę 26 × 1,75 cala do 40 psi, czyli około 2,8 bara. Pojedyncze pompowanie trwa około jednej minuty i dziesięciu sekund, co jest wolniejsze niż w przypadku dużego kompresora warsztatowego, ale porównywalne z innymi kompaktowymi pompkami renomowanych marek. Pełne naładowanie przez USB C przy 5 V i 2 A zajmuje mniej więcej godzinę, a pompka jest przewidziana do pracy w zakresie temperatur od 0 do 45 stopni Celsjusza, co pokrywa typowe warunki jazdy od wiosny do jesieni.

