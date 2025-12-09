Już nie tylko krótkie filmiki. TikTok coraz bardziej stawia na funkcje społecznościowe

Podsumowanie artykułu . . .

W odpowiedzi na te potrzeby, platforma wprowadza dwie kluczowe funkcje, które mają sprawić, że odkrywanie, planowanie i dzielenie się treściami na TikTok stanie się prawdziwie społecznym doświadczeniem. Mowa o Wspólnej Kolekcji oraz Wspólnym Feedzie. Cel jest prosty: sprawić, by ten gorący okres był jeszcze bardziej nastawiony na cyfrową wspólnotę. Bo TikTok to już nie tylko samotne scrollowania, tylko platforma społecznościowa z prawdziwego zdarzenia.

Standardowe Kolekcje w TikToku to nic innego jak prywatne foldery na zapisane filmy – na przykład z inspiracjami kulinarnymi czy pomysłami na podróże. Do tej pory były one całkowicie osobiste. Wspólne Kolekcje wprowadzają do tej formuły element współpracy. Teraz taki katalog można udostępnić innej osobie, pod warunkiem, że obserwujecie się nawzajem. Obie strony mogą wtedy dodawać nowe materiały, edytować nazwę folderu i decydować o jego widoczności.

Zastosowań jest sporo. Zamiast zasypywać znajomego pojedynczymi linkami w messangerze, można stworzyć wspólną kolekcję na planowany remont, wyjazd czy nawet listę filmów do wspólnego obejrzenia. Para może zbierać tam pomysły na urządzenie mieszkania, a grupa przyjaciół – inspiracje na wakacje. Funkcja jest już dostępna na całym świecie, ale tylko dla kont użytkowników, którzy ukończyli 16 lat. To pierwsza oznaka, że TikTok podchodzi do tych społecznościowych narzędzi z większą ostrożnością.

Kolejnym krokiem ma być Wspólny Feed. To funkcja, która ma działać w obrębie czatu prywatnego. Jedna osoba wysyła zaproszenie, druga je akceptuje i od tego momentu w ich konwersacji codziennie pojawia się zestaw 15 filmów. Klipy są dobierane przez algorytm na podstawie łączonych zainteresowania obojga użytkowników. Po obejrzeniu całego zestawu, obie osoby mogą sprawdzić statystyki, w tym które materiały spodobały się im obojgu.

TikTok zapewnia, że udział we Wspólnym Feedzie jest dobrowolny – zaproszenie można odrzucić, a z funkcji można zrezygnować w dowolnym momencie. To ważne, zwłaszcza gdy relacja się popsuje. Pełne wdrożenie tej opcji na całym świecie ma potrwać do początku 2026 roku.

Najszybciej, bo jeszcze w grudniu 2025 roku, użytkownicy otrzymają Kartki Okolicznościowe. To prosta funkcja w ramach wiadomości prywatnych, pozwalająca wysłać animowaną, otwierającą się kartkę z życzeniami. Użytkownik wybiera szablon i wpisuje tekst. Pomysł wydaje się prosty, ale w okresie świątecznym może się spodobać.

Twórcy aplikacji podkreślają, że priorytetem przy projektowaniu nowych funkcji było bezpieczeństwo

Wszystkie treści udostępniane przez Wspólne Kolekcje, Feed czy Kartki muszą być zgodne z regulaminem platformy. Co istotne, narzędzia te działają w obrębie wiadomości prywatnych, które są niedostępne dla osób poniżej 16. roku życia. Opiekunowie mogą dodatkowo zarządzać ustawieniami czatu nastolatków za pomocą funkcji Family Pairing.

Z perspektywy użytkownika to szansa na bardziej uporządkowane i wspólne korzystanie z treści. Dla TikToka to natomiast strategiczny ruch, który ma na celu głębsze wkomponowanie aplikacji w cyfrowe życie ludzi. Zamiast biernie przewijać treści obok siebie, użytkownicy dostają narzędzia do aktywnego planowania i odkrywania. A wszystko to ma sprawić, że ostatecznie czas, który spędzamy w aplikacji, będzie coraz dłuższy.