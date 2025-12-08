Wiadomości Google z kolejnymi funkcjami. Grudniowy wysyp nowości wprowadza szyfrowanie między platformami i wiele więcej

Podsumowanie artykułu . . .

W centrum uwagi znalazły się dwie główne nowości: długo wyczekiwane, uniwersalne szyfrowanie rozmów oraz narzędzie mające utrudnić podszywanie się pod znajomych. To nie są jedyne ulepszenia – Google stopniowo odświeża też interfejs i dodaje nowe opcje zarządzania grupami. Warto jednak pamiętać, że część z nich wciąż jest dostępna tylko dla użytkowników wersji beta.

Nowe standardy bezpieczeństwa i designu w aplikacji Wiadomości Google — stabilne wdrożenia

Oto funkcje, które oficjalnie opuściły fazę testów i są już dostępne dla wszystkich użytkowników (lub są w trakcie szerokiego, stabilnego wdrożenia).

To jedna z najważniejszych nowości skupiających się na bezpieczeństwie. Key Verifier ma za zadanie chronić przed oszustami podszywającymi się pod Twoich znajomych, np. w wyniku ataku typu SIM swap.

Narzędzie umożliwia weryfikację tożsamości drugiej strony za pomocą publicznych kluczy szyfrujących. Klucze te mają formę kodu QR, dostępnego również przez aplikację Google Kontakty. Jeśli na przykład przestępca uzyska dostęp do numeru Twojego znajomego i wyśle Ci wiadomość z innego urządzenia, status weryfikacji kontaktu w aplikacji Google Kontakty zmieni się na “niezweryfikowany”, co jest silnym sygnałem potencjalnego kompromisu. Aby sprawdzić status, wystarczy przejść do strony Szczegóły rozmowy i wybrać Zweryfikuj szyfrowanie.

Redesign interfejsu i funkcje społecznościowe

Modyfikacje interfejsu — Wiadomości Google przeszły na pełnoekranowe menu konta, aby uzyskać dostęp do Ustawień, Zarchiwizowanych wiadomości czy Urządzeń powiązanych. Zmiana ta sprawia, że aplikacja jest w pełni zgodna z nowym standardem Material 3 Expressive.

— Wiadomości Google przeszły na pełnoekranowe menu konta, aby uzyskać dostęp do Ustawień, Zarchiwizowanych wiadomości czy Urządzeń powiązanych. Zmiana ta sprawia, że aplikacja jest w pełni zgodna z nowym standardem Material 3 Expressive. Nowy widok obrazów — po przetestowaniu w czerwcu, wprowadzono nowy widok obrazów. Interfejs pełnoekranowy ma rozmyte tło i umożliwia przewijanie zdjęć/wideo. Różne opcje są dostępne w prawym górnym rogu, a na dole wyświetlane są komentarze i często używane emoji. Zaktualizowano również sposób grupowania obrazów w widoku konwersacji.

Remiksowanie obrazów z Nano Banana — dostępna po długim naciśnięciu zdjęcia lub wybraniu nowego, funkcja „Remix” pozwala przekształcić obraz za pomocą podpowiedzi tekstowej (promptu), wykorzystując model Nano Banana. Ta funkcja wymaga aktywnego RCS i jest już dostępna w języku angielskim w kilku regionach, w tym w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Więcej kontroli i bezpieczeństwa

Ostrzeżenia o spamowych linkach — Wiadomości teraz ostrzegają użytkowników przed kliknięciem w linki podejrzane o spam i blokują dostęp do potencjalnie szkodliwych stron internetowych. Użytkownicy mogą jednak ręcznie oznaczyć wiadomość jako „nie spam”.

Szybkie odrzucanie nieznanych grup — zdecydowanie ułatwiono opuszczanie grup, do których zostałeś dodany przez nieznany numer. Specjalna karta nad polem tekstowym pozwala szybko „Opuścić grupę” oraz zablokować i zgłosić nadawcę. Aplikacja informuje również, czy w dyskusji bierze udział ktoś, kogo znasz.

Funkcje w fazie beta

Te funkcje zostały ogłoszone lub są już widoczne dla użytkowników wersji beta i wkrótce powinny trafić do wersji stabilnej.

Przeprojektowany podgląd linków — podglądy linków, w tym te z YouTube, zyskują nowy wygląd z wyższym obrazem okładki. Tytuł strony jest większy, a obok domeny widoczna jest favicona. Niestety, usunięto fragmenty artykułów, co zmniejsza gęstość informacji. Powrócił też YouTube PiP (Picture-in-Picture), choć nie ma możliwości bezpośredniego otwarcia pełnej aplikacji.

Oznaczenia @w grupach RCS — umożliwiają zwrócenie uwagi konkretnej osoby w czacie grupowym, nawet jeśli ma wyciszone powiadomienia.

Szyfrowanie MLS — implementacja protokołu Messaging Layer Security (MLS) w Universal Profile 3.0 otwiera drzwi do międzyplatformowego (Android-iOS) RCS z kompleksowym szyfrowaniem (E2EE). Można to sprawdzić w nowo zaprojektowanym widoku Szczegóły: wartość “0” oznacza istniejące E2EE, a “1” nadchodzące MLS.

Jak widać, Wiadomości Google stają się powoli bardziej dojrzałym i bezpiecznym narzędziem. Wprowadzenie szyfrowania MLS między platformami oraz narzędzi weryfikacyjnych to konkretne, pozytywne zmiany. Kluczowe pytanie brzmi, jak szybko te i inne funkcje beta opuszczą wąskie grono testerów. Historia uczy, że z finalnym wdrożeniem Google bywało różnie, więc ostrożny optymizm jest tu jak najbardziej na miejscu.