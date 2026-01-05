5G jest w Polsce szybsze niż Internet stacjonarny

Podsumowanie artykułu . . .

Czapki z głów przed Orange i T-Mobile – polska sieć 5G jest coraz szybsza

Wielokrotnie pisałem na łamach Chipa o tym, jak poprzednia władza przyczyniła się do ogromnego opóźnienia we wdrożeniu sieci 5G w Polsce. Na szczęście po zakończonej aukcji nowych częstotliwości część operatorów od razu zabrała się do pracy. W efekcie po dwóch latach średnia prędkość Internetu 5G w nowym paśmie 3,6 GHz sięga 360 Mb/s. W drugim z nowych pasm, czyli 700 MHz, średnia prędkość to 70 Mb/s. Co nie wygląda tak imponująco, ale jest to pasmo budujące nie prędkość, a zasięg sieci 5G. Choć i tak jest to bardzo solidny wynik.

Średnia prędkość sieci 5G w 2025 wzrosła o 25% do poziomu 236 Mb/s, a rekordowe pomiary sięgają 1,8 Gb/s. Jeszcze w 2023 roku średnia prędkość wynosiła 92 Mb/s. Co ciekawe, sieć 5G jest szybsza niż Internet stacjonarny, którego średnia prędkość pobierania danych w 2025 roku wyniosła 180 Mb/s. Więcej o tym za moment.

Za takimi wynikami stoją głównie Orange i T-Mobile. Ten drugi został liderem w 2025 roku z wynikiem 303,2 Mb/s. Orange ma niewielką stratę i średnia pomiarów za cały rok to 295,6 Mb/s. Play miał opóźnienia w rozbudowie sieci, ale coraz mocniej goni liderów i rok zamknął z wynikiem 206,4 Mb/s. Plus nie pali się do pogoni za wynikami oraz budowy sieci 5G w paśmie 3,6 GHz, w efekcie osiągając średnią prędkość na poziomie 113,1 Mb/s.

Jak widzimy powyżej, o ile pobieranie wypada dobrze, tak wysyłanie i opóźnienie to nadal jest problem polskiej sieci 5G. Te wyniki w zasadzie się nie zmieniają i średnia prędkość wysyłania danych od 2022 roku wzrosła z 22 do 30 Mb/s.

Czytaj też: GPS źle działa? Ruszył serwis monitorujący zakłócenia sygnału satelitarnego

Sieć 5G podbija prędkość Internetu mobilnego

Rosnąca prędkość sieci 5G podbija wyniki ogółu Internetu mobilnego we wszystkich technologiach. Ta wzrosła w 2025 roku do 90 Mb/s z 70 Mb/s przed rokiem. Z kolei wysyłanie tutaj też niemal stoi w miejscu, bo od 2022 roku urosło z 11 do 16 Mb/s.

Tutaj również liderem jest T-Mobile, przed Orange, z goniącym Play i zamykającym stawkę Plusem.

Czytaj też: Era archaicznych standardów powoli dobiega końca. Plus zapowiada pożegnanie z 3G

Polski Internet stacjonarny też jest coraz szybszy

Poza siecią mobilną operatorzy cały czas modernizują i rozbudowują sieć stacjonarną, gdzie światłowód coraz częściej zastępuje infrastrukturę miedzianą. Efekty są widoczne, bo średnia prędkość pobierania danych w 2025 roku wzrosła ze 159 do 180 Mb/s, a wysyłania z 42 do 71 Mb/s. Oczywiście dużo lepiej wygląda to w przypadku wyłącznie technologii światłowodowej. Tutaj prędkość pobierania to 298,6 Mb/s, a wysyłania 128,1 Mb/s. Gdyby tylko sieć 5G oferowała połowę tego wysyłania…

Co ciekawe, na liderów prędkości Internetu stacjonarnego wyrośli operatorzy, którzy kojarzyli nam się jeszcze niedawno głównie z usług mobilnych. To też pokazuje, jak mocno inwestują w rozbudowę sieci, nie tylko mobilnej. I tak liderem prędkości Internetu stacjonarnego jest T-Mobile, przed Play i Orange:

W przypadku światłowodu nie zmienia się czołówka, ale zmienia się kolejność:

Warto podkreślić, że poza rozbudową sieci operatorzy dbają też o to, aby klienci byli w stanie wykorzystać wysokie prędkości, dostarczając odpowiednie szybkie routery. Z pomiarów Speedtestu wynika, że od 2022 roku wykonywanych jest coraz mniej testów z wykorzystaniem starszego Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz (udział pomiarów spadł z 60 do 31%), przy jednoczesnym wzroście pomiarów Wi-Fi 5 GHz (wzrost z 40 do 68%). Najszybsze Wi-Fi pasma 6 GHz to jednak nadal margines, z udziałem w pomiarach na poziomie 0,2%.

Czytaj też: Koniec z bałaganem w wyszukiwarce? YouTube odświeża system filtrów

Starlink wyrósł na solidną alternatywę

Internet satelitarny przez lata był traktowany jako alternatywa drugiej kategorii. Coś, co daje Internet, ale wymusza pewne kompromisy w prędkości. Tymczasem średnia prędkość pobierania w przypadku Starlinka wzrosła ze średnich 93 Mb/s w 2024 roku do 159 Mb/s w 2025 roku, a w grudniu osiągając prędkości na poziomie 184 Mb/s. Choć prędkość wysyłania nie rozpieszcza i jest na poziomie sieci 5G – 33 Mb/s, a opóźnienie to średnio 30 ms oraz 25 ms w grudniu.