Oppo Find N7 mocno nas zaskoczy. Nadchodzi składak o nietypowych proporcjach

Zapowiada się ono o tyle ciekawie, że Oppo zamierza nim rzucić wyzwanie samemu Apple’owi, które według plotek w końcu zaprezentuje swojego składanego iPhone’a pod koniec tego roku.

Szerzej znaczy lepiej? Paszportowy design Oppo Find N7

To, co ma wyróżniać Oppo Find N7 na tle konkurencji, to przede wszystkim jego kształt. Podczas gdy większość producentów dąży do tego, by złożony telefon przypominał klasycznego, wąskiego smartfona, Find N7 pójdzie w inną stronę. Według raportu, urządzenie ma otrzymać znacznie szerszą obudowę.

Po złożeniu telefon ma przypominać kształtem paszport, co sugeruje, że będzie niższy, ale szerszy niż typowe konstrukcje typu “book”. Prawdziwa magia zadzieje się jednak po rozłożeniu – ekran wewnętrzny ma mieć orientację poziomą, co zamieni go w mały tablet o szerokich proporcjach. Taki zabieg ma zapewnić znacznie większą powierzchnię roboczą niż w tradycyjnych, pionowych konstrukcjach, co docenią osoby pracujące na wielu aplikacjach jednocześnie lub fani oglądania filmów w podróży.

Co ciekawe, Oppo nie jest jedyne w tym pomyśle. Mówi się, że Samsung również pracuje nad modelem o roboczej nazwie Galaxy Wide Fold, który mógłby zadebiutować latem obok serii Z Fold 8. Wygląda na to, że producenci wyczuli, iż użytkownicy szukają czegoś, co po rozłożeniu bardziej przypomina iPada Mini niż wydłużonego smartfona.

Potężna specyfikacja i luksusowe wykończenie

Pod względem technicznym Find N7 ma być prawdziwym potworem, czerpiącym garściami z flagowej specyfikacji modelu Find N6. Możemy spodziewać się zestawu aparatów, który zawstydzi niejeden klasyczny telefon, bo na pokładzie znajdzie się 200-megapikselowa jednostka główna, ultraszeroki kąt 50 Mpix i teleobiektyw peryskopowy, również o rozdzielczości 50 Mpix. Urządzenie ma zasilać potężna bateria o pojemności 6000 mAh. W świecie składanych smartfonów to wynik imponujący, zwłaszcza że telefon ma obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe 80 W i bezprzewodowe 50 W.

Dla porównania, debiutujący niebawem model Find N6 ma być napędzany procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5 i oferować ogromny, ponad 8-calowy ekran wewnętrzny. Nowszy Find N7 prawdopodobnie utrzyma tę moc obliczeniową, ale opakuje ją w nową, szerszą formę. Jeśli wierzyć przeciekom, Oppo zadba też o wagę urządzenia – ma ona oscylować w okolicy 225 gramów, co czyniłoby go jednym z lżejszych „dużych” składaków na rynku.

Jeśli te plotki się potwierdzą, kolejny Find N będzie smartfonem, który może zdefiniować na nowo ergonomię tego typu urządzeń. Premiera spodziewana jest w okolicach września 2026 roku, co wydaje się idealnym momentem, by wejść w bezpośrednie starcie z pierwszym składanym iPhone’em. Choć na oficjalne potwierdzenie tych rewelacji musimy jeszcze poczekać, to kierunek zmian wydaje się słuszny – szersze ekrany po prostu lepiej sprawdzają się w roli mobilnych biur i centrów rozrywki.