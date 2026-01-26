SkyShowtime zmienia cennik. Streamingowa drożyzna puka do drzwi, ale nie do każdych

Podsumowanie artykułu . . .

Choć informacja o głębszym sięganiu do portfela nigdy nie cieszy, tym razem platforma przygotowała zestaw zmian, który dla wielu dotychczasowych użytkowników okaże się… zupełnie neutralny. Jeśli macie już konto i regularnie opłacacie subskrypcję, możecie odetchnąć z ulgą – właściciele platformy doceniają lojalność.

Nowe stawki od lutego. Ile zapłacą nowi użytkownicy SkyShowtime?

Zmiany wchodzą w życie 24 lutego, a podwyżka dotyczy dwóch podstawowych planów: Standard oraz Standard z reklamami. Co ciekawe, najdroższy pakiet Premium, oferujący jakość 4K, na razie pozostaje przy dotychczasowej cenie. Oto jak prezentuje się nowy cennik dla osób, które zdecydują się założyć konto po zmianie:

Plan Obecna cena Nowa cena (od 24.02) Zmiana Standard z reklamami (Full HD, 1 ekran) 19,99 zł 24,99 zł +5 zł Standard (Full HD, 2 ekrany, 30 pobrań) 24,99 zł 34,99 zł +10 zł Premium (4K, 5 ekranów, 100 pobrań) 49,99 zł 49,99 zł bez zmian

Nikogo nie zaskoczy fakt, że platforma argumentuje podwyżki koniecznością dalszego rozwoju biblioteki oraz inwestycjami w lokalne, polskie produkcje. SkyShowtime rzeczywiście nie próżnuje – w planach na ten rok jest m.in. mroczny kryminał “Morfeusz” z Andrzejem Grabowskim oraz głośny dokument o Edycie Górniak. Warto też wspomnieć, że w kolejnych miesiącach do serwisu trafią również całodobowe kanały internetowe, co ma ułatwić oglądanie hitów bez konieczności żmudnego przeszukiwania katalogu.

Kto uniknie wyższych opłat?

Najważniejszą wiadomością w całym tym zamieszaniu jest fakt, że obecni subskrybenci nie odczują wzrostu cen. SkyShowtime oficjalnie potwierdziło, że osoby, które mają aktywną subskrypcję przed końcem lutego, zachowają swoje dotychczasowe stawki. To rzadki gest w świecie streamingu, gdzie zazwyczaj podwyżki uderzają we wszystkich równo.

Prawdziwymi wygranymi pozostają jednak “pionierzy” platformy. Osoby, które zapisały się do serwisu tuż po jego starcie w 2023 roku i skorzystały z legendarnej promocji “50% taniej na zawsze”, nadal będą płacić dokładnie tyle samo co dotychczas. Dla tej grupy cena planu Standard pozostaje na poziomie 12,49 zł miesięcznie. Nawet po wzroście regularnej ceny do blisko 35 zł, ich rachunek nie drgnie ani o grosz. To lojalnościowe podejście sprawia, że oferta SkyShowtime dla stałych klientów wciąż pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych na rynku, szczególnie biorąc pod uwagę dostęp do hitów od Paramount, Universal czy Showtime.

Jeśli więc odkładaliście założenie konta na później, macie czas do 23 lutego, by załapać się na “stare”, niższe stawki. Po tej dacie wejście do świata “Yellowstone” czy “Tulsa King” będzie już po prostu droższe.