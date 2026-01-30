Wyciekły pierwsze obrazy Aluminium OS, Androida dla PC i następcy systemu ChromeOS

Podsumowanie artykułu . . .

Interfejs Aluminium OS łączy elementy z różnych systemów – to hybryda Androida, ChromeOS i (nie mówcie tego Apple) macOS

Google zareagowało błyskawicznie, usuwając kompromitujące pliki, ale w internecie nic nie ginie, a to, co udało się uratować, daje nam pierwszy, bardzo surowy jeszcze obraz przyszłego Aluminium OS.

Na ujawnionych materiałach widać system działający na Chromebooku HP Elite Dragonfly z przekątną ekranu 13,5 cala i procesorem Intela z 2021 roku. Sam system w kodzie identyfikuje się jako Android 16, co jasno wskazuje na jego mobilne korzenie. Wizualnie mamy na razie konglomerat różnych rozwiązań.

Górny pasek statusu jest wyraźnie większy niż w znanych nam systemach, dopasowany do dużych monitorów. Pokazuje czas z sekundami, datę, stan baterii w nowym stylu Material Design, a także ikony powiadomień i asystenta Gemini. Dolny pasek z zakładkami aplikacji przypomina nieco rozwiązania Apple, choć jest od nich wyższy. Obsługa okien jest pełna, z klasycznymi przyciskami minimalizacji i zamykania, a system bez problemu radzi sobie z podziałem ekranu między aplikacjami.

Jeśli interfejs jest ciekawą mieszanką rozwiązań, która może jeszcze ulec wielu zmianom, to połączenia sklepów z aplikacjami możemy być chyba pewni. W jednym z ujęć widać otwarty Sklep Google Play z całą biblioteką mobilnych programów, tuż obok, w przeglądarce Chrome, aktywny jest przycisk zarządzania rozszerzeniami – funkcja, która do tej pory zarezerwowana była dla komputerów. System, choć w bardzo pierwotnej wersji, zdaje się działać sprawnie i płynnie, na nagraniu przebiegającą w tle aktualizację przeglądarki Chrome, bez konieczności zamykania programu. W obecnym ChromeOS nawet mała aktualizacja często wymaga restartu całego urządzenia.

Aluminium OS działa nawet na starym Chromebooku

Fakt, że system testowano na sprzęcie sprzed kilku lat, jest obiecujący – sugeruje bowiem, nie tylko to, że Aluminium OS dzieli wystarczająco dużo bazy z ChromeOS, ale też działa wydajnie na tej samej, niezbyt mocnej przecież architekturze – to dobra wiadomość dla osób, które nie lubią co parę lat wymieniać całego sprzętu na nowy. Na wszelki wypadek Google zapewnia, że wsparcie dla ChromeOS będzie kontynuowane jeszcze przez jakiś czas po premierze nowej platformy, nie znamy też harmonogramu wdrożenia nowego systemu.

Aluminium OS nie jest projektowany wyłącznie z myślą o laptopach – założeniem jest stworzenie platformy działającej na wielu typach urządzeń, próba zbudowania spójnego środowiska, które mogłoby konkurować ze znakomicie połączonymi ze sobą systemami Apple. Centralna rola asystenta Gemini w interfejsie nie jest zaskoczeniem – wszystkie wielkie firmy technologiczne stawiają obecnie na głęboką integrację sztucznej inteligencji, czyli po ludzku, wciskają ją nam, gdzie tylko się da i czy tego chcemy, czy nie. Czy to się do czegoś przyda, zobaczymy.

Stan systemu widoczny na wyciekłych nagraniach wskazuje na zaawansowane prace, a premiera może być bliżej, niż się wydaje. Sukces Aluminium OS będzie jednak zależał od tego, czy Google zdoła pogodzić prostotę i bezpieczeństwo ChromeOS z elastycznością i bogactwem Androida.