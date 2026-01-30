Rewolucja w regulaminie Allegro. Wygodniejsze zwroty, koniec usług dla rodzin i sztuczna inteligencja

Podsumowanie artykułu . . .

Niektóre zmiany, jak rozszerzenie punktów zwrotów, z pewnością ucieszą zapracowanych kupujących, jednak inne mogą budzić mieszane uczucia, szczególnie te dotyczące prywatności i likwidacji popularnych programów. Portal wyraźnie stawia na automatyzację i głębszą integrację ze sztuczną inteligencją, co z jednej strony ma zwiększyć bezpieczeństwo, a z drugiej – pozwolić na jeszcze bardziej precyzyjne serwowanie nam reklam. Warto przygotować się na te zmiany, ponieważ większość z nich wejdzie w życie już 16 lutego 2026 roku.

Nowości w Smart! i Allegro Pay. Kontrola budżetu kontra koniec Allegro Family

Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian dla osób dbających o domowy budżet jest oficjalne zakończenie programu Allegro Family. Usługa ta, obecna z nami od 2021 roku, pozwalała na łatwe współdzielenie korzyści płynących z pakietu Smart! w ramach grupy rodzinnej. Od połowy lutego grupy te przestaną istnieć, a Allegro w zamian proponuje inne benefity, takie jak zbieranie Smart! Monet za wykonywanie konkretnych wyzwań czy dostęp do dedykowanych kodów rabatowych od partnerów zewnętrznych.

Zmiana ta zbiega się jednak z pozytywną nowością w Allegro Pay – funkcją budżetów zakupowych. Pozwoli ona użytkownikom na samodzielne narzucenie sobie limitów dziennych i miesięcznych wydatków, co ma zapobiec „szokowi cenowemu” pod koniec miesiąca, gdy przychodzi czas spłaty zobowiązań.

Warto też wspomnieć nowość, która pojawi się pod koniec marca – „Puszkę Dobra”. Pozwoli ona na szybkie wsparcie celów charytatywnych bez konieczności kupowania czegokolwiek, przy czym Allegro gwarantuje, że 100% wpłaty trafi bezpośrednio do potrzebujących.

Sporo zmieni się również w kwestii logistyki i wyszukiwania. Allegro rozszerza współpracę z Pocztą Polską, umożliwiając nadawanie darmowych zwrotów Smart! nie tylko w urzędach, ale we wszystkich placówkach, filiach i agencjach pocztowych. Jednocześnie platforma „dokręca śrubę” w systemie ocen. Od teraz sortowanie według najwyższej oceny produktu nie będzie brało pod uwagę tylko samej „gwiazdki”, ale także to, jak świeża jest dana opinia oraz jaki jest stosunek recenzji pozytywnych do negatywnych. Ma to ukrócić praktyki windowania oceny produktu przez stare lub mało wiarygodne wpisy.

Najwięcej kontrowersji mogą jednak budzić zapisy dotyczące prywatności i reklam.

Allegro otwarcie przyznaje, że będzie wykorzystywać nasze dane (takie jak e-mail czy numer telefonu) oraz systemy AI do personalizowania przekazów reklamowych. Co więcej, w ramach usług finansowych, platforma będzie mogła przetwarzać dane o naszym obywatelstwie oraz korzystać z zewnętrznych systemów ThreatMetrix w celu walki z oszustwami. Ciekawostką jest również walka z tzw. „trollami zgłoszeniowymi” – osoby, które będą przesyłać ponad 100 bezzasadnych skarg miesięcznie, muszą liczyć się z ostrzeżeniami, a ostatecznie z blokadą możliwości zgłaszania problemów na pół roku.

Czy tego chcemy, czy nie, zmiany są nieuchronne i obejmą wszystkich. Zanim wejdą w życie, warto spokojnie zapoznać się z nowymi dokumentami, szczególnie tymi dotyczącymi danych osobowych i zgód marketingowych. Część ustawień związanych z prywatnością można będzie prawdopodobnie dostosować w panelu konta. Allegro ewidentnie stawia na technologiczną personalizację, a użytkownicy muszą zdecydować, na ile im to odpowiada.