Xiaomi nie zapomina o starszych modelach. HyperOS 3 trafia na Xiaomi 12T Pro

Warto bowiem pamiętać, że nie wszystkie modele mogą przejść na „szesnastkę”, ale nie ma co się martwić, bo dla nich Xiaomi po prostu przygotowało HyperOS 3 oparte na Androidzie 15. I właśnie taka wersja globalnie zaczyna trafiać na smartfony 12T Pro.

Masz Xiaomi 12T Pro? Sprawdź, czy możesz już zainstalować HyperOS 3

Proces udostępniania tej wersji HyperOS 3 na szerszą skalę ruszył co prawda jeszcze w grudniu, jednak tylko w Chinach, teraz natomiast paczki danych zaczęły docierać do użytkowników na całym świecie. Pierwszym modelem, który przeciera szlaki w wersji globalnej, jest wspomniany Xiaomi 12T Pro. Jak podaje serwis Xiaomi Time, aktualizacja oznaczona symbolem 3.0.1.0.VLFMIXM jest już dostępna do pobrania.

Warto przygotować się na to, że proces ten chwilę potrwa – mamy do czynienia z dużą aktualizacją systemową, której waga wynosi kilka gigabajtów. Przed rozpoczęciem instalacji dobrze jest zadbać o stabilne połączenie Wi-Fi oraz naładowanie baterii do poziomu przynajmniej 40%, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w trakcie nadpisywania plików systemowych.

Równolegle z globalnymi premierami dla starszych modeli, Xiaomi nie przestaje szlifować oprogramowania dla swoich najnowszych propozycji. Model Xiaomi 15 Pro otrzymał właśnie nową wersję beta systemu HyperOS 3.1 (firmware 3.0.300.7.WOBCNXM). Tym razem deweloperzy nie skupiali się na dodawaniu nowych, krzykliwych funkcji, lecz na tym, co najważniejsze dla wymagających użytkowników – optymalizacji i stabilności. Nowa beta ma za zadanie wyeliminować drobne problemy z wydajnością, które zgłaszali testerzy, czyniąc interfejs jeszcze bardziej responsywnym. Na ten moment program testowy HyperOS 3.1 pozostaje ograniczony do rynku chińskiego, ale pokazuje kierunek, w którym marka będzie podążać w nadchodzących miesiącach na pozostałych rynkach.

Ostatnie ruchy Xiaomi pokazują ciekawą strategię: z jednej strony dopieszczanie najnowszego hardware’u w Chinach, z drugiej – solidne wsparcie dla globalnej floty urządzeń, które wciąż mają duży potencjał wydajnościowy. Dla użytkowników Xiaomi 12T Pro to sygnał, że ich smartfon wciąż jest brany pod uwagę w długofalowych planach firmy. HyperOS 3 przynosi nie tylko odświeżony wygląd ikon czy płynniejsze animacje, ale przede wszystkim lepsze zarządzanie energią i zasobami, co w przypadku dwuletniego smartfona jest zmianą niezwykle odczuwalną w codziennym użytkowaniu.

Warto dodać, że aby sprawdzić dostępność nowej wersji u siebie, nie trzeba czekać na powiadomienie. Wystarczy zajrzeć do ustawień systemowych, przejść do sekcji „O urządzeniu” i stuknąć w logo HyperOS. Jeśli Twoje urządzenie zakwalifikowało się do aktualnej fali wysyłek, system powinien automatycznie wykryć nową paczkę oprogramowania.

Źródło: Xiaomi Time