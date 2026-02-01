Największe złoże litu na świecie z poważnym problemem. Pomiary wykazały przekroczenie norm 1400 razy

Podsumowanie artykułu . . .

Odparowanie prowadzi do nieoczekiwanych reakcji chemicznych

Metoda pozyskiwania litu w Salar de Uyuni wydaje się prosta i wykorzystująca siły natury. Spod ziemi, z głębokości około 50 metrów, pompuje się silnie zasoloną wodę, czyli solankę. Następnie kieruje się ją do ogromnych, płytkich basenów, gdzie pod wpływem słońca i wiatru woda paruje, stopniowo zagęszczając lit. Ten proces ewaporacji okazuje się jednak chemiczną bombą z opóźnionym zapłonem. Zespół Avnera Vengosha z Duke University zbadał próbki z kolejnych etapów tego procesu. Okazało się, że w miarę odparowywania wody pH solanki gwałtownie spada, osiągając kwaśny poziom zaledwie 3,2. W naturalnych warunkach arsen występuje tu w stężeniu 1-9 części na milion, lecz w końcowym, najbardziej stężonym stawie, jego poziom rośnie do rekordowych rozmiarów. Koncentracja litu nieuchronnie pociąga za sobą koncentrację toksycznych substancji.

Ten poziom arsenu jest niezwykle wysoki. Moja grupa pracowała na całym świecie – w Afryce, Europie, Wietnamie, Indiach – i nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek zmierzyli taki poziom arsenu – podkreśla Vengosh

Arsen to silna toksyna, która może uszkadzać układ nerwowy i narządy wewnętrzne. W delikatnym ekosystemie solniska zagrożenie jest szczególnie dotkliwe. Toksyczny metal może łatwo przedostać się do łańcucha pokarmowego, zaczynając od drobnych organizmów żyjących w słonej wodzie. Kluczowe są tutaj krewetki solankowe, stanowiące podstawę diety tysięcy flamingów zamieszkujących te obszary. Badania laboratoryjne pokazują, iż krewetki są w stanie znieść arsen do poziomu 8 części na milion. Tymczasem w stawach ewaporacyjnych stężenie to jest nawet sześciokrotnie wyższe. Spadek populacji tych skorupiaków mógłby bezpośrednio uderzyć w ptaki, dla których są one głównym pokarmem. Istnieje realne ryzyko bioakumulacji, czyli stopniowego gromadzenia się arsenu w tkankach organizmów na kolejnych szczeblach łańcucha pokarmowego. W efekcie, nawet umiarkowane skażenie wody może prowadzić do niebezpiecznie wysokich dawek toksyn w ciałach zwierząt, a pośrednio także ludzi.

Mieszkańcy Andów a przemysł litowy

Problemy nie kończą się na przyrodzie. Wokół Salar de Uyuni od wieków żyją rdzenni mieszkańcy, których byt uzależniony jest od i tak skąpych w tym suchym regionie zasobów wodnych. Wydobycie solanki na masową skalę prowadzi do zjawiska osiadania gruntu – powolnego obniżania się terenu w miarę usuwania spod niego płynów. To z kolei może powodować wysychanie pobliskich mokradeł i płytkich studni, z których korzystają lokalne społeczności. Dodatkowym wyzwaniem jest gospodarka odpadami. Co zrobić z zużytą solanką i wodami poprodukcyjnymi z zakładu przetwórczego? Wody te mają wysokie, zasadowe pH bliskie 10. Ich ponowne wtłoczenie pod ziemię mogłoby zaburzyć naturalny przepływ wód gruntowych lub rozcieńczyć pozostający w złożu lit. Z drugiej strony, rezygnacja z reiniekcji przyspiesza niebezpieczne osiadanie terenu. Naukowcy rozważają możliwość mieszania różnych strumieni odpadów, aby uzyskać skład chemiczny zbliżony do naturalnej solanki, ale potrzebne są dalsze testy.

Prace nad zrozumieniem pełnego wpływu wydobycia trwają. Zespół z Duke University prowadzi również projekt badający skutki tych zmian dla zdrowia i dobrostanu okolicznych mieszkańców. Jak podkreśla Vengosh, kluczowe jest holistyczne spojrzenie na ten problem. Przemysł litowy w Salar de Uyuni jest jeszcze w fazie początkowej. Daje to szansę na wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń, skutecznych systemów monitoringu i transparentnych procedur z udziałem lokalnej ludności.