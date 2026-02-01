Twoja bateria odetchnie z ulgą. OnePlus udostępnia rewolucyjną funkcję dla kolejnych modeli

Podsumowanie artykułu . . .

To świetna wiadomość dla każdego, kto chce, aby jego telefon służył mu przez lata w dobrej kondycji, nie tracąc przy tym na wydajności podczas intensywnych zadań.

Jak działa bypass charging w codziennym życiu?

Mechanizm działania ładowania obejściowego jest genialny w swojej prostocie. Tradycyjnie smartfony działają tak, że energia z ładowarki najpierw trafia do akumulatora, a dopiero z niego jest pobierana do zasilania procesora i ekranu. Powoduje to nieustanne cykle ładowania i rozładowywania, co generuje mnóstwo ciepła i przyspiesza chemiczne zużycie baterii. Dzięki nowej aktualizacji od OnePlusa, telefon potrafi „ominąć” akumulator i pobierać prąd bezpośrednio z gniazdka ściennego do zasilania podzespołów. Akumulator pozostaje w tym czasie w stanie spoczynku, co drastycznie obniża temperaturę urządzenia i chroni strukturę ogniwa.

Co najważniejsze, funkcja ta przestała być więźniem „Trybu Gry”. Wcześniej OnePlus pozwalał na jej aktywację tylko podczas wirtualnych potyczek, ale teraz system inteligentnie wykrywa każde wysokie obciążenie. Jeśli edytujecie wideo, prowadzicie długą wideorozmowę lub korzystacie z Android Auto przy pełnej jasności ekranu, Wasz OnePlus sam przełączy się na zasilanie bezpośrednie. Lista urządzeń, które właśnie otrzymują to udogodnienie, jest imponująca. Po premierze na modelu OnePlus 13, funkcja trafia teraz do użytkowników OnePlus 13R, OnePlus 13s, a także starszego, ale wciąż popularnego OnePlus 12 oraz tabletu OnePlus Pad Go 2.

Na tym nowości się nie kończą

Oprócz samej ochrony baterii, najnowsza paczka oprogramowania OxygenOS przynosi szereg innych poprawek, które uprzyjemniają codzienne korzystanie ze sprzętu. Wraz z funkcją bypass charging, użytkownicy otrzymują styczniowe poprawki bezpieczeństwa z 2026 roku oraz drobne usprawnienia w interfejsie. Na przykład w modelu OnePlus 13s dodano możliwość edycji zdjęć w pełnej rozdzielczości 50 MP bezpośrednio w systemowej galerii, co wcześniej wymagało zewnętrznych aplikacji. Wiele modeli doczekało się też lepszej organizacji menu aplikacji – pojawiły się nowe, automatyczne kategorie „Biuro” i „Finanse”, które pomagają zapanować nad chaosem ikon na ekranie.

Aktualizacja jest wdrażana etapami w zależności od regionu, więc jeśli posiadacie jeden z wymienionych modeli i nie widzicie jeszcze powiadomienia, warto zajrzeć do ustawień systemowych w ciągu najbliższych kilku dni. OnePlus obiecuje, że to nie koniec ekspansji tej funkcji i wkrótce trafi ona na jeszcze więcej urządzeń z ich portfolio, co pokazuje, że firma na poważnie podchodzi do kwestii długowieczności swoich produktów.

W ten sposób OnePlus udowodnił, że potrafi słuchać swoich użytkowników i nie ogranicza przydatnych technologii tylko do najdroższych flagowców. Dzięki tej małej, ale znaczącej zmianie, Wasz telefon nie tylko będzie działał chłodniej podczas wieczornych seansów z serialem, ale też z dużo większym prawdopodobieństwem zachowa wysoką sprawność akumulatora po dwóch czy trzech latach użytkowania.