Jeden rower na większość tras? Nowy TYEE Trail od Propain ma być rewolucją

Propain TYEE Trail ma być górskim rowerem gotowym na wszystko

Rower Propain TYEE Trail został pokazany 20 lutego 2026 roku i od początku był przedstawiany jako brakujące ogniwo między bardziej lekkim, trailowym Hugene a rasowym TYEE Enduro. Świadcz o tym zwłaszcza amortyzacja, która zapewnia 145 mm skoku z tyłu oraz 160-mm widelec z przodu. Wedle oficjalnych informacji, ma to być rower typu trail/all-mountain, ale z wyraźnie “zjazdowym” zapasem, co jest o tyle kluczowe, że nie mówimy tu o lekkim rowerze (14,4-14,9 kg w wersji M), a o konstrukcji, która ma zachować sprawność na podjazdach.

Od strony technicznej TYEE Trail opiera się na znanym układzie zawieszenia PRO10. Propain podkreśla układ dual-link z “floating shock”, czyli damperem montowanym w układzie pływającym i deklaruje dobrą czułość na małe nierówności przy zachowaniu trakcji oraz podparcia w trudniejszym terenie. Możecie też liczyć na standard UDH, tylną oś 12×148 mm Boost, suport BSA 73 mm, mocowanie ISCG05 i deklarowany maksymalny systemowy limit masy na poziomie 120 kg. Propain podaje też, że rama przyjmuje maksymalnie widelec o skoku 170 mm, więc zostawia użytkownikowi trochę marginesu na zmianę charakteru roweru.

Geometria jest tu równie ważna jak sam skok i właśnie ona mówi najwięcej o faktycznym charakterze TYEE Trail. W danych technicznych Propaina widać główkę 64 stopnie w rozmiarze S i 64,2 stopnia w M, L i XL, reach 475 mm dla rozmiaru L, a długość chainstay 430 mm dla S i 446 mm dla większych rozmiarów. Jest to więc nowoczesna, dość agresywna baza, która ma dawać pewność podczas jazdy w dół, ale bez pełnego wejścia w segment enduro, co uzupełniają 29-calowe lub 27,5-calowe obręcze zależnie od rozmiaru.

Oficjalne europejskie wersje kompletnych rowerów TYEE Trail to obecnie Base, Swedish Gold, Ultimate i Factory, a ich ceny zaczynają się od 2899 euro i kończą na 8599 euro. Obejmuje to naturalnie różne konfiguracje osprzętu, a nawet rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji ramy (aluminium lub włókno węglowe). Wersja Base opiera się na RockShox Psylo Gold RC 160 mm i damperze Deluxe Select, Swedish Gold idzie w Öhlinsa i mechanicznego XT, Ultimate wchodzi w RockShox Lyrik Ultimate i napęd SRAM X0 Eagle Transmission, a Factory to już Fox 36 Factory Grip X2, Fox Float X-Factory i topowe komponenty klasy premium. W praktyce daje to szerokie spektrum – od sensownej bazy do jazdy i późniejszych ulepszeń aż po gotowy sprzęt z bardzo wysokiej półki.