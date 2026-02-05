Czy to czas, aby zainteresować się rowerami tego producenta?

Podsumowanie artykułu . . .

Jedną z bardziej znaczących zmian dla istniejącej od 2018 roku firmy Revel Bikes jest przeniesienie głównej siedziby przedsiębiorstwa z miejscowości Carbondale do Golden w Kolorado. Towarzyszy temu jednak coś również dla klientów, bo odświeżenie wizerunku trzech popularnych modeli, które wydaje się skromne w dzisiejszych czasach, w których marki za wszelką cenę chcą wręcz rewolucjonizować swoją ofertę każdego roku.

Ritual oraz Rascal. Nowe barwy i delikatna ewolucja brandingu

Flagowy rower enduro od Revel Bikes, czyli model Ritual, będzie dostępny w dwóch zupełnie nowych wariantach kolorystycznych. Pierwszy z nich, nazwany Pewter Pan, to powrót do klasycznego, dwutonowego stylu łączącego błyszczące i matowe wykończenia, które wcześniej zdobywało uznanie klientów. Druga opcja, Space-X, prezentuje bardziej futurystyczne podejście z dominacją surowego, błyszczącego karbonu, czerni i dyskretnymi drobinkami brokatu. Warto dodać, że każda wersja kolorystyczna otrzymała unikalne logo, bo Space-X ma holograficzne oznaczenia, a Pewter Pan utrzymane w czarnej, stonowanej kolorystyce.

Model trailowy Rascal, oferujący 130 milimetrów skoku zawieszenia, również przechodzi podobną metamorfozę. Do wyboru będą kolory Copperhead, łączący matową czerń z surowym karbonem i miedzianymi detalami logo, oraz Pulp Friction w intensywnym, pomarańczowo-czerwonym odcieniu z mieszanką matowych i błyszczących powierzchni. Co istotne, producent postanowił także zaktualizować standardowe wyposażenie, bo nowe rowery Rascal wyposażone w widelec o skoku 150 milimetrów, co jest konfiguracją preferowaną przez samych pracowników firmy.

Oba modele górskie otrzymały także subtelny redesign elementów identyfikacji wizualnej. Logo w postaci litery R pozostaje na główce ramy, ale pojawia się dodatkowo na spodzie dolnej rury. Pełna nazwa Revel została przeniesiona z dolnej rury na spód górnej, bo w pobliże rury podsiodłowej. Są to zmiany drobne, ale świadczące o dbałości o spójny i nowoczesny image.

Rower gravelowy Rover również odświeżony

Gravelowa oferta marki, reprezentowana przez model Rover, również doczekała się świeżych kolorów. Klienci mogą wybierać pomiędzy opcją Sin City, która jest dwutonowym połączeniem perłowej bieli i brokatowej czerni, a wariantem Augusta w głębokiej, leśnej zieleni z charakterystycznym podziałem na powierzchnie matowe i błyszczące. Rover dziedziczy te same zmiany w brandingu co rowery górskie, ale z tą różnicą, że logo na główce ramy ma formę klasycznej plakietki, a nie bezpośredniego nadruku.

Drugi model gravelowy, R+, nie otrzymał nowych schematów kolorystycznych, ale oba rowery z tej kategorii są teraz oferowane z kompletem osprzętu SRAM w wersjach Rival, Force lub Red XPLR. Z kolei rowery górskie z oferty Revel można konfigurować z grupami osprzętu XX, XO lub Eagle 90.

Dostępność rowerów Revel Bikes

Według zapowiedzi producenta, rowery w odświeżonych kolorach będą gotowe do wysyłki w okolicach połowy lutego 2026 roku. Niewielka liczba egzemplarzy trafiła już do pierwszych odbiorców, a teraz rezerwacji można dokonać wpłacając zaliczkę w wysokości 500 dolarów. To naturalnie jedynie część kwoty, którą finalnie trzeba będzie przeznaczyć na zakup roweru premium tej marki.

Początek 2026 roku to dla Revel Bikes czas wyraźnej transformacji. Nowa siedziba, odświeżona paleta barw flagowych modeli i aktualizacja oferowanego osprzętu to działania mające na celu wzmocnienie pozycji marki. Trzeba jednak przyznać, że w przypadku rowerów, które nie zmieniają geometrii ram, kluczową nowością dla większości użytkowników będzie właśnie dostępność najnowszych grup osprzętu, a nie tylko nowe odcienie lakieru.