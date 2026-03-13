Jeden z największych problemów akumulatorów przyszłości właśnie przestał być tajemnicą

Współczesny świat lubi opowiadać o akumulatorach w kategoriach prostego postępu. Mają być pojemniejsze, szybsze w ładowaniu, trwalsze i bezpieczniejsze, a do tego popchnąć jeszcze dalej samochody elektryczne, magazyny energii i całą elektronikę, której już nie traktujemy jak dodatku, ale jak fundament codzienności. Problem w tym, że za każdym takim skokiem stoi nie tylko chemia i marketing, ale też fizyka materiałów, która bardzo często psuje najładniejsze wizje. Właśnie dlatego badacze od lat próbują zrozumieć, czemu niektóre układy magazynowania energii na bazie litu zawodzą mimo coraz lepszych elektrolitów, separatorów i metod projektowania ogniw.

Jednym z najbardziej upartych problemów są dendryty litu, czyli mikroskopijne struktury wyrastające wewnątrz ogniwa podczas pracy. O nich mówi się od dawna, ale przez lata brakowało odpowiedzi na pytanie nie tylko “kiedy rosną”, ale też “jak zachowują się mechanicznie”. To istotna różnica, bo materiał może być chemicznie znany, a jednocześnie nadal zaskakiwać tym, jak pęka, wygina się albo przebija kolejne warstwy akumulatora. Właśnie tę lukę spróbowała wypełnić nowa praca opublikowana 12 marca 2026 roku na łamach “Science”.

Nie miękka nitka, ale kruchy kolec

Zespół badaczy związanych m.in. z Rice University, NJIT, University of Houston, Georgia Tech oraz partnerami z Singapuru zbudował specjalne, szczelne stanowiska badawcze, które pozwoliły pobierać dendryty z działających ogniw i badać je bez kontaktu z powietrzem. To nie była sztuka dla sztuki. Lit jest skrajnie reaktywny, więc nawet śladowa ekspozycja na otoczenie potrafi zmienić jego strukturę i chemię, a tym samym zafałszować wynik. Dopiero połączenie takiej procedury z wysokorozdzielczą mikroskopią elektronową i modelowaniem pozwoliło zobaczyć, co naprawdę dzieje się z pojedynczymi dendrytami pod obciążeniem.

Tutaj pojawia się najciekawsza część całej historii. Przez lata intuicja podpowiadała, że skoro lit w większej skali jest miękki i podatny na odkształcenia, to jego mikroskopijne wypustki również powinny zachowywać się podobnie. Tymczasem badanie pokazało coś odwrotnego. Dendryty okazały się zaskakująco wytrzymałe, a zarazem kruche. Abstrakt pracy mówi wręcz o naprężeniu pękania przekraczającym około 150 MPa, a sami autorzy i uczelniane materiały porównują ich zachowanie nie do plasteliny, lecz do suchego makaronu. To zmienia sposób myślenia o problemie, bo miękki materiał próbowalibyśmy raczej “ugłaskać”, a kruchy trzeba projektowo powstrzymać przed wzrostem i przebijaniem kolejnych warstw.

Warto też zatrzymać się przy skali. Dendryty mają średnicę rzędu setek nanometrów, czyli około 0,0001-0,0009 mm. Innymi słowy, mówimy o strukturach mniejszych od średnicy ludzkiego włosa ponad stukrotnie. To dobrze pokazuje, dlaczego ich bezpośrednia obserwacja była tak trudna i dlaczego wcześniejsze opisy problemu opierały się częściej na pośrednich skutkach niż na mechanicznym “portrecie” pojedynczego dendrytu.

Co dokładnie niszczy akumulator od środka?

Sam mechanizm uszkodzenia nie jest nowy, ale teraz da się go opisać znacznie precyzyjniej. Dendryty wyrastają od strony anody, czyli elektrody ujemnej. Jeśli rosną dalej, to mogą przebić separator i dotrzeć do drugiej elektrody, tworząc wewnętrzne zwarcie. To jest ten scenariusz, którego producenci boją się najbardziej, bo prowadzi nie tylko do degradacji parametrów, ale też do zagrożeń bezpieczeństwa. Badacze przypominają też o drugim skutku, mniej widowiskowym, ale równie kosztownym, bo gdy fragmenty dendrytów odłamują się i tracą kontakt elektryczny z anodą, to powstaje tak zwany “martwy” obszar litu, przekładający się na uratę pojemności całego ogniwa.

Badanie sugeruje, że za tę niepokojącą kombinację dużej sztywności i kruchości odpowiada między innymi warstwa SEI (Solid Electrolyte Interphase). Jest to cienka warstwa produktów reakcji tworząca się na powierzchni litu podczas pracy ogniwa. Z jednej strony jest ona elementem normalnego funkcjonowania układu, a z drugiej działa jak usztywniający pancerz. Autorzy wskazują, że właśnie to otoczenie sprawia, iż dendryty przyjmują formę igieł lub mikroskopijnych kolców, zdolnych do przebijania separatorów i pękania na odizolowane fragmenty.

Badacze mówią wprost, że nie istnieje dziś praktyczna metoda “wyczyszczenia” dendrytów z działającego ogniwa. To dobrze oddaje, z jakiego typu problemem mamy do czynienia. Nie chodzi o drobną niedoskonałość, którą da się łatwo usunąć aktualizacją procesu produkcyjnego. Chodzi o zjawisko, które po uruchomieniu lawiny trudno odwrócić.

Dendryty problemem dla rewolucyjnych akumulatorów

Aktualnie dendryty są jedną z największych przeszkód na drodze do komercjalizacji akumulatorów litowo-metalowych. Klasyczne ogniwa litowo-jonowe magazynują lit w materiale gospodarzu, najczęściej grafitowym, natomiast ogniwa litowo-metalowe chcą wykorzystać metaliczny lit bezpośrednio, aby podnieść gęstość energii. Dlatego właśnie branża tak uparcie wraca do tego tematu. Argonne National Laboratory tłumaczy, że w klasycznym ogniwie część objętości i masy “zjada” materiał gospodarza, podczas gdy w akumulatorze litowo-metalowym da się upchnąć znacznie więcej samego litu w tej samej przestrzeni.

Najłatwiej byłoby potraktować tę publikację jako wielki przełom i zapowiedź szybkiego końca problemu. To byłoby jednak zbyt wygodne. Badanie nie daje gotowej recepty na tani, trwały i masowo produkowany akumulator przyszłości. Daje coś innego, bo porządny opis mechanicznej natury przeciwnika. Autorzy wskazują, że zrozumienie tego zjawiska może pomóc w projektowaniu lepszych anod stopowych, warstw ochronnych czy kombinacji elektrolitu z separatorem, ale sami formułują te wnioski ostrożnie. To nadal etap, na którym nauka dokładniej rysuje mapę pola minowego.

Źródła: Rice University, NJIT.edu, Science