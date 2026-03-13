Anthropic wprowadza interaktywne wizualizacje. Claude jest coraz bliżej generowania obrazów

Choć do tej pory model ten nie oferował generowania grafik, to wraz z najnowszą aktualizacją doczekał się potężnego narzędzia do renderowania wizualizacji danych, interaktywnych interfejsów użytkownika oraz schematów architektonicznych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu Claude staje się narzędziem, które potrafi natychmiast zwizualizować skomplikowane problemy w specjalnym, dedykowanym panelu obok okna czatu.

Jak działają nowe wizualizacje Claude?

Największą nowością w tej aktualizacji jest sposób, w jaki Claude rozpoznaje intencje użytkownika. System został przeszkolony tak, aby automatycznie wykrywać momenty, w których wizualizacja ułatwi zrozumienie tematu. Jeśli zapytamy o układ pierwiastków, strukturę bazy danych czy projekt prostej aplikacji, Claude nie zasypie nas wyłącznie suchym kodem. Zamiast tego, w bocznym panelu „na żywo” wyrenderuje grafikę wektorową SVG, złożony wykres lub w pełni funkcjonalny komponent React. Backend systemu wykonuje kod w locie, serwując nam gotowy, interaktywny produkt, w który możemy klikać, by odkrywać kolejne warstwy informacji.

Co ważne, funkcja ta różni się od znanych już wcześniej „Artifacts”. O ile Artefakty służyły raczej jako stałe dokumenty i pliki, nowa funkcja stawia na ewolucję. Wizualizacje zmieniają się i dopasowują wraz z postępem rozmowy – jeśli poprosimy o zmianę koloru w schemacie lub dodanie nowej zmiennej do wykresu, obraz zaktualizuje się płynnie, odzwierciedlając aktualny stan konwersacji. To podejście sprawia, że praca z modelem przypomina teraz bardziej współpracę z projektantem siedzącym obok nas przy biurku niż z prostym botem. Anthropic zadbał również o drobne detale: nawet proste zapytania o przepisy kulinarne czy prognozę pogody doczekały się odświeżonej oprawy graficznej, co znacznie poprawia czytelność odpowiedzi.

Wyścig zbrojeń AI — Anthropic kontra GPT-5.4 i Gemini

Nagłe przyspieszenie prac w Anthropic nie jest przypadkowe. Mimo własnej filozofii, firma musi przyspieszyć, bo rynek AI stał się niezwykle ciasny, a konkurencja nie bierze jeńców. Zaledwie tydzień temu OpenAI wypuściło model GPT-5.4, który w wielu benchmarkach wyprzedził flagowego Claude Opus 4.6, szczególnie w obszarach programistycznych. Również Google ze swoim Gemini oraz xAI (Grok) mocno stawia na multimodalność, oferując natywne generowanie obrazów, którego Claude wciąż… nie posiada.

Wizualizacje danych i renderowanie kodu to dla Anthropic sposób na wyróżnienie się w tym wyścigu. Zamiast generować fotorealistyczne (ale często mało użyteczne w pracy) obrazy, Claude celuje w użytkowników profesjonalnych, programistów i analityków. To narzędzie ma być pomocne w pracy, a nie tylko bawić. Warto jednak zauważyć, że jest to najodważniejszy krok Anthropic w stronę wizualności od początku istnienia firmy. Fakt, że funkcja ta jest dostępna domyślnie zarówno dla użytkowników darmowych, jak i subskrybentów płatnych planów, pokazuje, jak bardzo firmie zależy na szybkim przyciągnięciu i utrzymaniu bazy użytkowników, którzy mogliby uciec do coraz potężniejszego ekosystemu Microsoftu czy Google.

Tylko czy to wystarczy, by odeprzeć atak GPT-5.4? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – Claude staje się narzędziem o wiele bardziej wszechstronnym w codziennych zadaniach biznesowych i edukacyjnych.

Źródło: Anthropic